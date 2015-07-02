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Минэнерго США предсказало хронический избыток нефти

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Минэнерго США предсказало хронический избыток нефти
Согласно прогноза Министерства Энергетики США добыча нефти будет расти быстрее, чем спрос на нее. Чтобы снизить зависимость США от энергоресурсов, Президент Трамп подписал указ, разрешающий добычу нефти на территории континентального шельфа США. После аварии BP в Мексиканском заливе в 2010 году указом Барака Обамы разведка нефти и бурении скважин на территории американского континентального шельфа были запрещены, и вот сейчас, после того как ОПЕК поднял цены на нефть для американского рынка, США решили уменьшить свою зависимость от зарубежных поставок нефти. Также предполагается использовать новые месторождения в Бразилии и Канаде. Все это вместе взятое даст дополнительные 1.4 миллиона баррелей ежедневно в 2017 году и 1.9 миллиона баррелей в 2018 году.

Согласно данным американских экспертов ежедневно в мире добывается 0.2 миллиона не востребованных баррелей, которые не найдут своего покупателя. И этот показатель будет только расти. Так согласно прогнозам в 2018 году показатель излишне добытой нефти будет равняться 0.5 миллиона баррелей в день, а в отдельные месяцы низкого потребления (апрель-июнь) показатель излишне добытой нефти будет равняться 1 миллион баррелей в день. А ведь добыча нефти дело затратное. Вся не проданная нефть будет скапливаться в хранилищах и чтобы хоть как-то компенсировать расходы по добыче нефти, цены на энергоресурсы будут сбрасывать до последнего. Россия и страны ОПЕК договорились об уменьшении добычи нефти, чтобы хоть как-то распродать излишки, скопившиеся в нефтехранилищах, но судя по заявлению американских аналитиков эта мера оказалась недостаточной. По их мнению запасы в хранилищах будут только расти с 2967 миллиарда баррелей в 2016 году до 3109 миллиардов баррелей в 2018 году.

При этом рост добычи нефти в США будет только увеличиваться. Предполагается, что к концу 2017 года в США будет добываться 9.65 баррелей в сутки. А в 2018 году добыча нефти в США превысит объемы добычи в Саудовской Аравии 9.95 баррелей в сутки. Помимо увеличения объемов добычи нефти в США, спрос на нее в США будет только падать. В результате чего импорт черного золота в США упадет на 25%.

По всему миру спрос на черное золото падает. Развитые экономики уже перенасыщены, а развивающиеся слишком нестабильны. Уменьшающийся спрос на нефть и огромные запасы черного золота в нефтехранилищах, которые только растут не смотря на сокращение добычи, все это вместе взятое не будет давать ценам на нефть повышаться, а возможно будет способствовать их снижению.

Специально для mmgp.ru
По материалам http://www.finanz.ru/novosti/birzhev...fti-1002003963

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59149b953f1a7
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 21:41
#2
Специалист
 
Имя: Ярослав
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Re: Минэнерго США предсказало хронический избыток нефти
А как же крики «ее не хватает» и «она вот вот закончится»? А теперь переизбыток, еще и хронический
grebnev на форуме  
Старый Сегодня, 21:53
#3
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,240
Благодарностей: 1,655
УГ: 21
КП: 0.103
подарки
Автор темы Re: Минэнерго США предсказало хронический избыток нефти
Цитата:
Сообщение от grebnev Посмотреть сообщение
А как же крики «ее не хватает» и «она вот вот закончится»? А теперь переизбыток, еще и хронический
Просто американцы свою нефть не добывали, берегли для будущих поколений, а после того как ОПЕК цены на нефть поднял, тутже вспомнили о своих запасах и потихоньку начали посылать ОПЕК подальше. Тоже сделали китайцы и японцы. Они сразу же увидели, что под боком Россия со своей нефтью, которая более дешевая, чем им предложил ОПЕК.
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 22:06
#4
Специалист
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 1,061
Благодарностей: 263
УГ: 1
КП: 0.124
Re: Минэнерго США предсказало хронический избыток нефти
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Просто американцы свою нефть не добывали, берегли для будущих поколений, а после того как ОПЕК цены на нефть поднял, тутже вспомнили о своих запасах и потихоньку начали посылать ОПЕК подальше. Тоже сделали китайцы и японцы. Они сразу же увидели, что под боком Россия со своей нефтью, которая более дешевая, чем им предложил ОПЕК.
А зачем им было добывать свою, и портить экологию, если у них было «присутствие» в других странах где ее полно? Интересно какна это будет реагировать ОПЕК .
grebnev на форуме  
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