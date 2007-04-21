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Страшный 2019-й: 500 рублей за доллар Российские власти вряд ли пойдут на девальвацию рубля. Но ее должен спровоцировать сам рынок. И тут уже мало никому не покажется, отмечают эксперты.







Реальный эффективный курс рубля за апрель 2017 года вырос на 2,5% к иностранным валютам относительно предыдущего месяца. Об этом сообщается в материалах Центробанка РФ. Однако каков долгосрочный прогноз и стоит ли опасаться девальвации рубля в ближайшем будущем? Об этом рассказали опрошенные корреспондентом «Росбалта» эксперты.



Степан Демура, финансовый и биржевой аналитик:







«Властей никто спрашивать не будет про девальвацию. Причем здесь наши власти? У них свои хотелки и свои планы, а у рынка, у экономики — свои. Девальвация будет мощнейшая. Мой прогноз такой. На нашем рынке будет 2-3 месяца относительного затишья. Может быть, рубль даже обновит свой локальный максимум по отношению к доллару, а потом мы полетим с песнями и плясками. В 2017 году мы увидим 97 рублей за доллар. Это только начало концерта. Затем 125 рублей, а до конца 2019 года можем увидеть и 500 рублей за доллар. Многие пугают, что за доллар будут давать 70 рублей — так в этом нет ничего страшного. Это нормальная коррекция. Падают цены на нефть. Мы сейчас входим в мощнейшую рецессию, по сравнению с которой то, что было в 2007—2008 годах, — цветочки. У мировых индексов остался один небольшой поход наверх. Он может занять квартал, может — пять месяцев. А потом начнется самый мощный в истории рынков обвал со всеми вытекающими для рубля. Сейчас уже ничего нельзя сделать. Можно „поблагодарить“ госпожу Набиуллину за ее политику. Но я полон оптимизма. Этот прогноз могут посчитать пессимистичным те, кто ничего не понимает в экономике. А тот, кто в экономике понимает, может хорошо заработать».



Никита Кричевский, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН:







«Прогноз по рублю давать не буду. Как завещал нобелевский лауреат Пол Самуэльсон: „Прогнозируйте все, но только не цены“. А курс — это как раз цена, которую дают за один доллар. Будут ли девальвировать рубль? До тех пор, пока глава Центробанка Эльвира Набиуллина не пройдет переутверждение в Государственной думе, ни о каких колебаниях рубля можно не вспоминать. Ее кандидатуру внесли, сейчас идет согласование. Когда утвердят, тогда и можно будет какие-то изменения прогнозировать. А сегодня все тихо и спокойно, стабильно. Все направлено на поддержание крепкого курса и главное — на достижение необходимых показателей инфляции. Колебания могут быть, но только в пределах двух рублей, 57-59 рублей за доллар. А что будет после переутверждения? Думаю, что ситуация изменится в сторону ослабления».



Вадим Жартун, директор консалтинговой компании Nova Team:







«Давать краткосрочный прогноз курса рубля может человек только азартный или крайне неосторожный. На ситуацию могут повлиять несколько факторов. 25 мая мы ожидаем очередной саммит ОПЕК, на котором будет принято решение либо о продлении ограничений на добычу нефти, либо это ограничение будет снято. Саммит — очень серьезная развилка. Судя по всему, ограничение будет продлено. Потому что это хорошая PR-акция. Она всегда позитивно влияет на цену нефти. Но насколько сильно в этот раз рынок отреагирует, непонятно. Возможно, что слабее, чем в прошлый. Тем не менее, это толчок роста цен на нефть. А рубль сейчас фундаментально не привязан больше ни к чему, кроме нефти. Все остальное вторично, по отношению к движению цен на нефть.



Я не вижу решимости у Центрального банка и Минфина проводить какие-то масштабные интервенции. Потому что они тоже не знают, что будет происходить. Соответственно, хотят придержать резервы. Чисто теоретически они могли бы воздействовать в достаточно широких пределах на курс рубля в течение трех месяцев, полугода, года. Но я очень сомневаюсь, что они будут это делать. Потому что удерживать неравновесный курс с нашими резервами можно месяцев двенадцать, потом эти резервы закончатся.



