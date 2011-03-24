Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,513 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Крупнейший хостинг-провайдер в ЕС для предпринимателей Claranet, привлек £ 80 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:54
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,774
Благодарностей: 1,314
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.124
подарки
Крупнейший хостинг-провайдер в ЕС для предпринимателей Claranet, привлек £ 80 млн


Крупнейший в Европе хостинг провайдер для предпринимателей Claranet, расположенный в Лондоне (Великобритания), привлек £ 80 млн инвестиций для своего присутствия в некоторых европейских странах.
Инвестиции предоставил Tikehau Capital совместно с уже существующими инвесторами.


Основанная в 1996 году, Claranet является независимым поставщиком услуг (хостинг и коммуникации). На сегодняшний день, компания имеет более 6000 клиентов по всей Великобритании, Франции, Германии, Испании, Португалии, Италия, Нидерландов.

Не так давно, компания вышла на рынок Бразилии и уже за короткий промежуток времени привлекла более 1300 пользователей. На сегодняшний день, Claranet имеет более прибыль около £ 22 млн.

Специально для MMGP.RU
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Hyip-Cruiser.com -Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации| Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек| Мой блог ELBRUSINVEST: только топовые проекты, рефбек 75%
Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 01:03
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 85
Благодарностей: 18
УГ: 5
КП: 0.126
Re: Крупнейший хостинг-провайдер в ЕС для предпринимателей Claranet, привлек £ 80 млн
Хостинг под офлайновые фирмочки в ес)
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Valensiano на форуме  
Ответить
Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, хостинг
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ISPLevel - Хостинг провайдер ISPLevel Web Хостинг 0 09.09.2016 19:32
Крупнейший телекоммуникационный провайдер Австралии инвестирует в блокчейн clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 1 23.07.2016 22:23
Хостинг провайдер DataFlow Защита от DDoS до 1TB/S dataflow Web Хостинг 0 22.02.2016 13:42
Хостинг-провайдер Hcli.ru salariel salariel Web Хостинг 0 16.01.2015 20:23
Хостинг-провайдер HostLife Serafim39 Хостинг 0 24.03.2011 21:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Naale
IvenMoney - ivenmoney.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар admirus
TwilightADZ - www.twilightadz.com
От admirus в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MonitoringFF
royalereward.ru - RoyaleReward
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tenko
dimitrovichfut.mybb.ru-Кто он?
От Tenko в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватара нет
ПАММ-счет ТР:6482 (Forex Trend)
От СТРАТЕГ в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
In-play vs before In-play
От СтразБрутаилов в разделе «Стратегии и прогнозы»
.     
Пользователей
410,513
Тем
469,223
Сообщений
11,590,301

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube