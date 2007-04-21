Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Pump Trade - pumptrade.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:59
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,496
Благодарностей: 2,469
Записей в блоге: 35
УГ: 8
КП: 0.233
подарки
Pump Trade - pumptrade.io
Я не админ/владелец проекта, проект Pump Trade добавлен на мониторинг

Старт 10.05.17



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Описание:

Мы - команда профессионалов, которая смогла адаптировать идеи гигантов с Уолл-Стрит под реалии бирж криптовалют. В результате получилась уникальная торговая стратегия, которой мы готовы поделиться с нашими инвесторами. Результаты наших торгов всегда видны на графиках coinmarketcap.com

Все начинается с появления новой криптовалюты-форка. Абсолютное их большинство создавалось и создается по сей день с целью заработка. Разработчики рассчитывают на краткосрочную перспективу существования своей валюты. Мы знаем о не долгосрочности форка, но скупаем значительную часть его актива на старте продаж, чтобы продать его на пике и получить свою прибыль.
Эта стратегия называется PUMP and DUMP.

Если автор валюты активно вкладывается в пиар и маркетинг, то это без проблем обеспечивает необходимый уровень спроса. Чтобы “пропампить” криптовалюту не нужно ничего, кроме ресурсов. Если они есть, то можно приобрести от 20 до 70% всех монет. Поэтому, чем больше монет нам удастся заиметь, тем лучше, т.к. возможности для увеличения капитализации криптовалюты будут шире.

Самое интересное начинается тогда, когда мы выкупаем значительную часть активов и двигаем их в нужном направлении. Прибыль фиксируется постепенно, собственные активы продаются небольшими количествами.

Инвестиционные планы:

1. 2~3% в день на 9 дней
2. 3~4% в день на 16 дней
3. 4% в день на 48 дней

Мин/макс депозит: 1$/10000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin,

Выплаты: ручные

Реф.система: 7-3-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

Дата: 11.05.2017 19:41:18 (UTC+3)
Дата оплаты: 11.05.2017 19:41:50 (UTC+3)
Получатель платежа: PumpTrade / pumptrade.io
Товар: Invoice #209, User304601237
Счет к оплате: 209
Счет в Payeer: 43323190
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 200.00 USD
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif
NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 21:06
#2
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Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
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УГ: 62
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награды Волшебный горшочек 
Re: Pump Trade - pumptrade.io
Что это на лого, маяк? срп вернулся?!
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Smirnov Nikolay вне форума  
Старый Сегодня, 21:07
#3
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
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Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,949
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Re: Pump Trade - pumptrade.io
а снег зачем?
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Старый Сегодня, 21:08
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
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Re: Pump Trade - pumptrade.io
боты в телеграмм для меня темный лес пока - мне всё время почта представляется, бланки и перьевые чернильные ручки...
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Старый Сегодня, 21:10
#5
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,515
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Re: Pump Trade - pumptrade.io
серьезная нагрузка на кассу, вряд ли админ захочет депы отдавать

добавлено через 1 минуту
по второму так точно
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Последний раз редактировалось Vovan356; Сегодня в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 21:12
#6
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 40,697
Благодарностей: 39,883
Записей в блоге: 11
УГ: 62
КП: 0.085
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награды Волшебный горшочек 
Re: Pump Trade - pumptrade.io
Цитата:
Сообщение от HDS Посмотреть сообщение
а снег зачем?
Для декораций, то есть красоты..

Не понятно, маяк что он там в лесу забыл и кому светит..
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Старый Сегодня, 21:40
#7
Топ Мастер
 
Имя: игорь
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Сообщений: 22,489
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Re: Pump Trade - pumptrade.io
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
Не понятно, маяк что он там в лесу забыл и кому светит..
буратинам...
чтоб на свет летели
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