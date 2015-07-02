veranika55 Профессионал

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Минэнерго США предсказало хронический избыток нефти



Согласно данным американских экспертов ежедневно в мире добывается 0.2 миллиона не востребованных баррелей, которые не найдут своего покупателя. И этот показатель будет только расти. Так согласно прогнозам в 2018 году показатель излишне добытой нефти будет равняться 0.5 миллиона баррелей в день, а в отдельные месяцы низкого потребления (апрель-июнь) показатель излишне добытой нефти будет равняться 1 миллион баррелей в день. А ведь добыча нефти дело затратное. Вся не проданная нефть будет скапливаться в хранилищах и чтобы хоть как-то компенсировать расходы по добыче нефти, цены на энергоресурсы будут сбрасывать до последнего. Россия и страны ОПЕК договорились об уменьшении добычи нефти, чтобы хоть как-то распродать излишки, скопившиеся в нефтехранилищах, но судя по заявлению американских аналитиков эта мера оказалась недостаточной. По их мнению запасы в хранилищах будут только расти с 2967 миллиарда баррелей в 2016 году до 3109 миллиардов баррелей в 2018 году.



При этом рост добычи нефти в США будет только увеличиваться. Предполагается, что к концу 2017 года в США будет добываться 9.65 баррелей в сутки. А в 2018 году добыча нефти в США превысит объемы добычи в Саудовской Аравии 9.95 баррелей в сутки. Помимо увеличения объемов добычи нефти в США, спрос на нее в США будет только падать. В результате чего импорт черного золота в США упадет на 25%.



По всему миру спрос на черное золото падает. Развитые экономики уже перенасыщены, а развивающиеся слишком нестабильны. Уменьшающийся спрос на нефть и огромные запасы черного золота в нефтехранилищах, которые только растут не смотря на сокращение добычи, все это вместе взятое не будет давать ценам на нефть повышаться, а возможно будет способствовать их снижению.



Специально для mmgp.ru

По материалам



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59149b953f1a7 Согласно прогноза Министерства Энергетики США добыча нефти будет расти быстрее, чем спрос на нее. Чтобы снизить зависимость США от энергоресурсов, Президент Трамп подписал указ, разрешающий добычу нефти на территории континентального шельфа США. После аварии BP в Мексиканском заливе в 2010 году указом Барака Обамы разведка нефти и бурении скважин на территории американского континентального шельфа были запрещены, и вот сейчас, после того как ОПЕК поднял цены на нефть для американского рынка, США решили уменьшить свою зависимость от зарубежных поставок нефти. Также предполагается использовать новые месторождения в Бразилии и Канаде. Все это вместе взятое даст дополнительные 1.4 миллиона баррелей ежедневно в 2017 году и 1.9 миллиона баррелей в 2018 году.Согласно данным американских экспертов ежедневно в мире добывается 0.2 миллиона не востребованных баррелей, которые не найдут своего покупателя. И этот показатель будет только расти. Так согласно прогнозам в 2018 году показатель излишне добытой нефти будет равняться 0.5 миллиона баррелей в день, а в отдельные месяцы низкого потребления (апрель-июнь) показатель излишне добытой нефти будет равняться 1 миллион баррелей в день. А ведь добыча нефти дело затратное. Вся не проданная нефть будет скапливаться в хранилищах и чтобы хоть как-то компенсировать расходы по добыче нефти, цены на энергоресурсы будут сбрасывать до последнего. Россия и страны ОПЕК договорились об уменьшении добычи нефти, чтобы хоть как-то распродать излишки, скопившиеся в нефтехранилищах, но судя по заявлению американских аналитиков эта мера оказалась недостаточной. По их мнению запасы в хранилищах будут только расти с 2967 миллиарда баррелей в 2016 году до 3109 миллиардов баррелей в 2018 году.При этом рост добычи нефти в США будет только увеличиваться. Предполагается, что к концу 2017 года в США будет добываться 9.65 баррелей в сутки. А в 2018 году добыча нефти в США превысит объемы добычи в Саудовской Аравии 9.95 баррелей в сутки. Помимо увеличения объемов добычи нефти в США, спрос на нее в США будет только падать. В результате чего импорт черного золота в США упадет на 25%.По всему миру спрос на черное золото падает. Развитые экономики уже перенасыщены, а развивающиеся слишком нестабильны. Уменьшающийся спрос на нефть и огромные запасы черного золота в нефтехранилищах, которые только растут не смотря на сокращение добычи, все это вместе взятое не будет давать ценам на нефть повышаться, а возможно будет способствовать их снижению.Специально для mmgp.ruПо материалам http://www.finanz.ru/novosti/birzhev...fti-1002003963 100% уникальный текст

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