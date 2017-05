tigr Топ Мастер

Имя: игорь Пол: Мужской Адрес: СССР Регистрация: 21.04.2007 Сообщений: 22,489 Благодарностей: 10,488 УГ: 89 КП: 0.096 подарки награды

Игра Overwatch принесла Activision Blizzard $1 млрд В рамках финансового отчета Activision Blizzard объявила, что онлайн-шутер Overwatch достиг новой ступени успеха. Теперь он является "франшизой на миллиард долларов" - уже восьмой по счету в портфолио издательства. Об этом сообщает gmbox.ru.









Заработать на Overwatch $1 млрд Activision Blizzard смогла, несмотря на неоднозначно воспринятую критиками модель монетизации. Дело в том, что игра распространяется по принципу b2p (купи, чтобы играть), но содержит немало платного контента. Большинство других онлайн-шутеров бесплатны, и после старта продаж многие критики говорили, что результаты Overwatch будут провальными. Якобы никто не захочет платить за продукт, в котором нет полноценного однопользовательского режима.



Тем не менее коммерческий успех пришел. Overwatch встала в один ряд с такими проектами, как Call of Duty и World of Warcraft. Достичь этого удалось благодаря продажам самой игры и микротранзакциям в весьма популярной системе коробок с сокровищами. Важно отметить, что в этих сундуках содержится только "косметика", то есть вещи, не влияющие на баланс сил в игре. Опасения некоторых аналитиков не оправдались.







Также в I фискальном квартале этого года Overwatch установила рекорд по месячному количеству активных игроков. К сожалению, компания не поделилась конкретными цифрами. И наконец, Activision Blizzard утверждает, что Overwatch удалось достичь отметки в 30 млн зарегистрированных игроков быстрее, чем любая другая игра за всю историю издательства.



Также на слайде, содержащем информацию об Overwatch, были комментарии по другим играм: Call of Duty: WWII и Destiny 2. По словам Activision Blizzard, предзаказы на эти проекты оформляются очень активно. Напомним, что релиз Destiny 2 должен состояться 8 сентября, Call of Duty: WWII выйдет на пару месяцев позже — 3 ноября.



OVERWATCH



Многопользовательский шутер от компании Blizzard. Анонс игры состоялся в рамках фестиваля BlizzCon 2014. Игра является многопользовательским кооперативным шутером с использованием различных "героев", каждый из которых имеет свои уникальные способности и роль в команде. Игра находилась на стадии бета-тестирования с начала 2015 г. и в мае 2016 г. поступила в продажу.



источник Заработать на Overwatch $1 млрд Activision Blizzard смогла, несмотря на неоднозначно воспринятую критиками модель монетизации. Дело в том, что игра распространяется по принципу b2p (купи, чтобы играть), но содержит немало платного контента. Большинство других онлайн-шутеров бесплатны, и после старта продаж многие критики говорили, что результаты Overwatch будут провальными. Якобы никто не захочет платить за продукт, в котором нет полноценного однопользовательского режима.Тем не менее коммерческий успех пришел. Overwatch встала в один ряд с такими проектами, как Call of Duty и World of Warcraft. Достичь этого удалось благодаря продажам самой игры и микротранзакциям в весьма популярной системе коробок с сокровищами. Важно отметить, что в этих сундуках содержится только "косметика", то есть вещи, не влияющие на баланс сил в игре. Опасения некоторых аналитиков не оправдались.Также в I фискальном квартале этого года Overwatch установила рекорд по месячному количеству активных игроков. К сожалению, компания не поделилась конкретными цифрами. И наконец, Activision Blizzard утверждает, что Overwatch удалось достичь отметки в 30 млн зарегистрированных игроков быстрее, чем любая другая игра за всю историю издательства.Также на слайде, содержащем информацию об Overwatch, были комментарии по другим играм: Call of Duty: WWII и Destiny 2. По словам Activision Blizzard, предзаказы на эти проекты оформляются очень активно. Напомним, что релиз Destiny 2 должен состояться 8 сентября, Call of Duty: WWII выйдет на пару месяцев позже — 3 ноября.Многопользовательский шутер от компании Blizzard. Анонс игры состоялся в рамках фестиваля BlizzCon 2014. Игра является многопользовательским кооперативным шутером с использованием различных "героев", каждый из которых имеет свои уникальные способности и роль в команде. Игра находилась на стадии бета-тестирования с начала 2015 г. и в мае 2016 г. поступила в продажу.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

А вы знаете про супер заработки?

NewHyip.com - авторский блог про хайпы!

HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club __________________