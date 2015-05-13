Replex привлек €1.5млн для ПО, которое управляет и оптимизирует всю IT-инфраструктуру

Стартап Replex, расположенный в Дуйсбурге (Германия), привлек € 1,5 млн посевного финансирования для своего IT программного обеспечения.
Текущий инвестиционный раунд был возглавлен старейшим венчурным фондом High-Tech Grunderfonds в сотрудничестве с ENBW New Ventures, Evalue, а также Entrepreneurs Investment Fund. Компания нацелена использовать привлеченное финансирование для расширения операций в ПО и для выхода на американский рынок.
Основанная в феврале 2016 года под руководством Патрика Кирчхоффа (сейчас на должности генерального директора), Replex является разработчиком программного обеспечения, которое направлено для управления и полной оптимизации всех IT-инфраструктур.
По словам разработчиков: 30% всех серверов в Соединенных Штатах
Вообще работают без цели. А это эквивалентно силе 4 атомных электростанций
Replex в режиме реального времени, объединяет все критически необходимую информацию о физических и виртуальных машинах, облачных и физических серверах в одном понятном интерфейсе платформы, удобная в любом месте и в любое время.
Платформа включает в себя:
Перевод специально для MMGP.RU
- Запатентованные алгоритмы разработки;
- Анализ эффективности систем;
- Снижение затрат на сервера;
- Подключение через API;
Вспомогательный материал: оф сайт Replex