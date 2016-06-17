sennator.top - повышенный рефбек на 1 вклад 230%

всем привет предлагаю повышенный рефбек по проекту sennator.topct
внимание сумма рефбека указана только на первый вклад. На все след. вклады рефбек 100% (6% от депозита)
тема на форуме mmgp
Для получения рефбека необходимо
1. Пройти регистрацию по моей реферальной ссылке
2. убедиться что ваш пригласитель(аплайн) Sonikov
3. Заказать рефбек в данной теме
Рефбек необходимо заказать не позднее чем через 48 часов после вклада.
если вы получили рефбек и не отписались в теме, след. заявки на рефбек не будут обработаны.
Выплачиваю рефбек на PerfectMoney,AdvCash,Payeer. независимо от того. на какую платежную систему был сделан вклад.
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