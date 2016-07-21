14 лучших робототехнических стартапов Великобритании

Рынок робототехники к 2021 году достигнет 226 миллионов долларов
согласно информации компании Tractica, то есть ожидается рост более, чем в шесть раз по сравнению с текущим значением.
Также было объявлено о финансировании в размере 17,3 миллиона фунтов
со стороны правительства, что позволит Великобритании стать всемирным лидером в секторе робототехники.
1. Generic Robots
Данный стартап работает над технологией, позволяющей клиентам создавать, чувствовать, управлять или изменять смоделированные 3D-объекты в виртуальной среде.
Он недавно получил 251 746 фунтов
от SyndicateRoom.
2. Cambridge Medical Robotics
Минимально инвазивная хирургия весьма дорогостоящая процедура, но Cambridge Medical Robotics разрабатывает новое поколение роботизированной системы, которые могли бы сделать данную процедуру более доступной и универсальной.
В июле 2016 года компания привлекла $ 20,3 млн
в раунде А финансирования, от ABB Technology Ventures, LGT Global Invest и Cambridge Innovation Capital.
3. Automata Technologies
Лондонский стартап Automata был основан в январе 2015 года в целях сделать робототехнику более демократичной за счет снижения затрат и повышения удобства использования. Automata уже привлекла нераскрытое количество средств от ABB Technology Ventures
(ATV).
4. Consequential Robotics
Стартап был создан для разработки спутника и вспомогательных робототехнических систем для повышения качества жизни по мере старения людей. Первой разработкой стало механическое домашнее животное - собака.
5. Ai Build
Cтартап развивает роботизированные технологии для поддержки 3D-печати в архитектурной среде. Данная компания была создана в ноябре 2015 года и привлекла 75 000 фунтов
финансирования.
6. Reach Robotics
Reach Robotics разрабатывает роботов-монстров, управляемых с мобильных устройств для использования в видеоиграх. Компания создала более тридцати опытных образцов с момента своего запуска в 2014 году.
Настраиваемые разработанные машины позволяют игрокам участвовать в бою через дополненную реальность. В стартовом раунде финансирования стартап собрал $ 250 000
от семи различных инвесторов.
7. OpenBionics
Open Bionics разрабатывает 3D-печатные бионические руки для пациентов с использованием медицинских материалов.
Компания получила в общей сложности $ 120 000
финансирования. В феврале добавили $ 1 млн
призовых после победы над более, чем 1000 других участников в Good Award.
8. Animal Dynamics
Стартап берет свое начало из кафедры зоологии Оксфордского университета, который занимается постройкой транспортными средствами для целей науки. Команда работает над созданием портфолио продуктов на основе исследований в полете, плавании и при ходьбе в естественном мире.
9. Моley Robotics
Создатели стартапа утверждают, что спроектировали первую в мире роботизированную кухню. Автоматизированный повар управляется смартфоном и сочетает в себе стандартное кухонное оборудование: печь, плиту и раковину с необычным добавлением двух ловких роботизированных манипуляторов, которые заботятся о приготовлении пищи.
Компания в общей сложности привлекла порядка 1,17 миллиона долларов
.
10. Primo Toys
Primo игрушки разработаны c целью помочь детям учиться, играть и созидать с помощью новых технологий. Первым продуктом стал деревянный робот под названием Cubetto
, который помогает ребенку младшего возраста обучаться с помощью тактильных навыков.
Компания была основана в 2013 году, чтобы помочь детям стать создателями технологий, а не только потребителями. Стартап привлек в общей сложности 1,18 миллиона долларов
финансирования.
11. Emotech
Лондонский стартап Emotech разработал первого персонального робота с индивидуальной личностью с возможностью глубокого обучения и голосовым управлением, способного адаптироваться под личность своего хозяина.
Робототехнический стартап был основан в августе 2014 года с целью улучшения отношений между людьми и технологиями, стартап уже завоевал множество наград, а также получил свыше 10 млн $ финансирования
в серии А.
12. Q-Bot
Крошечный четырехколесный робот вставляется через вентиляционное отверстие, вооруженный 3D-сканером и изолирующей пеной, он обследует нижнюю сторону половицы и применяет изоляцию по мере необходимости.
Стартап привлек около 2 миллионов фунтов
в двух раундах финансирования.
13. Starship Technologies
Starship Technologies разрабатывает небольших самостоятельно передвигающихся роботов, предназначенных для доставки товаров в течение 30 минут.
Стартап получил инвестиций на сумму 17,2 миллионов долларов.
14. Robotical
Компактный двуногий робот под названием Marty
при помощи игры учит компьютерным навыкам детей, позволяя им перепрограммировать устройство и настраивать его 3D-печатные части.
Компания получила финансирование от Королевской академии инженерии на сумму более, чем 86 000 фунтов.
Переведено специально для MMGP.ru