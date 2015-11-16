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Сервис PayU инвестировал €110 млн в немецкую финтех-компанию Kreditech

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Сервис PayU инвестировал €110 млн в немецкую финтех-компанию Kreditech


Сообщается, что компания Kreditech компания, работающая в сфере финансовых услуг и которая специализируется в Германии на выдаче микрозаймов онлайн только что получила финансирование в размере 110 млн Евро от онлайн-платежного интегратора PayU.

Согласно представленной информации, по условиям сделки, PayU получает крупный пакет акций в Kreditech и основывается на двенадцатимесячной пилотной программе в Польше, в которой более 10 миллионов Евро срочных кредитов было выдано потребителям в точках продаж.

В рамках этой сделки Kreditech предоставит технологии андеррайтинга и управления кредитами в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения для 300 000 продавцов сети PayU.

«За последние 12 месяцев, в сфере Финтеха мы стали ведущим венчурным инвестором, инвестировав в разные проекты более 245 млн Евро во всем мире. И эти последние инвестиции в Kreditech прекрасно вписываются в это видение", - сказал Лоран Ле Моал (Laurent Le Moal), исполнительный директор PayU.

PayU является дочерней компанией ePayment в составе медиаконгломератов Naspers. Кстати, эта компания присоединяется к также к таким компаниям-инвесторам как: JC Flowers, Varde, Blumberg Capital, HPE, Peter Thiel, Rakuten и IFC Всемирного банка в качестве инвестора в Kreditech.

В марте 2016 года Kreditech привлек 11 млн долл. США в раунде финансирования серии "C" после чего общая сумма привлечённых средств составила 103 млн долл. США после первого привлечения средств в размере 92 млн долл. США в сентябре 2015 года. Среди инвесторов в этом раунде были соучредитель PayPal г-н Питер Тиль (Peter Thiel), а также среди прочих были компании HPE Growth Capital и Amadeus Capital Partners. Лидером этого раунда финансирования стала компания прямых инвестиций "J.C. Flowers".

Сообщается, что новое финансирование будет направлено на разработку нового продукта - платформы и приложения, известного как Monedo. Новая услуга будет помогать потребителям находить и пользоваться займами и кредитами, а также будет иметь относительно больший набор банковских предложений для предоставления этим кандидатам, включая возможности цифрового кошелька. Приложение Monedo также будет использовать онлайн-данные, упомянутые выше.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59148d4794018
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