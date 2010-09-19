Стартап Lunar Way привлек €4,7 млн для своего финансового мобильного приложения

Стартап Lunar Way из Копенгагена (Дания), который занимается разработкой финансового мобильного приложения для эффективного управления своими денежными средствами, привлек новые инвестиции в размере 4,7 миллиона евро.
Текущий раунд финансирования, который с учетом сегодняшних новых инвестиций достиг величины в 8,7 миллиона евро, возглавили венчурные компании Seed Capital и Nykredit.
Компания Lunar Way планирует использовать полученные средства для дальнейшего активного развития своего финансового приложения, а также добавления множества новых функций и расширения ассортимента совершаемых операций.
Возглавляемый генеральным директором Кеном Виллумом Клаусеном, стартап разработал для пользователей из скандинавских стран уникальное мобильное приложение Lunar Way, позволяющее эффективно управлять всеми своими финансами, а также оперативно получать уведомления и совершать всевозможные транзакции.
В настоящее время компания предлагает всем своим клиентам полноценный аккаунт с присоединенными к нему дебетовыми картами, персональными условиями кредитования и уникальным финансовым инструментом для краудфандинга с названием «Fund Me». Данное мобильное приложение доступно для использования с операционными системами iOS и Android.
В дополнение к текущему инвестиционному раунду Гари Брамалл – руководитель маркетингового отдела сервиса Mytaxi, присоединился к совету директору компании, чтобы помочь Lunar Way масштабировать свою деятельность в Северной Европе и за ее пределами.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/05/mobil...n-funding.html
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