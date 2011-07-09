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ICM Technology - icmt-invest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:41
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
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Записей в блоге: 35
УГ: 9
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ICM Technology - icmt-invest.com
Я не админ/владелец проекта, проект ICM Technology добавлен на мониторинг

Старт 01.05.17



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Описание:

Наша компания, ICM & Technology Limited, является молодой, частной компанией. Нами осуществляется активная деятельность по внедрению на европейский рынок, современных и инновационных строительных материалов, и технологий. Наша компания сотрудничает со многими компаниями, частными предприятиями и даже с физическими лицами. Главное, чтобы их продукция либо услуга, могли оказаться полезными. Если начать разбираться, в том, как сейчас происходит строительство зданий, домов и сооружений, то становится очевидным не рациональное распределение ресурсов. Вот в этот момент на рынок выходит наша компания, которая готова своими инновациями, кардинально изменить положение. Нами налажено производство как материалов, так и машин, оптимизирующих строительные процессы.
Мы активно ведем поиск инновационных и рациональных подходов в строительстве. В отдел маркетинга нашей компании, регулярно поступают предложения, с новыми интересными решениями. Мы активно изучаем предлагаемый продукт, либо технологию, анализируем на сколько это применимо к строительному рынку, получим ли мы должную отдачу, в первую очередь финансовую. Получив положительные результаты, мы заключаем контракт с «новым агентом». Так происходит пополнение нашей продукции, в следствии чего, у наших партнеров и инвесторов тоже появляются новые возможности. Привлекаются инвестиции, вместе с ними заключаются контракты и договоры, предложенный продукт быстро находит свою нишу на рынке, и прибыль не заставляет себя долго ждать. Подробнее о деятельности компании, можно узнать на её официальном сайте www.icm-technology.com.

Инвестиционные планы:

1. 30% на 20 дней
2. ~6% на 7 дней
3. ~12% на 7 дней

Мин/макс депозит: 1$/10000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, AdvCash, OKpay

Выплаты: инстант

Реф.система: 7-2%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

Дата: 11.05.2017 21:00:21 (UTC+3)
Дата оплаты: 11.05.2017 21:00:39 (UTC+3)
Получатель платежа: ICMT / icmt-invest.com
Товар: Invoice #231, monitorinvestnet
Счет к оплате: 231
Счет в Payeer: 43326675
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 200.00 USD
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 22:54
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 53
Благодарностей: 3
УГ: 4
КП: 0.000
Re: ICM Technology - icmt-invest.com
Ого, ТС, где ходил так долго (СТАРТ ПРОЕКТА 1 МАЯ 2017)?
За 11 дней всего 31 участник?
Канал ютуб пустой(youtube.com/channel/UCTfCBGSryQ_fQh4NKUDWmWA) зачем тогда он.
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Последний раз редактировалось InvestBit; Сегодня в 23:01.
InvestBit на форуме  
Старый Сегодня, 23:14
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,237
Благодарностей: 11,047
УГ: 17
КП: 0.032
подарки
Re: ICM Technology - icmt-invest.com
мда, вот прям поразили меня - при дешманском клоуде и его бесплатном ссл купили лицуху Н-скрипта! честно скажу, не ожидал

добавлено через 3 минуты
зато планы - черт ногу сломит... понятно, почему там так мало людей - я лично нифига не понял
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
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