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Ethereum-mining - ethereum-mining.biz

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Старый Сегодня, 22:08
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 364
Благодарностей: 30
УГ: 12
КП: 0.000
Ethereum-mining - ethereum-mining.biz
Я не админ!
Старт проекта 11.05.2017

Ethereum-mining

Легенда

Цитата:

Вы находитесь на сайте компании ETHEREUM MINING, основной деятельностью которой является майнинг крипто валют и развитие технологий с этим связанных. Но для начала давайте совершим экскурс в историю нашей основной валюты Ehtereum.

Ethereum была запущена 30 июля 2015 года и сразу же начала пользоваться популярностью, в том числе и у крупных разработчиков программного обеспечения, таких как Microsoft, IBM и Acronis. Такая заинтересованность со стороны ряда крупных компаний несомненно отразилась как на популярности этой валюты, так и на ее цене, которая продолжает постоянно расти вверх.

Преимущества

Основное предназначение ETHEREUM MINING – это майнинг крипто валют, с основным упором на Ethereum (ETH). Для этого мы создали собственную площадку по майнингу, находящуюся на Кипре. Данная площадка постоянно развивается, совершенствуется и увеличивает мощности. Мы вносим свои собственные разработки, позволяющие улучшить производительность наших мощностей. В частности, мы применили собственную технологию водяного охлаждения. А учитывая то, что на Кипре 300 солнечных дней в году, электричество мы фактически получаем бесплатно за счет массового внедрения солнечных батарей. А ведь электричество по сути основной расходный ресурс при майнинге.

За счет привлечения частных инвестиций мы наращиваем мощности на постоянной основе. Ведь таким образом выигрывают все заинтересованные стороны.
Компания ETHEREUM MINING постоянно увеличивает свою долю на рынке майнинга, а инвесторы компании имеют колоссальный пассивный доход за счет сгенерированной валюты и ее постоянного роста на биржах!
И если вы согласны с нами что за крипто валютами будущее, то начните зарабатывать хорошие деньги на этом будущем уже сегодня!

Тарифные планы:

0.16% hourly 3.84% day $10.00 - $500.00;
0.17% hourly 4.08% day $501.00 - $1 000.00;
0.18% hourly 4.32% day $1 001.00 - $3 000.00;
0.19% hourly 4.56% day $3 001.00 - $5 000.00;
0.21% hourly 5.04% day $5 001.00 - $10 000.00;
0.24% hourly 5.76% day $10 001.

Мин.депозит:10$

Мин.вывод:0.5$

Платежная система:Bitcoin, Perfect Money, Payeer, AdvCash

Pеферальная программа:5-2-1%

Тип выплат:инстант

Основной депозит можно вернуть через 24 часа,комиссия 5%

H-Script - Лицензионный

SSL: COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2
NS1.ETHEREUM-MINING.BIZ NS2.ETHEREUM-MINING.BIZ

Ознакомиться с проектом
ethereum-mining


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!


Мой вклад
Perfect Money® платеж завершен

Номер транзакции # 175831446
Оплата со счета: U13660496
Оплата на счет: U14643555 (Ethereum Mining)
Сумма: 10.00 USD
Примечание: Invoice 53, shlyam ref. # 53
Оплата прошла успешно

Ваш номер batch для подтверждения 175831446
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[B]BITZINE 0.15% hourly, initial back ethereum-mining0.16% hourly and more, initial back
Последний раз редактировалось laska2006; Сегодня в 22:11.
laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 22:18
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 736
Благодарностей: 98
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Ethereum-mining - ethereum-mining.biz
Копилка. И не только биток принимает.

Депчик.

05.11.17 18:40 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U14643555 from U12167799. Batch: 175828134. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 31, m7a5.
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m7a5 на форуме  
Сказали спасибо:
Stllas (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:20
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 53
Благодарностей: 3
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Ethereum-mining - ethereum-mining.biz
Ого "ethereum-mining" - громко) и дизайн напомнил осеннего админа, не плохо работали проекты, зайду сейчас пока не поздно)
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InvestBit на форуме  
Старый Сегодня, 22:30
#4
Мастер
 
Имя: Marina
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 1,760
Благодарностей: 423
УГ: 34
КП: 0.003
Re: Ethereum-mining - ethereum-mining.biz
DEPOSIT:

Transaction ID:
8822b8a9-78e8-49fe-b4d1-4c5590dafca1
Кому:
advcash@ ethereum-mining.biz






Отправлено:
100.00 USD
Примечание:
Invoice #56, jacques
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Marina Kurbatova на форуме  
Старый Сегодня, 22:59
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,237
Благодарностей: 11,047
УГ: 17
КП: 0.032
подарки
Re: Ethereum-mining - ethereum-mining.biz
да, подготовка очень неплохая - ТС уже всё перечислил... кош пм тоже чистый и новый - аж скрипит
Цитата:
U14643555 (Ethereum Mining)
Тип Аккаунта: Верифицирован, Trust Score рейтинг: 0 пунктов.
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
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kodyaich на форуме  
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laska2006 (Сегодня)
Старый Сегодня, 23:06
#6
Мастер
 
Имя: Marina
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 1,760
Благодарностей: 423
УГ: 34
КП: 0.003
Re: Ethereum-mining - ethereum-mining.biz
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
кош пм тоже чистый и новый
девственный.. в этом его прелесть
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Marina Kurbatova на форуме  
Старый Сегодня, 23:08
#7
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 31,265
Благодарностей: 3,959
УГ: 0
КП: 0.441
подарки
Re: Ethereum-mining - ethereum-mining.biz
Депозит

The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2631114->U14643555. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 2, myinvestblog.. Date: 18:00 11.05.17. Batch: 175824295.
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Старый Сегодня, 23:23
#8
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,243
Благодарностей: 1,657
УГ: 21
КП: 0.103
подарки
Re: Ethereum-mining - ethereum-mining.biz
Счет в PM верифицированный, страна Франция
France U14643555 offline Ethereum Mining
Открытая информации по счету U14643555 (Ethereum Mining)

Владелец аккаунта открыл следующую информацию для публичного просмотра

Создан 27.03.2017 ID пользователя скрыто
Имя Аккаунта Ethereum Mining ФИО скрыто
Тип Аккаунта Personal Normal Адрес скрыто
Кредитный статус Нормальный, нет задолженности по кредитам. Город скрыто
Рейтинг Trust Score 0 point(s) Страна скрыто
Верификация аккаунта Верифицирован Штат скрыто
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veranika55 на форуме  
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Re1Kjav1K (Сегодня)
Старый Сегодня, 23:24
#9
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Санта-Фе
Инвестирую в: Лимиты доверия
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 2,216
Благодарностей: 3,038
УГ: 0
КП: 0.002
Re: Ethereum-mining - ethereum-mining.biz
деп
The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U8хххххх->U14643555. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 111, Ustas.. Date: 20:32 11.05.17. Batch: 175837326
__________________
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Oleg55 на форуме  
Старый Сегодня, 23:26
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2017
Сообщений: 393
Благодарностей: 37
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Ethereum-mining - ethereum-mining.biz
Депозит

20:36 11.05.17 Transfer 175837718 U14643555
Ethereum Mining Sent Payment 45.00 USD to account U14643555. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 117, Re1Kjav1K. Payment ID: 117
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Re1Kjav1K на форуме  
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