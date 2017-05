Alcest Профессионал

Replex привлек €1.5млн для ПО, которое управляет и оптимизирует всю IT-инфраструктуру Стартап Replex, расположенный в Дуйсбурге (Германия), привлек € 1,5 млн посевного финансирования для своего IT программного обеспечения. Текущий инвестиционный раунд был возглавлен старейшим венчурным фондом High-Tech Grunderfonds в сотрудничестве с ENBW New Ventures, Evalue, а также Entrepreneurs Investment Fund. Компания нацелена использовать привлеченное финансирование для расширения операций в ПО и для выхода на американский рынок.





Основанная в феврале 2016 года под руководством Патрика Кирчхоффа (сейчас на должности генерального директора), Replex является разработчиком программного обеспечения, которое направлено для управления и полной оптимизации всех IT-инфраструктур.

По словам разработчиков: 30% всех серверов в Соединенных Штатах

Вообще работают без цели. А это эквивалентно силе 4 атомных электростанций Replex в режиме реального времени, объединяет все критически необходимую информацию о физических и виртуальных машинах, облачных и физических серверах в одном понятном интерфейсе платформы, удобная в любом месте и в любое время.

Платформа включает в себя: Запатентованные алгоритмы разработки;

Анализ эффективности систем;

Снижение затрат на сервера;

Подключение через API;

Перевод специально для MMGP.RU

Вспомогательный материал: оф сайт