Еще один фактор, который вносит неопределенность — это carry trade. Если движение курса будет чрезмерно резким, то иностранные игроки начнут выводить деньги. Это вызовет эффект лавины. Предсказать, насколько серьезно будет развиваться паника, тоже практически невозможно. Давать прогноз на четыре месяца — это очень большая лотерея. Если принимать во внимание, что произойдут события наиболее вероятные, и не прилетит очередного „черного лебедя“, тогда можно предположить следующее. Допустим, на очередном саммите ОПЕК принимается решение продлить режим ограничений на добычу нефти. Нефть возвращается в коридор 50-55 долларов за баррель, а рубль плавно девальвирует до 60-62 за доллар. Но это при самом благоприятном, самом нетравматичном варианте из всех возможных. На практике же все может оказаться гораздо интереснее. Лето — это тот период, когда традиционно, в течение многих лет подряд, за исключением прошлого года, цены на нефть стабильно падали. Пик падения приходился на июнь—июль. Если вдруг этот тренд оживет, то тогда может произойти все, что угодно».



Лев Савулькин, главный специалист Леонтьевского центра:







«Даже если бы власти хотели девальвировать рубль, то это не всегда в их возможностях. Нужно знать спрос и предложение на валюту. Да, обесценивание валюты может помочь государству исполнить бюджетные обязательства, но для этого нужны условия, которые зависят от цен на основные экспортные товары — нефть и газ. Если цены на нефть и газ будут падать, то тогда и курс рубля будет снижаться. Все зависит от того, в каком направлении дует ветер в паруса Центробанка. Естественно, ЦБ отвечает за то, чтобы инфляция была таргетирована. Он должен осуществлять контроль, так как слишком большое падение рубля ведет к росту цен. А за это с Центробанка, конечно, спросят. Регулятору же явно не хочется быть крайним».



Андрей Мовчан, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги:







«Искусственная девальвация рубля будет вряд ли возможна. У Центрального банка нет таких ресурсов, чтобы ее создать. А естественная, конечно, может быть. У нас просто некому эту девальвацию организовать. Ну, допустим, если ЦБ выйдет с какими-то безумными покупками валюты. Опять же — что такое безумные покупки валюты? Это значит, у нас рубли появятся на рынке в большом количестве. Куда сейчас эти рубли пойдут? У кого регулятор будет покупать эту валюту? Ведь перекосить банковскую валютную позицию он не может. Да и валютой сейчас никто сильно в стране не владеет. Значит, надо будет покупать ее у иностранцев. То есть Центробанк достаточно зажат. Все, что он может сделать, — это попытаться выпустить очень доходный рублевый долг в большом объеме. Условно говоря, продать его за валюту. Но эти действия требуют согласования. Все это запросто не делается».



