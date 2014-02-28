Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,508 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Правительство Карнатаки выделяет $1.5 млн. 26 стартапам в области биотехнологий

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:12
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,598
Благодарностей: 822
УГ: 5
КП: 0.112
подарки
Правительство Карнатаки выделяет $1.5 млн. 26 стартапам в области биотехнологий

Правительство Карнатаки (штат на юго-западе Индии) в рамках инициативы по поддержке стартапов предоставило гранты 26 биотех-стартапам на сумму порядка 1,5 миллиона долларов США.

Средства были распределены правительством по грантовой схеме "апробирование концепции", которая является частью более широкой программы Карнатаки по поддержке стартапов. Кандидаты должны были презентовать свои проекты команде, которая утверждала являются ли данные концепции жизнеспособными.

Интерес представляли стартапы в области технологий, сельского хозяйства и туризма. Средства будут выделены в форме субсидий, сумма которых будет ограничиваться пределом порядка 75 000 долларов США и будет предоставляться траншами, зависящими от жизненного цикла бизнес-плана.

"Эта схема предназначена для выявления, поддержки и финансирования предпринимательских биотехнологических стартапов в Карнатаке, которые могут оказать глубокое социальное воздействие на жизнь людей в в этом регионе. Мы используем командный подход в поддержке и это дает предпринимателям хорошие перспективы" - заявил Приянк Харж, министр штата, ответственный за технологическую и туристическую отрасли.

В марте этого года правительство Карнатаки профинансировало восемь туристических стартапов на суммы от 7 500 до 75 000 долларов США в рамках своей мультисекторальной политики поддержки стартапов. А об идее схемы "апробирование концепции" на сумму 1,5 миллиона долларов США было объявлено 8 марта.

В июле 2016 года правительство штата объявило об идее мобилизации порядка 333 миллионов долларов США к 2020 году для инвестирования в различные сектора деятельности. К 2020 году планируется отказать поддержку 20 000 стартапам. Среди других рычагов финансирования стартапов в штате можно выделить фонд KITVEN, AVGC и программу "Расширение инноваций в рамках социального воздействия".

Ниже перечислены 10 стартапов из 26, которые получили гранты:

- Bendflex Research & Development Pvt Ltd, компания, занимающаяся медицинским оборудованием, разрабатывает механические биомаркеры для экстракорпорального оплодотворения;

- Omix Research and Diagnostics Laboratories Pvt Ltd, стремится разработать инструмент для обнаружения и наблюдения за резистентностью к противомикробным препаратам среди инфекций мочевых путей;

- Aprus Biomedical Innovations Pvt Ltd, компания стремится разработать усовершенствованное устройство по уходу за ранами для лечения диабетических язв;

- Nesa Medtech Pvt Ltd, компания разрабатывает доступную и малоинвазивную терапевтическую процедуру для лечения симптоматической фибромы матки у женщин;

- Pentavalent Bio Sciences Private Limited, продукт компании представляет собой инструмент принятия решений для лечения больных туберкулезом;

- Lumisoft Technologies Pvt Ltd, компания разрабатывает портативную цифровую щелевую лампу, которая может диагностировать 70% состояний, вызывающих слепоту;

- DF3D CREATIONS Pvt Ltd, компания разрабатывает облачную платформу предхирургического планирования;

- Hanugen Therapeutics Private Limited, компания поставляет антисмысловые олигонуклеотиды, которые используются для лечения генетических заболеваний и инфекций;

- Terra Blue Exploration Technologies Pvt Ltd, компания разрабатывает решение для прогнозирования и лечения эпилепсии;

- Next Big Innovation Labs Pvt Ltd, компания планирует разработать первый в Индии 3D-биопринтер.

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Американский разработчик биотехнологий Amfora, привлек $5 млн. Юлиан Тарасенко Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.04.2017 18:01
RedShift BioAnalytics привлек $11 миллионов для развития биотехнологий inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.03.2017 23:11
Правительство Дубая намерено финансировать проекты в области блокчейна pilot10 Новости криптовалют 0 17.08.2016 15:35
Правительство РФ выделяет 20 млрд руб. на снижение ставки по ипотеке kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.02.2015 09:15
10 новейших биотехнологий для здоровья человека Angelika78 Непознанное 1 28.02.2014 16:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Ivan I. Ivanov
SpeedwaySurf - speedwaysurf.com
От Ivan I. Ivanov в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tuz2012
Trading Solutions - trade-sol.com
От tuz2012 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Какие то "эксперты" советуют выводить деньги из форекс компаний
От grabli666 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vhyip
Порошенко допустил продажу Roshen менеджменту компании
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Nickola42
Streetmoney - streetmoney.ru - новая игра с выводом денег
От Nickola42 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар povava
Узнай день своей смерти!
От povava в разделе «Юмор»
.     
Пользователей
410,508
Тем
469,212
Сообщений
11,589,865

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube