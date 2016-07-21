sunmistik



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14 лучших робототехнических стартапов Великобритании 226 миллионов долларов согласно информации компании Tractica, то есть ожидается рост более, чем в шесть раз по сравнению с текущим значением.



Также было объявлено о финансировании в размере 17,3 миллиона фунтов со стороны правительства, что позволит Великобритании стать всемирным лидером в секторе робототехники.







1. Generic Robots









Данный стартап работает над технологией, позволяющей клиентам создавать, чувствовать, управлять или изменять смоделированные 3D-объекты в виртуальной среде.

Он недавно получил 251 746 фунтов от SyndicateRoom.





2. Cambridge Medical Robotics











Минимально инвазивная хирургия весьма дорогостоящая процедура, но Cambridge Medical Robotics разрабатывает новое поколение роботизированной системы, которые могли бы сделать данную процедуру более доступной и универсальной.



В июле 2016 года компания привлекла $ 20,3 млн в раунде А финансирования, от ABB Technology Ventures, LGT Global Invest и Cambridge Innovation Capital.





3. Automata Technologies











Лондонский стартап Automata был основан в январе 2015 года в целях сделать робототехнику более демократичной за счет снижения затрат и повышения удобства использования. Automata уже привлекла нераскрытое количество средств от ABB Technology Ventures (ATV).





4. Consequential Robotics









Стартап был создан для разработки спутника и вспомогательных робототехнических систем для повышения качества жизни по мере старения людей. Первой разработкой стало механическое домашнее животное - собака.





5. Ai Build









Cтартап развивает роботизированные технологии для поддержки 3D-печати в архитектурной среде. Данная компания была создана в ноябре 2015 года и привлекла 75 000 фунтов финансирования.





6. Reach Robotics









Reach Robotics разрабатывает роботов-монстров, управляемых с мобильных устройств для использования в видеоиграх. Компания создала более тридцати опытных образцов с момента своего запуска в 2014 году.



Настраиваемые разработанные машины позволяют игрокам участвовать в бою через дополненную реальность. В стартовом раунде финансирования стартап собрал $ 250 000 от семи различных инвесторов.





7. OpenBionics









Open Bionics разрабатывает 3D-печатные бионические руки для пациентов с использованием медицинских материалов.



Компания получила в общей сложности $ 120 000 финансирования. В феврале добавили $ 1 млн призовых после победы над более, чем 1000 других участников в Good Award.





8. Animal Dynamics









Стартап берет свое начало из кафедры зоологии Оксфордского университета, который занимается постройкой транспортными средствами для целей науки. Команда работает над созданием портфолио продуктов на основе исследований в полете, плавании и при ходьбе в естественном мире.





9. Моley Robotics









Создатели стартапа утверждают, что спроектировали первую в мире роботизированную кухню. Автоматизированный повар управляется смартфоном и сочетает в себе стандартное кухонное оборудование: печь, плиту и раковину с необычным добавлением двух ловких роботизированных манипуляторов, которые заботятся о приготовлении пищи.



Компания в общей сложности привлекла порядка 1,17 миллиона долларов.





10. Primo Toys









Primo игрушки разработаны c целью помочь детям учиться, играть и созидать с помощью новых технологий. Первым продуктом стал деревянный робот под названием Cubetto, который помогает ребенку младшего возраста обучаться с помощью тактильных навыков.



Компания была основана в 2013 году, чтобы помочь детям стать создателями технологий, а не только потребителями. Стартап привлек в общей сложности 1,18 миллиона долларов финансирования.





11. Emotech









Лондонский стартап Emotech разработал первого персонального робота с индивидуальной личностью с возможностью глубокого обучения и голосовым управлением, способного адаптироваться под личность своего хозяина.



Робототехнический стартап был основан в августе 2014 года с целью улучшения отношений между людьми и технологиями, стартап уже завоевал множество наград, а также получил свыше 10 млн $ финансирования в серии А.





12. Q-Bot









Крошечный четырехколесный робот вставляется через вентиляционное отверстие, вооруженный 3D-сканером и изолирующей пеной, он обследует нижнюю сторону половицы и применяет изоляцию по мере необходимости.



Стартап привлек около 2 миллионов фунтов в двух раундах финансирования.