источник Реальный эффективный курс рубля за апрель 2017 года вырос на 2,5% к иностранным валютам относительно предыдущего месяца. Об этом сообщается в материалах Центробанка РФ. Однако каков долгосрочный прогноз и стоит ли опасаться девальвации рубля в ближайшем будущем? Об этом рассказали опрошенные корреспондентом «Росбалта» эксперты.«Властей никто спрашивать не будет про девальвацию. Причем здесь наши власти? У них свои хотелки и свои планы, а у рынка, у экономики — свои. Девальвация будет мощнейшая. Мой прогноз такой. На нашем рынке будет 2-3 месяца относительного затишья. Может быть, рубль даже обновит свой локальный максимум по отношению к доллару, а потом мы полетим с песнями и плясками. В 2017 году мы увидим 97 рублей за доллар. Это только начало концерта. Затем 125 рублей, а до конца 2019 года можем увидеть и 500 рублей за доллар. Многие пугают, что за доллар будут давать 70 рублей — так в этом нет ничего страшного. Это нормальная коррекция. Падают цены на нефть. Мы сейчас входим в мощнейшую рецессию, по сравнению с которой то, что было в 2007—2008 годах, — цветочки. У мировых индексов остался один небольшой поход наверх. Он может занять квартал, может — пять месяцев. А потом начнется самый мощный в истории рынков обвал со всеми вытекающими для рубля. Сейчас уже ничего нельзя сделать. Можно „поблагодарить“ госпожу Набиуллину за ее политику. Но я полон оптимизма. Этот прогноз могут посчитать пессимистичным те, кто ничего не понимает в экономике. А тот, кто в экономике понимает, может хорошо заработать».«Прогноз по рублю давать не буду. Как завещал нобелевский лауреат Пол Самуэльсон: „Прогнозируйте все, но только не цены“. А курс — это как раз цена, которую дают за один доллар. Будут ли девальвировать рубль? До тех пор, пока глава Центробанка Эльвира Набиуллина не пройдет переутверждение в Государственной думе, ни о каких колебаниях рубля можно не вспоминать. Ее кандидатуру внесли, сейчас идет согласование. Когда утвердят, тогда и можно будет какие-то изменения прогнозировать. А сегодня все тихо и спокойно, стабильно. Все направлено на поддержание крепкого курса и главное — на достижение необходимых показателей инфляции. Колебания могут быть, но только в пределах двух рублей, 57-59 рублей за доллар. А что будет после переутверждения? Думаю, что ситуация изменится в сторону ослабления».«Давать краткосрочный прогноз курса рубля может человек только азартный или крайне неосторожный. На ситуацию могут повлиять несколько факторов. 25 мая мы ожидаем очередной саммит ОПЕК, на котором будет принято решение либо о продлении ограничений на добычу нефти, либо это ограничение будет снято. Саммит — очень серьезная развилка. Судя по всему, ограничение будет продлено. Потому что это хорошая PR-акция. Она всегда позитивно влияет на цену нефти. Но насколько сильно в этот раз рынок отреагирует, непонятно. Возможно, что слабее, чем в прошлый. Тем не менее, это толчок роста цен на нефть. А рубль сейчас фундаментально не привязан больше ни к чему, кроме нефти. Все остальное вторично, по отношению к движению цен на нефть.Я не вижу решимости у Центрального банка и Минфина проводить какие-то масштабные интервенции. Потому что они тоже не знают, что будет происходить. Соответственно, хотят придержать резервы. Чисто теоретически они могли бы воздействовать в достаточно широких пределах на курс рубля в течение трех месяцев, полугода, года. Но я очень сомневаюсь, что они будут это делать. Потому что удерживать неравновесный курс с нашими резервами можно месяцев двенадцать, потом эти резервы закончатся.Еще один фактор, который вносит неопределенность — это carry trade. Если движение курса будет чрезмерно резким, то иностранные игроки начнут выводить деньги. Это вызовет эффект лавины. Предсказать, насколько серьезно будет развиваться паника, тоже практически невозможно. Давать прогноз на четыре месяца — это очень большая лотерея. Если принимать во внимание, что произойдут события наиболее вероятные, и не прилетит очередного „черного лебедя“, тогда можно предположить следующее. Допустим, на очередном саммите ОПЕК принимается решение продлить режим ограничений на добычу нефти. Нефть возвращается в коридор 50-55 долларов за баррель, а рубль плавно девальвирует до 60-62 за доллар. Но это при самом благоприятном, самом нетравматичном варианте из всех возможных. На практике же все может оказаться гораздо интереснее. Лето — это тот период, когда традиционно, в течение многих лет подряд, за исключением прошлого года, цены на нефть стабильно падали. Пик падения приходился на июнь—июль. Если вдруг этот тренд оживет, то тогда может произойти все, что угодно».«Даже если бы власти хотели девальвировать рубль, то это не всегда в их возможностях. Нужно знать спрос и предложение на валюту. Да, обесценивание валюты может помочь государству исполнить бюджетные обязательства, но для этого нужны условия, которые зависят от цен на основные экспортные товары — нефть и газ. Если цены на нефть и газ будут падать, то тогда и курс рубля будет снижаться. Все зависит от того, в каком направлении дует ветер в паруса Центробанка. Естественно, ЦБ отвечает за то, чтобы инфляция была таргетирована. Он должен осуществлять контроль, так как слишком большое падение рубля ведет к росту цен. А за это с Центробанка, конечно, спросят. Регулятору же явно не хочется быть крайним».«Искусственная девальвация рубля будет вряд ли возможна. У Центрального банка нет таких ресурсов, чтобы ее создать. А естественная, конечно, может быть. У нас просто некому эту девальвацию организовать. Ну, допустим, если ЦБ выйдет с какими-то безумными покупками валюты. Опять же — что такое безумные покупки валюты? Это значит, у нас рубли появятся на рынке в большом количестве. Куда сейчас эти рубли пойдут? У кого регулятор будет покупать эту валюту? Ведь перекосить банковскую валютную позицию он не может. Да и валютой сейчас никто сильно в стране не владеет. Значит, надо будет покупать ее у иностранцев. То есть Центробанк достаточно зажат. Все, что он может сделать, — это попытаться выпустить очень доходный рублевый долг в большом объеме. Условно говоря, продать его за валюту. Но эти действия требуют согласования. Все это запросто не делается».

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