ICM Technology - icmt-invest.com

Я не админ/владелец проекта, проект ICM Technology добавлен на мониторинг
Старт 01.05.17
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Описание:
Наша компания, ICM & Technology Limited, является молодой, частной компанией. Нами осуществляется активная деятельность по внедрению на европейский рынок, современных и инновационных строительных материалов, и технологий. Наша компания сотрудничает со многими компаниями, частными предприятиями и даже с физическими лицами. Главное, чтобы их продукция либо услуга, могли оказаться полезными. Если начать разбираться, в том, как сейчас происходит строительство зданий, домов и сооружений, то становится очевидным не рациональное распределение ресурсов. Вот в этот момент на рынок выходит наша компания, которая готова своими инновациями, кардинально изменить положение. Нами налажено производство как материалов, так и машин, оптимизирующих строительные процессы.
Мы активно ведем поиск инновационных и рациональных подходов в строительстве. В отдел маркетинга нашей компании, регулярно поступают предложения, с новыми интересными решениями. Мы активно изучаем предлагаемый продукт, либо технологию, анализируем на сколько это применимо к строительному рынку, получим ли мы должную отдачу, в первую очередь финансовую. Получив положительные результаты, мы заключаем контракт с «новым агентом». Так происходит пополнение нашей продукции, в следствии чего, у наших партнеров и инвесторов тоже появляются новые возможности. Привлекаются инвестиции, вместе с ними заключаются контракты и договоры, предложенный продукт быстро находит свою нишу на рынке, и прибыль не заставляет себя долго ждать. Подробнее о деятельности компании, можно узнать на её официальном сайте www.icm-technology.com
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Инвестиционные планы:
1. 30% на 20 дней
2. ~6% на 7 дней
3. ~12% на 7 дней
Мин/макс депозит:
1$/10000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, AdvCash, OKpay
Выплаты:
инстант
Реф.система:
7-2%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
Дата: 11.05.2017 21:00:21 (UTC+3)
Дата оплаты: 11.05.2017 21:00:39 (UTC+3)
Получатель платежа: ICMT / icmt-invest.com
Товар: Invoice #231, monitorinvestnet
Счет к оплате: 231
Счет в Payeer: 43326675
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 200.00 USD