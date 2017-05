Denver10 Мастер

Финансовый стартап для ленивых инвесторов Wealthsimple привлек $37 млн

Финансовый стартап Wealthsimple из города Торонто (Канада), предоставляющий одноименную онлайн-платформу по инвестициям привлек $37 млн (около 50 млн канадских долларов) в очередном раунде финансирования серии В.



Раунд финансирования был возглавлен группой компаний The Power Financial Corporation (TSX: PWF). После текущего финансового раунда общий объем финансирования в стартап Wealthsimple на сегодняшний день составил $74 млн.



Компания намерена использовать привлеченные средства для продолжения развития своего бизнеса в США и Канаде.



Под руководством Майкла Кэтчена, генерального директора и основателя стартапа Wealthsimple, компания предоставляет инвестиционный онлайн-менеджер, который сочетает в себе возможность создания собственного инвестиционного портфеля состоящий из облигаций, акций и/или финансовых индексов. Причем создается этот портфель по одной из трех заранее выбранной инвестиционной стратегии, которые разнятся по степени риска. Также в приложении можно получать финансовые консультации.



Комиссия за обслуживание составляет 0.4-0.5% от инвестиционного капитала в год, а для счетов меньше 500 долларов комиссия отсутствует.



Проект запущен в 2014 году и с того времени самая рискованная инвестиционная стратегия из предоставленных 3 принесла прибыль в 18% за вычетом комиссии – 6.3% годовых.



Приложение доступно для бесплатной загрузки на App Store и Google Play. Общий инвестиционный капитал компании в настоящее время составляет более $750 млн (около 1.000.000.000 канадских долларов) в активах под управлением и более чем 30000 клиентов пользуются приложением стартапа.



Перевод специально для форума MMGP.



