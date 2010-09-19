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Стартап Lighthouse привлек $17 млн для домашнего высокоинтеллектуального помощника



Сегодня был презентован новый интеллектуальный помощник, который составит достойную конкуренцию таким известным сервисам, как Alexa, Cortana и Google Assistant. Lighthouse выделятся среди других своих конкурентов тем что, использует компьютерное зрение для обнаружения и мониторинга всей деятельности в доме.



До сих пор Lighthouse работал в скрытом режиме (начиная с 2015 года). Кроме того, сегодня компания объявила о привлечении $17 млн. инвестиций, возглавленных венчурным фондом Eclipse Ventures, с участием Playground Ventures. Стартап Lighthouse и все его 30 сотрудников располагаются на территории Playground Ventures. Создатель Android Энди Рубин запустил инкубатор Playground Global и предоставил офисные помещения для стартапов. Первый инвестиционный фонд размером в $300 млн. был закрыт в 2015 году.



Lighthouse не сможет воспроизвести вам музыку или рассказать анекдоты, как Alexa или Cortana. Производители устройства объясняют это тем, что в отличие от других помощников, позволяющих с ними взаимодействовать, когда вы находитесь дома, Lighthouse призван информировать вас о состоянии дел, когда вы находитесь далеко от своего жилья.



Простой голосовой или текстовый поиск может рассказать вам, когда ваши дети вернулись домой, будут ли они бегать по дому, а также сообщить, если кошка или ребенок сломает вазу, пока вы находитесь на работе. Если ваш подросток окажется сам в доме без присмотра и приведет к себе шумную компанию, Lighthouse сможет это увидеть и своевременно предупредить вас, чтобы вы смогли поговорить с молодыми людьми.



Устройство было изготовлено соучредителем стартапа Алексом Тейхманом и техническим директором Хендриком Далкампом – двумя ранними сторонниками 3D-сенсоров и беспилотных автомобилей, которые встретились в Стэнфордском университете.



Далкамп работал инженером в Google X и был членом команды, которая выиграла DARPA Grand Challenge, проводимый среди беспилотных автомобилей.



”Мы очень хорошо разбираемся в технологиях, благодаря которым был создан Lighthouse, в частности, в 3D-сканировании и глубоком машинном обучении“, – сообщил Тейхман.



3D-сенсор внутри устройства позволяет Lighthouse идентифицировать людей, домашних животных, детей и другие живые существа или предметы, используя такие же технологии, которые применяются в беспилотных автомобилях.



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Обработка естественного языка и уникальная система искусственного интеллекта были созданы собственными силами и могут отвечать как на текстовые, так и на голосовые вопросы. Воспользовавшись приложением Lighthouse с помощью голоса или текста, вы сможете получать подробную информацию обо всем, что происходит в вашем доме. Lighthouse сможет все увидеть, будь то неопознанный нарушитель или собака на диване.



Каждое устройство Lighthouse предоставляется вместе с ежегодной подпиской в размере $399 за один год, $499 за два года и $599 за трехлетний период использования компьютерного зрения Lighthouse.



Никаких данных о своих клиентах Lighthouse не собирает, если для этого не будет дано разрешение от самого владельца устройства. И в будущем не будет никаких продаж информации для индустрии электронной коммерции для получения дополнительной прибыли, сообщил Тейхман изданию VentureBeat.



”Мы не собираемся пытаться продать вам лучший шарф“, – заявил он. ”Мы заинтересованы в предоставлении вам уникального сервиса, использующего искусственный интеллект, в обмен на небольшую абонентскую плату“.



Lighthouse появился на рынке в особенно напряженный момент для умных помощников. Microsoft анонсировала ряд обновлений для своих когнитивных сервисов Microsoft Bot Framework и недавно выпущенного Cortana Skills Kit. Также были недавно представлены и видео-боты Skype. В понедельник компания Harman Kardon объявила о том, что ее умный динамик Invoke должен выйти осенью вместе со встроенной системой Cortana. Во вторник Amazon выпустила Echo Show, а также предоставила возможность совершать телефонные звонки и отправлять сообщения с помощью интеллектуальных динамиков и других устройств с поддержкой Alexa.



Как ожидается, дополнительные презентации от Cortana состоятся сегодня на выставке Build 2017, ежегодной конференции разработчиков от компании Microsoft. Также презентации могут быть во время конференции Google на следующей неделе.



