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Изучается интерес инвесторов в сельское хозяйство

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Старый Сегодня, 21:09
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 11.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
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Изучается интерес инвесторов в сельское хозяйство
Основные экономические показатели

Кролеферма на 264 кроликоматки

План кролефермы.
Кролеферма начального уровня рассчитана на содержание 264 кроликоматок и 8-10 кролов. Оптимально подходит для небольших фермерских хозяйств или ЛПХ. Обслуживающий персонал фермы не более 1-2 человек. На кролеферме предусмотрен промышленный принцип выращивания "пусто-занято".
Архитектурно-строительное решение корпуса кролефермы.
Корпус фермы представляет собой прямоугольное в плане здание размером 12х33м, с площадкой размером 8х12м для погрузки навоза через рампу навозоудаления, а также установки баков или септиков для жидкой фракции. Корпус разделен перегородкой на две части в соответствии с идеологией пусто-занято.
В основном производственном помещении располагаются клетки для кроликоматок и потомства. Клетки устанавливаются на бетонные основания которые образуют ванны навозоудаления. В здании расположено четыре ряда по 11 модульных клеток, каждая клетка рассчитана на 12 оборудованных гнезд для кроликоматок и еще 6 в верхней части для отделения ремонта. После снятия гнезд, клетки используются для доращивания и откорма крольчат. Далее расположено помещение для установок автоматической кормораздачи и поения, а также для забора и предварительного подогрева воздуха.
Система навозоудаления состоит из открытых бетонных ванн и ленточной системы пометоудаления. В приямки укладывается лента из полимерного нетканного материала, по мере заполнения(но не реже одного раза в две недели) необходимо вытягивать ленту при помощи лентонаматывателя, для очистки канала. Жидкая фракция стекает по уклону и отводиться в септик, расположенный рядом со зданием, септик опустошается по мере заполнения.
В применяемой системе принудительной вентиляции обмен воздуха осуществляется за счет действия смежных вентиляторов расположенных по торцам здания, используется принцип вытяжной вентиляции. Их преимущество состоит в возможности тонкого регулирования мощности воздухообмена вне зависимости от внешних климатических условий. Точное количество вентиляторов определяется расчетом.











Базовые технико-экономические показатели кролефермы.
Наименование Ед.измерения Показатели
Живые кроли на убой (выращивание до 2,6кг) шт. в год 18 374
Выход охлажденного мяса кг в год 29 399
Доход (из расчета стоимости продажи мяса 330р. за кг.) руб. в год 9 701 670
Потребление кормов (конверсия 3,7 кг корма на 1 кг живого веса кг в год 160 776
Расходы на кормление (стоимость кормов 16,00* руб./кг) руб. в год 2 572 416
Прочие траты на содержание кролефермы руб. в год 1 028 966
Прибыль (до выплат и налогообложения) руб. в год 6 100 287
Первоначальные вложения на реализацию проекта
Поставка здания кролефермы в комплекте с перегородками, дверями, окнами) руб. 4 435 200
Инженерное оборудование (вентиляция, увлажнение, отопление) кролефермы руб. 591 430
Оборудование (навозоудаление, клетки для кроликов, система кормления и поения, силосы, баки) руб. 3 426 500
Кроликоматки продуктивные PS** руб. 450 450
Всего руб. 8 903 580
Базовые вложения на одну продуктивную кроликоматку руб. 33 725
__________________
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Rabbitfarm вне форума  
Старый Сегодня, 22:03
#2
Любитель
 
Регистрация: 13.06.2015
Сообщений: 294
Благодарностей: 160
УГ: 8
КП: 0.204
Re: Изучается интерес инвесторов в сельское хозяйство
Цитата:
Сообщение от Rabbitfarm Посмотреть сообщение
Изучается интерес инвесторов в сельское хозяйство
Интересно. Что выступит залогом. Предлагать только ликвид.
__________________
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