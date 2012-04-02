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ПАММ счет AriusKisEngine: 369861 (auto-trading) (Alpari)

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Старый Сегодня, 00:50
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ПАММ счет AriusKisEngine: 369861 (auto-trading) (Alpari)
Название ПАММ-счета:
AriusKisEngine
Дата основания:
5.06.2016
Ссылка:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/369861/
Валюта:
USD
Мониторинг:

Краткая информация об управляющем:
Управляющий я. На все вопросы буду отвечать здесь и на форуме Альпари. Опыт торговли - 3 года.
Описание:
Торговля набором автоматических систем. Всего на счету 5 роботов. Все советники — собственного написания. По характеру торговли — два советника являются скальперами, один советник — импульсный, один советник — работает в средне/долгосрок, и последний — использует систему мартингейл с усреднением. Максимальная допустимая просадка по последнему советнику — 20%.
Оферта:

Доп. инфо:
До октября 2016 года торговал руками и роботами другими, в результате чего была достигнута просадка около 40%. Решил не открывать новый счет, а вытаскивать уже настоящий ПАММ из просадки, что успешно получилось. Теперь же при достижении 50% прибыли, публикую здесь информацию. Все роботы периодически корректируются, выводятся убыточные пары, сеты. Если же буду в будущем включать новых советников, информацию планирую публиковать здесь и на форуме Alpari.
Информация по инвестированию:
Рекомендую выводить 50% прибыли со счета ежемесячно либо ежеквартально.
Ликвидированные счета:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/340194/
__________________
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AriusKis вне форума  
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