Текущее финансирование в размере $17 млн. было возглавлено венчурным фондом Eclipse Ventures, с участием Playground Global, SignalFire и Start. В списке других инвесторов присутствует и Себастьян Трун – директор Лаборатории искусственного интеллекта в Стэнфордском университете. В настоящее время в Lighthouse работает 30 сотрудников.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/05/11/b...ome-assistant/



https://text.ru/antiplagiat/5914c80f9e3e0 Сегодня был презентован новый интеллектуальный помощник, который составит достойную конкуренцию таким известным сервисам, как Alexa, Cortana и Google Assistant. Lighthouse выделятся среди других своих конкурентов тем что, использует компьютерное зрение для обнаружения и мониторинга всей деятельности в доме.До сих пор Lighthouse работал в скрытом режиме (начиная с 2015 года). Кроме того, сегодня компания объявила о привлечении $17 млн. инвестиций, возглавленных венчурным фондом Eclipse Ventures, с участием Playground Ventures. Стартап Lighthouse и все его 30 сотрудников располагаются на территории Playground Ventures. Создатель Android Энди Рубин запустил инкубатор Playground Global и предоставил офисные помещения для стартапов. Первый инвестиционный фонд размером в $300 млн. был закрыт в 2015 году.Lighthouse не сможет воспроизвести вам музыку или рассказать анекдоты, как Alexa или Cortana. Производители устройства объясняют это тем, что в отличие от других помощников, позволяющих с ними взаимодействовать, когда вы находитесь дома, Lighthouse призван информировать вас о состоянии дел, когда вы находитесь далеко от своего жилья.Простой голосовой или текстовый поиск может рассказать вам, когда ваши дети вернулись домой, будут ли они бегать по дому, а также сообщить, если кошка или ребенок сломает вазу, пока вы находитесь на работе. Если ваш подросток окажется сам в доме без присмотра и приведет к себе шумную компанию, Lighthouse сможет это увидеть и своевременно предупредить вас, чтобы вы смогли поговорить с молодыми людьми.Устройство было изготовлено соучредителем стартапа Алексом Тейхманом и техническим директором Хендриком Далкампом – двумя ранними сторонниками 3D-сенсоров и беспилотных автомобилей, которые встретились в Стэнфордском университете.Далкамп работал инженером в Google X и был членом команды, которая выиграла DARPA Grand Challenge, проводимый среди беспилотных автомобилей.”Мы очень хорошо разбираемся в технологиях, благодаря которым был создан Lighthouse, в частности, в 3D-сканировании и глубоком машинном обучении“, – сообщил Тейхман.3D-сенсор внутри устройства позволяет Lighthouse идентифицировать людей, домашних животных, детей и другие живые существа или предметы, используя такие же технологии, которые применяются в беспилотных автомобилях.Обработка естественного языка и уникальная система искусственного интеллекта были созданы собственными силами и могут отвечать как на текстовые, так и на голосовые вопросы. Воспользовавшись приложением Lighthouse с помощью голоса или текста, вы сможете получать подробную информацию обо всем, что происходит в вашем доме. Lighthouse сможет все увидеть, будь то неопознанный нарушитель или собака на диване.Каждое устройство Lighthouse предоставляется вместе с ежегодной подпиской в размере $399 за один год, $499 за два года и $599 за трехлетний период использования компьютерного зрения Lighthouse.Никаких данных о своих клиентах Lighthouse не собирает, если для этого не будет дано разрешение от самого владельца устройства. И в будущем не будет никаких продаж информации для индустрии электронной коммерции для получения дополнительной прибыли, сообщил Тейхман изданию VentureBeat.”Мы не собираемся пытаться продать вам лучший шарф“, – заявил он. ”Мы заинтересованы в предоставлении вам уникального сервиса, использующего искусственный интеллект, в обмен на небольшую абонентскую плату“.Lighthouse появился на рынке в особенно напряженный момент для умных помощников. Microsoft анонсировала ряд обновлений для своих когнитивных сервисов Microsoft Bot Framework и недавно выпущенного Cortana Skills Kit. Также были недавно представлены и видео-боты Skype. В понедельник компания Harman Kardon объявила о том, что ее умный динамик Invoke должен выйти осенью вместе со встроенной системой Cortana. Во вторник Amazon выпустила Echo Show, а также предоставила возможность совершать телефонные звонки и отправлять сообщения с помощью интеллектуальных динамиков и других устройств с поддержкой Alexa.Как ожидается, дополнительные презентации от Cortana состоятся сегодня на выставке Build 2017, ежегодной конференции разработчиков от компании Microsoft. Также презентации могут быть во время конференции Google на следующей неделе.Текущее финансирование в размере $17 млн. было возглавлено венчурным фондом Eclipse Ventures, с участием Playground Global, SignalFire и Start. В списке других инвесторов присутствует и Себастьян Трун – директор Лаборатории искусственного интеллекта в Стэнфордском университете. В настоящее время в Lighthouse работает 30 сотрудников.

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