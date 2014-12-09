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Продажи легковых автомобилей в России в апреле выросли на 6.9%

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Старый Сегодня, 21:50
#1
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Продажи легковых автомобилей в России в апреле выросли на 6.9%
Согласно заявлению Ассоциации европейского бизнеса продажи легковых автомобилей в России и легковых коммерческих автомобилей в апреле месяце возросли на 6.9%, а за период с января по апрель 2017 года продажи увеличились на 2.6%. И это при том, что за год цена на новые автомобили в среднем повышается на 15%. Из-за недоступности новых легковых автомобилей большинству населения из-за стабильного роста цен, многие банки стали выдавать кредиты на автомобили, бывшие в употреблении, но по таким кредитам предлагая повышенную процентную ставку, которая покрывает риски банков. Внедрении кредитования поддержанных автомобилей подстегнуло спрос населения на вторичном рынке и сделало автомобили более доступными большинству населения.
И хотя в апреле продажи автомобилей возросли, это еще не говорит о четкой тенденции роста продаж. Одним из стимулов увеличения продаж явилось повсеместное внедрение банковского кредитования поддержанных автомобилей. Раньше поддержанный автомобиль можно было купить в кредит только через дилерский центр по программе трейд-ин и то в очень ограниченных количествах, поэтому еще недавно доля поддержанных автомобилей, купленных в кредит не превышала 2% по данным бюро кредитных историй.

Самыми продаваемыми автомобилями в России являются Lada, их продано 26 тысяч за апрель месяц, что на 7% выше, чем годом раннее. Продажи Kia возросли на 32% по сравнению с апрелем 2016 года и продано 16 тысяч автомобилей. На третьем месте Hyundai, которых продано 13.7 тысяч машин, что на 12% выше, чем годом раннее.

Самая продаваемая марка Kio Rio. За апрель их продано 8.9 тысяч машин. На втором месте Lada Granta - 8.4 тысячи машин и третье место у Hyunday Solaris - 6.8 тысяч машин.

Всего в апреле 2017 года было продано 452 тысячи машин, из них больше 250 тысяч по программе льготного кредитования, под которую попадают отечественные автомобили и иностранные марки, собранные в России.

Наибольший рост продаж за январь - апрель 2017 года был у российского автомобиля Lada XRAY. Продажи этого автомобиля увеличились в 2.1 раз по сравнению с аналогичным периодом годом раннее, а продано было 9.8 тысяч машин.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...tys-1002003433

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5914a30a236b2
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 22:08
#2
Специалист
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 1,062
Благодарностей: 263
УГ: 1
КП: 0.124
Re: Продажи легковых автомобилей в России в апреле выросли на 6.9%
Цитата:
из них больше 250 тысяч по программе льготного кредитования, под которую попадают отечественные автомобили и иностранные марки, собранные в России.
И это как то не удивительно Денег у людей больше не стало.
grebnev на форуме  
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