Simplaex привлек $2,6 млн для новой модели маркетинговой платформы

Стартап Simplaex, расположенный в Берлине (Германия), привлек $2,6 млн инвестиций для мобильной маркетинговой платформы.
Инвестиции предоставил Target Partners, Antheria Holding AG в сотрудничестве с крупнейшим венчурным фондом High-Tech Grunderfonds. Компания планирует использовать инвестиции для расширения клиентской базы и разработок новых возможностей платформы.
Основанная в апреле 2016 года под руководством Моти Тала (сейчас на должности соучредителя) совместно с Джефри Ван Эдом (технический директор), Simplaex является разработчиком маркетинговой платформы для крупных брендов и маркетинговых агентств. Пользователи платформы имеют доступ к базе данных требований и вкусов клиентов для привлечения новых клиентов и для улучшения взаимодействия с клиентом.
По своей сути все довольно просто: платформа предоставляет рабочие схемы маркетинга для своих пользователей.
На сегодняшний день, Simplaex насчитывает более 300 млн профилей в платформе. Также напомню, что стартап уже ранее привлекал € 1 млн инвестиций в декабре 2015 года. Финансирование предоставили частные инвесторы, которые были успешно потрачены на создание маркетинговой платформы.
Специально для MMGP.RU