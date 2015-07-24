Стартап CBien привлек €8 млн для интеграции страховых услуг в свою платформу

Французский стартап CBien привлек €8 млн. Инвесторами выступили Macif Group, Maif и 5M Ventures Fund, общий капитал, привлеченный компанией, составил €9.4 млн.
Дэвид Гаскойн и Пьер Делаг у 2013 году создали стартап CBien, который представляет собой цифровую платформу управления объектами, позволяющую пользователям в защищенной учетной записи регистрировать и управлять всем, что у них есть. Приложение помагает провести полную инвентаризацию своей мебели, электронного оборудования, книг и многих других предметов. Это помогает пользователям отслеживать свои вещи в случае, если они должны быть возмещены из-за кражи со взломом или стихийного бедствия. Стартап также может помочь пользователям оценить стоимость их активов для перепродажи.
Полученные средства компания планирует направить на интеграцию страховых услуг в свое приложение и продолжать совершенствовать технологии на своей платформе. Стартап также планирует развивать новые партнерские отношения за рубежом, особенно в Великобритании и Германии.
CBien имеет четкую цель: позволить страховщикам позиционировать себя в качестве «ангелов-хранителей» в жизни своих клиентов с помощью множества точек соприкосновения и предлагать им соответствующие услуги.
Генеральный директор 5M Ventures, Кристоф Монтегю сказал: "Когда мы познакомились с CBien два года назад, мы были поражены его амбициозным видением и талантом команды, работающей над этим новым и инновационным подходом к управлению личными активами. Благодаря сильному ценному предложению нам быстро стало ясно, что CBien может заинтересовать очень большое количество страховщиков, а также потребителей. Сегодня мы рады принять участие в этом приключении и принять участие в растущем успехе этой компании".
Оф. сайт - https://www.cbien.com
Оф. канал на youtube - https://www.youtube.com/channel/UC3K...vYy4lmE9u6C-gg
Перевод специально для форума mmgp.ru