Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ZartaX - zartax.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:57
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,519
Благодарностей: 2,470
Записей в блоге: 35
УГ: 9
КП: 0.233
подарки
ZartaX - zartax.com
Я не админ/владелец проекта, проект ZartaX добавлен на мониторинг

Старт 10.05.17



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Описание:

Одни из главных качеств хорошего инвестиционного проекта – это развитие и активность. И наиболее меняющаяся и развивающаяся область современности – это мода. Мода всегда ассоциируется с большой прибылью и не зря. На коммерческом уровне, высокая мода составляет 3% от мирового богатства. Инвестируя в моду, Вы всегда будете в плюсе.

В ZartaX помимо статичного инвестиционного плана с завидной частотой проводятся акции, благодаря которым Вы можете ещё больше приумножить свой доход.

Инвестиционные планы:

1. 5% на 3 дня
2. 15% на 6 дней
3. 27% на 9 дней
4. 50% на 12 дней
5. 70% на 15 дней

Мин/макс депозит: 20$/1000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin,

Выплаты: инстант

Реф.система: 7-2-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

Дата: 11.05.2017 22:04:30 (UTC+3)
Дата оплаты: 11.05.2017 22:04:51 (UTC+3)
Получатель платежа: ZartaX / zartax.com
Товар: Invoice #67, monitorinvestnet
Счет к оплате: 67
Счет в Payeer: 43329446
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 201.92 USD
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 00:01
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 55
Благодарностей: 3
УГ: 4
КП: 0.000
Re: ZartaX - zartax.com
Как же созвучно с Затра....)

Сделал депозит на 3 дня 0.05 BTC зашел под Monitor-Invest
blockchain.info/tx/4838c66ff901100305cde74d428db3ee600b389795e86008b5 443d12b0e52da0
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Последний раз редактировалось InvestBit; Сегодня в 00:24.
InvestBit на форуме  
Старый Сегодня, 00:19
#3
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 5,440
Благодарностей: 4,800
УГ: 21
КП: 0.000
Re: ZartaX - zartax.com
Сайт вообще никакой, школьник лучше сделает.
Планы - набор - чего хочу, сам не знаю, но денег дайте.
Мимо без сожаления!
__________________
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pilot2014 на форуме  
Старый Сегодня, 00:23
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 55
Благодарностей: 3
УГ: 4
КП: 0.000
Re: ZartaX - zartax.com
Email напрягает: zartaxinvestments @yahoo.com
не могли сделать по нормальному?
__________________
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InvestBit на форуме  
Старый Сегодня, 00:41
#5
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 5,440
Благодарностей: 4,800
УГ: 21
КП: 0.000
Re: ZartaX - zartax.com
Цитата:
Сообщение от InvestBit Посмотреть сообщение
Email напрягает: zartaxinvestments @yahoo.com
не могли сделать по нормальному?
Да, кстати, и этот минус добавить забыл.
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pilot2014 на форуме  
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