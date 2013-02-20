Токийская биржа Coincheck запускает депозитные вклады в биткоинах.
Японская крипто-биржа из Токио Coincheck начала предлагать открытие депозитных счетов в криптовалюте bitcoin. Все ставки по крипто-депозитам фиксированные.
Известно, что не одна сотня тысяч японцев являются пользователями криптовалюты, но они хранят ее в своих электронных кошельках. Владельцы криптобиржи Coincheck уверены в том, что их новая услуга по размещению депозитных вкладов в криптовалюте bitcoin и получение из этого дополнительной прибыли, будет пользоваться огромным успехом.
Для держателей криптовалюты биткоин будет предлагаться 4 депозитных плана со сроками размещения:
- 2 недели со ставкой 1% годовых;
- 1 месяц со ставкой 2% годовых;
- 3 месяца со ставкой 3% годовых;
- 1 год со ставкой 5%.
Например, если обладатель криптовалюты откроет депозит на 10 bitcoin ($17.800) со сроком на 12 месяцев, то по окончанию срока депозитного вклада он получит дополнительно 0.5 bitcoin ($8.900).
Представители Агентства по финансовым услугам Японии (FCA) пояснили, что новая услуга от криптобиржи Coincheck не попадает под банковское законодательство страны, так как криптовалюты не являются законным платежным средством. Но не смотря на это, если в дальнейшем спрос на криптовалюту будет также стремительно увеличиваться, то вполне возможно, что подобные услуги станут предметом государственного регулирования.
По материалам: http://psm7.com/news/yaponskaya-birz...v-bitcoin.html