Правительство Карнатаки выделяет $1.5 млн. 26 стартапам в области биотехнологий

Правительство Карнатаки (штат на юго-западе Индии) в рамках инициативы по поддержке стартапов предоставило гранты 26 биотех-стартапам на сумму порядка 1,5 миллиона долларов США.



Средства были распределены правительством по грантовой схеме "апробирование концепции", которая является частью более широкой программы Карнатаки по поддержке стартапов. Кандидаты должны были презентовать свои проекты команде, которая утверждала являются ли данные концепции жизнеспособными.



Интерес представляли стартапы в области технологий, сельского хозяйства и туризма. Средства будут выделены в форме субсидий, сумма которых будет ограничиваться пределом порядка 75 000 долларов США и будет предоставляться траншами, зависящими от жизненного цикла бизнес-плана.



"Эта схема предназначена для выявления, поддержки и финансирования предпринимательских биотехнологических стартапов в Карнатаке, которые могут оказать глубокое социальное воздействие на жизнь людей в в этом регионе. Мы используем командный подход в поддержке и это дает предпринимателям хорошие перспективы" - заявил Приянк Харж, министр штата, ответственный за технологическую и туристическую отрасли.



В марте этого года правительство Карнатаки профинансировало восемь туристических стартапов на суммы от 7 500 до 75 000 долларов США в рамках своей мультисекторальной политики поддержки стартапов. А об идее схемы "апробирование концепции" на сумму 1,5 миллиона долларов США было объявлено 8 марта.



В июле 2016 года правительство штата объявило об идее мобилизации порядка 333 миллионов долларов США к 2020 году для инвестирования в различные сектора деятельности. К 2020 году планируется отказать поддержку 20 000 стартапам. Среди других рычагов финансирования стартапов в штате можно выделить фонд KITVEN, AVGC и программу "Расширение инноваций в рамках социального воздействия".



Ниже перечислены 10 стартапов из 26, которые получили гранты:



- Bendflex Research & Development Pvt Ltd, компания, занимающаяся медицинским оборудованием, разрабатывает механические биомаркеры для экстракорпорального оплодотворения;



- Omix Research and Diagnostics Laboratories Pvt Ltd, стремится разработать инструмент для обнаружения и наблюдения за резистентностью к противомикробным препаратам среди инфекций мочевых путей;



- Aprus Biomedical Innovations Pvt Ltd, компания стремится разработать усовершенствованное устройство по уходу за ранами для лечения диабетических язв;



- Nesa Medtech Pvt Ltd, компания разрабатывает доступную и малоинвазивную терапевтическую процедуру для лечения симптоматической фибромы матки у женщин;



- Pentavalent Bio Sciences Private Limited, продукт компании представляет собой инструмент принятия решений для лечения больных туберкулезом;



- Lumisoft Technologies Pvt Ltd, компания разрабатывает портативную цифровую щелевую лампу, которая может диагностировать 70% состояний, вызывающих слепоту;



- DF3D CREATIONS Pvt Ltd, компания разрабатывает облачную платформу предхирургического планирования;



- Hanugen Therapeutics Private Limited, компания поставляет антисмысловые олигонуклеотиды, которые используются для лечения генетических заболеваний и инфекций;



- Terra Blue Exploration Technologies Pvt Ltd, компания разрабатывает решение для прогнозирования и лечения эпилепсии;



- Next Big Innovation Labs Pvt Ltd, компания планирует разработать первый в Индии 3D-биопринтер.



