CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 2,842 Благодарностей: 795 УГ: 0 КП: 0.173 подарки

Guardant Health привлек $360 млн для секвенирования ДНК 1 млн больных раком пациентов



Стартап Guardant Health, который стремится открыть новый фронт глобальной борьбы с раком, привлек $360 млн. инвестиций в гигантском раунде финансирования, возглавленным японским телекоммуникационным гигантом SoftBank, с участием Sequoia Capital, Khosla Ventures, Lightspeed Venture Partners, OrbiMed, 8VC, инвестиционных фондов под управлением T. Rowe Price и Temasek.



Основанный в 2013 году, Guardant разработал неинвазивный скрининговый инструмент, который основывается на образцах крови, а не на тканях, и создан для обнаружения рака. Тест «Guardant 360» специально разработан, чтобы помочь пациентам избежать опасных и дорогостоящих биопсий. Геномный тест помогает приступить к своевременному лечению многих пациентов, у которых развился рак, благодаря целенаправленной терапии, а также новым клиническим препаратам.



Guardant уже ранее привлек около 190 миллионов долларов, включая крупный раунд Series D в размере 100 миллионов долларов в январе прошлого года. Текущее финансирование компания планирует использовать для секвенирования опухолей ДНК 1 млн. пациентов на протяжении следующих пяти лет. С этими важными данными Guardant рассчитывает достичь фундаментального прогресса в лечении рака, одновременно ускорив разработку тестов крови для выявления раннего рака.



”Мы считаем, что борьба с раком является одной из основных проблем, и исследователи испытывают огромную нехватку данных“, – объяснил генеральный директор и соучредитель Guardant Хелми Элтухи. ”Созданный нами первый в мире коммерческий вариант жидкой биопсии вызвал огромный бум в сфере сбора данных о раке. Каждый врач, который заказывает один из наших тестов, и каждый пациент, чью опухолевую ДНК мы последовательно добавляем, способствует нашей большой миссии и улучшает наше понимание этой сложной болезни. С помощью нашего амбициозного пятилетнего плана мы намерены ускорить этот прогресс и обеспечить столь необходимое поступление важных данных“.



По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является второй по величине причиной смертности во всем мире, он ответственен за каждую шестую смерть на планете. Известно, что раннее его выявление значительно улучшает шансы пациента на выздоровление, поскольку помогает предотвратить распространение болезни по всему организму. Вот почему Guardant привлекает такой объем венчурных инвестиций: он активно борется с данной болезнью, которая оказывает огромное разрушительное воздействие на человеческую жизнь.



Наука о жизни в целом также привлекает крупные инвестиции от известных имен в технологическом мире. Инвестиционное подразделение Alphabet – GV (ранее известное, как Google Ventures) имеет длительную историю инвестиций в технологии здравоохранения. В последние несколько месяцев GV инвестировал в SpyBiotech – компанию, вышедшую из Оксфордского университета, которая работает над вакцинами следующего поколения, а также $29 млн. в стартап Science 37, чтобы проводить клинические испытания в домашних условиях.



В другом месте у Alphabet имеется два других проекта, ориентированных на здоровье. Life Sciences (Verily) недавно объявила, что получила инвестиции в размере 800 миллионов долларов от венчурной компании Temasek из Сингапура, той же самой компании, которая только что инвестировала в Guardant. Заявленная цель Verily заключается в том, чтобы создать технологию для лучшего поддержания здоровья человека, а также для предотвращения и управления многими болезнями. И второй проект – Calico, который был основан в 2013 году компанией Google и Артуром Д. Левинсоном. Calico занимается научно-исследовательской деятельностью в области биотехнологий и ориентирован на увеличение продолжительности человеческой жизни.



В прошлом году Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан объявили о реализации $3 млрд. программы по борьбе со всеми болезнями, которая будет осуществляться на протяжении жизни их детей.



Главная цель Guardant хорошо вписывается в указанные амбициозные инициативы, направленные на увеличение жизни человека посредством обуздания одного из самых крупных убийц в мире.



