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Стартап IoTium привлек $8.4 млн. инвестиций

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Стартап IoTium привлек $8.4 млн. инвестиций

Компания по безопасности сетевой инфраструктуры Интернета вещей IoTium из Санта Клары (Калифорния)привлекла $8.39 млн. инветиций.

Раунд проходил под руководством March Capital Partners и GE Ventures при участии экс-вице-президента и главного директора по развитию Cisco Панкаджа Пателя, Open Source Ventures и Juniper Networks.

Компания планирует использовать капитал для ускорения строительных и промышленных вертикалей, а также расширения своего присутствия в нефтегазовой и транспортной промышленности и строительстве "умных городов" и своих Network as a Service (NaaS) решений.

IoTium , которой руководит ее основатель и генеральный директор Рон Виктор, обеспечивает безопасность сетевой инфраструктуры для промышленного Интернета вещей (IIoT). Запатентованная технология компании поставляет Network as a Service (NaaS)решения для безопасного подключения локальных систем на месте для облачных приложений в строительной и промышленной автоматизации, нефтегазовой сфере, производстве, транспорте и строительстве умных городов.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/iotium-raises-8-4m-in-series-a-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/59148d6cb9ca6
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