13. Starship Technologies









Starship Technologies разрабатывает небольших самостоятельно передвигающихся роботов, предназначенных для доставки товаров в течение 30 минут.



Стартап получил инвестиций на сумму 17,2 миллионов долларов.





14. Robotical







Компактный двуногий робот под названием Marty при помощи игры учит компьютерным навыкам детей, позволяя им перепрограммировать устройство и настраивать его 3D-печатные части.



Компания получила финансирование от Королевской академии инженерии на сумму более, чем 86 000 фунтов.







Переведено специально для MMGP.ru Рынок робототехники к 2021 году достигнетсогласно информации компании Tractica, то есть ожидается рост более, чем в шесть раз по сравнению с текущим значением.Также было объявлено о финансировании в размересо стороны правительства, что позволит Великобритании стать всемирным лидером в секторе робототехники.Данный стартап работает над технологией, позволяющей клиентам создавать, чувствовать, управлять или изменять смоделированные 3D-объекты в виртуальной среде.Он недавноот SyndicateRoom.Минимально инвазивная хирургия весьма дорогостоящая процедура, но Cambridge Medical Robotics разрабатывает новое поколение роботизированной системы, которые могли бы сделать данную процедуру более доступной и универсальной.В июле 2016 года компанияв раунде А финансирования, от ABB Technology Ventures, LGT Global Invest и Cambridge Innovation Capital.Лондонский стартап Automata был основан в январе 2015 года в целях сделать робототехнику более демократичной за счет снижения затрат и повышения удобства использования. Automata уже(ATV).Стартап был создан для разработки спутника и вспомогательных робототехнических систем для повышения качества жизни по мере старения людей. Первой разработкой стало механическое домашнее животное - собака.Cтартап развивает роботизированные технологии для поддержки 3D-печати в архитектурной среде. Данная компания была создана в ноябре 2015 года и привлеклафинансирования.Reach Robotics разрабатывает роботов-монстров, управляемых с мобильных устройств для использования в видеоиграх. Компания создала более тридцати опытных образцов с момента своего запуска в 2014 году.Настраиваемые разработанные машины позволяют игрокам участвовать в бою через дополненную реальность. В стартовом раунде финансирования стартап собралот семи различных инвесторов.Open Bionics разрабатывает 3D-печатные бионические руки для пациентов с использованием медицинских материалов.Компания получила в общей сложностифинансирования. В февралепризовых после победы над более, чем 1000 других участников в Good Award.Стартап берет свое начало из кафедры зоологии Оксфордского университета, который занимается постройкой транспортными средствами для целей науки. Команда работает над созданием портфолио продуктов на основе исследований в полете, плавании и при ходьбе в естественном мире.Создатели стартапа утверждают, что спроектировали первую в мире роботизированную кухню. Автоматизированный повар управляется смартфоном и сочетает в себе стандартное кухонное оборудование: печь, плиту и раковину с необычным добавлением двух ловких роботизированных манипуляторов, которые заботятся о приготовлении пищи.Компания в общей сложностиPrimo игрушки разработаны c целью помочь детям учиться, играть и созидать с помощью новых технологий. Первым продуктом стал деревянный робот под названием, который помогает ребенку младшего возраста обучаться с помощью тактильных навыков.Компания была основана в 2013 году, чтобы помочь детям стать создателями технологий, а не только потребителями. Стартап привлек в общей сложностифинансирования.Лондонский стартап Emotech разработал первого персонального робота с индивидуальной личностью с возможностью глубокого обучения и голосовым управлением, способного адаптироваться под личность своего хозяина.Робототехнический стартап был основан в августе 2014 года с целью улучшения отношений между людьми и технологиями, стартап уже завоевал множество наград, а также получил свышев серии А.Крошечный четырехколесный робот вставляется через вентиляционное отверстие, вооруженный 3D-сканером и изолирующей пеной, он обследует нижнюю сторону половицы и применяет изоляцию по мере необходимости.Стартап привлек околов двух раундах финансирования.Starship Technologies разрабатывает небольших самостоятельно передвигающихся роботов, предназначенных для доставки товаров в течение 30 минут.Стартап получилКомпактный двуногий робот под названиемпри помощи игры учит компьютерным навыкам детей, позволяя им перепрограммировать устройство и настраивать его 3D-печатные части.Компания получила финансирование от Королевской академии инженерии на сумму более, чем

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