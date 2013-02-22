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Пароль wallet.dat
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Сегодня, 23:39
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Сегодня, 23:17
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#1
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Возраст: 28
Регистрация: 11.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
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Пароль wallet.dat
Ребят,а если я в своём кошельке изменю пароль,то он меняется везде,или только для моего wallet.dat?
Это на случай,если вдруг мой wallet.dat сопрут
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Сегодня, 23:39
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