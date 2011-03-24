Крупнейший хостинг-провайдер в ЕС для предпринимателей Claranet, привлек £ 80 млн

Крупнейший в Европе хостинг провайдер для предпринимателей Claranet, расположенный в Лондоне (Великобритания), привлек £ 80 млн инвестиций для своего присутствия в некоторых европейских странах.
Инвестиции предоставил Tikehau Capital совместно с уже существующими инвесторами.
Основанная в 1996 году, Claranet является независимым поставщиком услуг (хостинг и коммуникации). На сегодняшний день, компания имеет более 6000 клиентов по всей Великобритании, Франции, Германии, Испании, Португалии, Италия, Нидерландов.
Не так давно, компания вышла на рынок Бразилии и уже за короткий промежуток времени привлекла более 1300 пользователей. На сегодняшний день, Claranet имеет более прибыль около £ 22 млн.
Специально для MMGP.RU