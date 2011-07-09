Ethereum-mining - ethereum-mining.biz

Вы находитесь на сайте компании ETHEREUM MINING, основной деятельностью которой является майнинг крипто валют и развитие технологий с этим связанных. Но для начала давайте совершим экскурс в историю нашей основной валюты Ehtereum.
Ethereum была запущена 30 июля 2015 года и сразу же начала пользоваться популярностью, в том числе и у крупных разработчиков программного обеспечения, таких как Microsoft, IBM и Acronis. Такая заинтересованность со стороны ряда крупных компаний несомненно отразилась как на популярности этой валюты, так и на ее цене, которая продолжает постоянно расти вверх.
Преимущества
Основное предназначение ETHEREUM MINING – это майнинг крипто валют, с основным упором на Ethereum (ETH). Для этого мы создали собственную площадку по майнингу, находящуюся на Кипре. Данная площадка постоянно развивается, совершенствуется и увеличивает мощности. Мы вносим свои собственные разработки, позволяющие улучшить производительность наших мощностей. В частности, мы применили собственную технологию водяного охлаждения. А учитывая то, что на Кипре 300 солнечных дней в году, электричество мы фактически получаем бесплатно за счет массового внедрения солнечных батарей. А ведь электричество по сути основной расходный ресурс при майнинге.
За счет привлечения частных инвестиций мы наращиваем мощности на постоянной основе. Ведь таким образом выигрывают все заинтересованные стороны.
Компания ETHEREUM MINING постоянно увеличивает свою долю на рынке майнинга, а инвесторы компании имеют колоссальный пассивный доход за счет сгенерированной валюты и ее постоянного роста на биржах!
И если вы согласны с нами что за крипто валютами будущее, то начните зарабатывать хорошие деньги на этом будущем уже сегодня!
Тарифные планы:
0.16% hourly 3.84% day $10.00 - $500.00;
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0.24% hourly 5.76% day $10 001.
Счет в PM верифицированный, страна Франция
France U14643555 offline Ethereum Mining
Открытая информации по счету U14643555 (Ethereum Mining)
Владелец аккаунта открыл следующую информацию для публичного просмотра
Создан 27.03.2017 ID пользователя скрыто
Имя Аккаунта Ethereum Mining ФИО скрыто
Тип Аккаунта Personal Normal Адрес скрыто
Кредитный статус Нормальный, нет задолженности по кредитам. Город скрыто
Рейтинг Trust Score 0 point(s) Страна скрыто
Верификация аккаунта Верифицирован Штат скрыто