Кроме новостей о текущем финансировании, Guardant и SoftBank также презентовали и новое совместное предприятие, предназначенное для коммерциализации существующих технологий биопсии Guardant в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. ”Наши инвестиции позволят Guardant – уже явному лидеру в данной индустрии, стать ведущей компанией в сфере лечения рака на всех этапах“, – отметил Масайоши Сан, председатель и генеральный директор SoftBank Group.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/05/11/c...lion-patients/



https://text.ru/antiplagiat/5914e1343a982 Стартап Guardant Health, который стремится открыть новый фронт глобальной борьбы с раком, привлек $360 млн. инвестиций в гигантском раунде финансирования, возглавленным японским телекоммуникационным гигантом SoftBank, с участием Sequoia Capital, Khosla Ventures, Lightspeed Venture Partners, OrbiMed, 8VC, инвестиционных фондов под управлением T. Rowe Price и Temasek.Основанный в 2013 году, Guardant разработал неинвазивный скрининговый инструмент, который основывается на образцах крови, а не на тканях, и создан для обнаружения рака. Тест «Guardant 360» специально разработан, чтобы помочь пациентам избежать опасных и дорогостоящих биопсий. Геномный тест помогает приступить к своевременному лечению многих пациентов, у которых развился рак, благодаря целенаправленной терапии, а также новым клиническим препаратам.Guardant уже ранее привлек около 190 миллионов долларов, включая крупный раунд Series D в размере 100 миллионов долларов в январе прошлого года. Текущее финансирование компания планирует использовать для секвенирования опухолей ДНК 1 млн. пациентов на протяжении следующих пяти лет. С этими важными данными Guardant рассчитывает достичь фундаментального прогресса в лечении рака, одновременно ускорив разработку тестов крови для выявления раннего рака.”Мы считаем, что борьба с раком является одной из основных проблем, и исследователи испытывают огромную нехватку данных“, – объяснил генеральный директор и соучредитель Guardant Хелми Элтухи. ”Созданный нами первый в мире коммерческий вариант жидкой биопсии вызвал огромный бум в сфере сбора данных о раке. Каждый врач, который заказывает один из наших тестов, и каждый пациент, чью опухолевую ДНК мы последовательно добавляем, способствует нашей большой миссии и улучшает наше понимание этой сложной болезни. С помощью нашего амбициозного пятилетнего плана мы намерены ускорить этот прогресс и обеспечить столь необходимое поступление важных данных“.По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является второй по величине причиной смертности во всем мире, он ответственен за каждую шестую смерть на планете. Известно, что раннее его выявление значительно улучшает шансы пациента на выздоровление, поскольку помогает предотвратить распространение болезни по всему организму. Вот почему Guardant привлекает такой объем венчурных инвестиций: он активно борется с данной болезнью, которая оказывает огромное разрушительное воздействие на человеческую жизнь.Наука о жизни в целом также привлекает крупные инвестиции от известных имен в технологическом мире. Инвестиционное подразделение Alphabet – GV (ранее известное, как Google Ventures) имеет длительную историю инвестиций в технологии здравоохранения. В последние несколько месяцев GV инвестировал в SpyBiotech – компанию, вышедшую из Оксфордского университета, которая работает над вакцинами следующего поколения, а также $29 млн. в стартап Science 37, чтобы проводить клинические испытания в домашних условиях.В другом месте у Alphabet имеется два других проекта, ориентированных на здоровье. Life Sciences (Verily) недавно объявила, что получила инвестиции в размере 800 миллионов долларов от венчурной компании Temasek из Сингапура, той же самой компании, которая только что инвестировала в Guardant. Заявленная цель Verily заключается в том, чтобы создать технологию для лучшего поддержания здоровья человека, а также для предотвращения и управления многими болезнями. И второй проект – Calico, который был основан в 2013 году компанией Google и Артуром Д. Левинсоном. Calico занимается научно-исследовательской деятельностью в области биотехнологий и ориентирован на увеличение продолжительности человеческой жизни.В прошлом году Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан объявили о реализации $3 млрд. программы по борьбе со всеми болезнями, которая будет осуществляться на протяжении жизни их детей.Главная цель Guardant хорошо вписывается в указанные амбициозные инициативы, направленные на увеличение жизни человека посредством обуздания одного из самых крупных убийц в мире.Кроме новостей о текущем финансировании, Guardant и SoftBank также презентовали и новое совместное предприятие, предназначенное для коммерциализации существующих технологий биопсии Guardant в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. ”Наши инвестиции позволят Guardant – уже явному лидеру в данной индустрии, стать ведущей компанией в сфере лечения рака на всех этапах“, – отметил Масайоши Сан, председатель и генеральный директор SoftBank Group.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________