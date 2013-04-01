Я не админ/владелец проекта, проект ZartaX добавлен на мониторинг
Старт 10.05.17
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Описание:
Одни из главных качеств хорошего инвестиционного проекта – это развитие и активность. И наиболее меняющаяся и развивающаяся область современности – это мода. Мода всегда ассоциируется с большой прибылью и не зря. На коммерческом уровне, высокая мода составляет 3% от мирового богатства. Инвестируя в моду, Вы всегда будете в плюсе.
В ZartaX помимо статичного инвестиционного плана с завидной частотой проводятся акции, благодаря которым Вы можете ещё больше приумножить свой доход.
Инвестиционные планы:
1. 5% на 3 дня
2. 15% на 6 дней
3. 27% на 9 дней
4. 50% на 12 дней
5. 70% на 15 дней
Мин/макс депозит:
20$/1000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin,
Выплаты:
инстант
Реф.система:
7-2-1%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
Дата: 11.05.2017 22:04:30 (UTC+3)
Дата оплаты: 11.05.2017 22:04:51 (UTC+3)
Получатель платежа: ZartaX / zartax.com
Товар: Invoice #67, monitorinvestnet
Счет к оплате: 67
Счет в Payeer: 43329446
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 201.92 USD