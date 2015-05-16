Стартап IoTium привлек $8.4 млн. инвестиций

Компания по безопасности сетевой инфраструктуры Интернета вещей IoTium из Санта Клары (Калифорния)привлекла $8.39 млн. инветиций.
Раунд проходил под руководством March Capital Partners и GE Ventures при участии экс-вице-президента и главного директора по развитию Cisco Панкаджа Пателя, Open Source Ventures и Juniper Networks.
Компания планирует использовать капитал для ускорения строительных и промышленных вертикалей, а также расширения своего присутствия в нефтегазовой и транспортной промышленности и строительстве "умных городов" и своих Network as a Service (NaaS) решений.
IoTium , которой руководит ее основатель и генеральный директор Рон Виктор, обеспечивает безопасность сетевой инфраструктуры для промышленного Интернета вещей (IIoT). Запатентованная технология компании поставляет Network as a Service (NaaS)решения для безопасного подключения локальных систем на месте для облачных приложений в строительной и промышленной автоматизации, нефтегазовой сфере, производстве, транспорте и строительстве умных городов.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/iotium-raises-8-4m-in-series-a-funding.html
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