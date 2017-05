Arise

Стартап IoTium привлек $8.4 млн. инвестиций

Компания по безопасности сетевой инфраструктуры Интернета вещей IoTium из Санта Клары (Калифорния)привлекла $8.39 млн. инветиций.



Раунд проходил под руководством March Capital Partners и GE Ventures при участии экс-вице-президента и главного директора по развитию Cisco Панкаджа Пателя, Open Source Ventures и Juniper Networks.



Компания планирует использовать капитал для ускорения строительных и промышленных вертикалей, а также расширения своего присутствия в нефтегазовой и транспортной промышленности и строительстве "умных городов" и своих Network as a Service (NaaS) решений.



IoTium , которой руководит ее основатель и генеральный директор Рон Виктор, обеспечивает безопасность сетевой инфраструктуры для промышленного Интернета вещей (IIoT). Запатентованная технология компании поставляет Network as a Service (NaaS)решения для безопасного подключения локальных систем на месте для облачных приложений в строительной и промышленной автоматизации, нефтегазовой сфере, производстве, транспорте и строительстве умных городов.



Перевод специально для mmgp:



