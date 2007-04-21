Pump Trade - pumptrade.io

Я не админ/владелец проекта, проект Pump Trade добавлен на мониторинг
Старт 10.05.17
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Описание:
Мы - команда профессионалов, которая смогла адаптировать идеи гигантов с Уолл-Стрит под реалии бирж криптовалют. В результате получилась уникальная торговая стратегия, которой мы готовы поделиться с нашими инвесторами. Результаты наших торгов всегда видны на графиках coinmarketcap.com
Все начинается с появления новой криптовалюты-форка. Абсолютное их большинство создавалось и создается по сей день с целью заработка. Разработчики рассчитывают на краткосрочную перспективу существования своей валюты. Мы знаем о не долгосрочности форка, но скупаем значительную часть его актива на старте продаж, чтобы продать его на пике и получить свою прибыль.
Эта стратегия называется PUMP and DUMP.
Если автор валюты активно вкладывается в пиар и маркетинг, то это без проблем обеспечивает необходимый уровень спроса. Чтобы “пропампить” криптовалюту не нужно ничего, кроме ресурсов. Если они есть, то можно приобрести от 20 до 70% всех монет. Поэтому, чем больше монет нам удастся заиметь, тем лучше, т.к. возможности для увеличения капитализации криптовалюты будут шире.
Самое интересное начинается тогда, когда мы выкупаем значительную часть активов и двигаем их в нужном направлении. Прибыль фиксируется постепенно, собственные активы продаются небольшими количествами.
Инвестиционные планы:
1. 2~3% в день на 9 дней
2. 3~4% в день на 16 дней
3. 4% в день на 48 дней
Мин/макс депозит:
1$/10000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin,
Выплаты:
ручные
Реф.система:
7-3-1%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
Дата: 11.05.2017 19:41:18 (UTC+3)
Дата оплаты: 11.05.2017 19:41:50 (UTC+3)
Получатель платежа: PumpTrade / pumptrade.io
Товар: Invoice #209, User304601237
Счет к оплате: 209
Счет в Payeer: 43323190
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 200.00 USD