Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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sennator.top - повышенный рефбек на 1 вклад 230%

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#1
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Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 392
Благодарностей: 110
УГ: 5
КП: 0.000
sennator.top - повышенный рефбек на 1 вклад 230%
всем привет предлагаю повышенный рефбек по проекту sennator.topct


внимание сумма рефбека указана только на первый вклад. На все след. вклады рефбек 100% (6% от депозита)

тема на форуме mmgp

Для получения рефбека необходимо

1. Пройти регистрацию по моей реферальной ссылке
2. убедиться что ваш пригласитель(аплайн) Sonikov
3. Заказать рефбек в данной теме

Рефбек необходимо заказать не позднее чем через 48 часов после вклада.

если вы получили рефбек и не отписались в теме, след. заявки на рефбек не будут обработаны.


Выплачиваю рефбек на PerfectMoney,AdvCash,Payeer. независимо от того. на какую платежную систему был сделан вклад.


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:07
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