veranika55 Профессионал

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Героиновый бизнес процветает в Америке



Героин стал настолько распространенным в таких городах как Цинциннати и настолько выгоден для картелей, которые поставляют его, что даже полиция признает, что единичные аресты имеют небольшой эффект.



Миллионы американцев подсели на таблетки от боли во время свободного отпуска рецептов, который начался в 1990-х годах и достиг пика в 2011 году. Когда государство ужесточило контроль и врачи стали выписывать рецепты в меньших количествах, становилось все труднее зависимым от таблеток людям, чтобы получить рецепт на обезболивающие. И они не придумали лучшего выхода, как исправить ситуацию, купив наркотики у уличных наркоторговцев. Мексиканские картели и большие городские банды быстро отреагировали на данную тенденцию, расширив сети дилеров по всей территории США и наводняя рынки дешевыми героином, по данным правоохранительных органов.



Картели начали заменять героин синтетическими опиоидами, в том числе фентанилом, делая дозы более эффективными с точки зрения наркотического эффекта, а производство дешевле. Последствия передозировки не пугают наркоманов. Устойчивый спрос и все более возрастающая прибыль сделали 2017 год самым прибыльным годом для торговли героином.



“Мы наблюдаем обширную эпидемию героина, и конца этому не видно”, - сказал Ciccarone, доктор медицины в университете Калифорнии в Сан-Франциско, который изучает рынок героина.



Цинциннати возник как центр кризиса. Дилеры используют разнообразные методы для привлечения новых клиентов. Предлагают новичкам скидки: две порции по цене одной, дают "пробники" бесплатно, чтобы вовлечь новичков в наркозависимость. Некоторые даже кидают "пробники" с завернутым в них номером телефона в проезжающие машины, надеясь таким образом найти новых клиентов.



Производство фентанила в лаборатории стоит примерно столько же, сколько и производство героина, $3000 или $4000 за килограмм, сообщает пресс-секретарь Управления по борьбе с наркотиками. После его разбавляют и в розницу, килограмм фентанила приносит 1,2 миллиона долларов, более чем в два раза выше, чем кило героина за $500 000.



Чтобы изготовить героин, картели должны вырастить мак на полях, которые трудно скрыть. Все, что вам нужно, чтобы сделать фентанил - лаборатория, химикаты и способный химик. Картели часто привозят фентанил из Мексики, хотя его также заказывают по почте из Китая. Так как каналы поставки постоянно перекрываются полицией США, сотрудники полиции начинают беспокоиться, что картели могут начать производство фентанила внутри страны.



Смертельная доза фентанила составляет всего 2 мг, это вес нескольких крупинок соли, и наркоманы должны быть очень осторожными при использовании его впервые. Фентанил очень выгоден продавцам: он убивает некоторых клиентов, но те, которые выживают, в конечном итоге остаются с еще с более сильной зависимостью от наркотиков.



Картели начали экспериментировать с еще более мощной синтетикой. Среди них слоновий транквилизатор карфентанил, получившей название “носорог” на улице, и еще один мощный синтетик прилетевший из Гонконга, известный как “розовый”. Простое прикосновение к нему может вызвать у кого-то без опиоидной толерантности передозировку, так как он просачивается через кожу.



Прошлым летом карфентанил всплыл, и полиция считает, что дилеры Цинциннати были среди первых, кто начал продать его. В городе Цинциннати также было замечена продажа "розового" из Гонконга в начале этого года. Увеличение количества различных синтетических наркотиков увеличивает число погибших. В окрестностях графства Гамильтон зарегистрировано 342 опиоидных смертей, связанных с передозировкой в прошлом году и скорее всего в 2017 году число смертей только увеличится по словам коронера графства.



Нет простого решения для ликвидации торговли героином пока она настолько выгодна. Органы местного самоуправления предоставляют сотрудникам правоохранительных органов и даже наркоманам nalaxone, препарат, который помогает при передозировке. Но препарат не имеет дело с базовой зависимостью. Более того, наркоманы, зависимые от какого-нибудь нового сорта опиоидов не реагируют на лечение. Китай запретил производство карфентанил в марте, так что американские власти надеются на сокращение поставок.



Президент Трамп пообещал в ходе своей предвыборной кампании, что будет бороться с опиоидной эпидемией, но пока наблюдается только уменьшение финансирования программы медицинской помощи при лечении наркозависимости. Проект бюджета, подписанный Трампом также сокращает на 95% финансирование Управления по национальной политике контроля над наркотиками, которое координирует большую часть стратегии США в сфере наркотиков.



Специально для mmgp.ru

Переведено по материалам

https://www.bloomberg.com/news/featu...ing-in-america



100% уникальный текст. Картели увеличивают прибыль по мере ужесточения поставок болеутоляющих таблеток. Грамм героина стоит 70$. Полиция все чаще и чаще сталкивается со случаями смерти от передозировки или с управлением автомобилей в наркотическом состоянии.Героин стал настолько распространенным в таких городах как Цинциннати и настолько выгоден для картелей, которые поставляют его, что даже полиция признает, что единичные аресты имеют небольшой эффект.Миллионы американцев подсели на таблетки от боли во время свободного отпуска рецептов, который начался в 1990-х годах и достиг пика в 2011 году. Когда государство ужесточило контроль и врачи стали выписывать рецепты в меньших количествах, становилось все труднее зависимым от таблеток людям, чтобы получить рецепт на обезболивающие. И они не придумали лучшего выхода, как исправить ситуацию, купив наркотики у уличных наркоторговцев. Мексиканские картели и большие городские банды быстро отреагировали на данную тенденцию, расширив сети дилеров по всей территории США и наводняя рынки дешевыми героином, по данным правоохранительных органов.Картели начали заменять героин синтетическими опиоидами, в том числе фентанилом, делая дозы более эффективными с точки зрения наркотического эффекта, а производство дешевле. Последствия передозировки не пугают наркоманов. Устойчивый спрос и все более возрастающая прибыль сделали 2017 год самым прибыльным годом для торговли героином.“Мы наблюдаем обширную эпидемию героина, и конца этому не видно”, - сказал Ciccarone, доктор медицины в университете Калифорнии в Сан-Франциско, который изучает рынок героина.Цинциннати возник как центр кризиса. Дилеры используют разнообразные методы для привлечения новых клиентов. Предлагают новичкам скидки: две порции по цене одной, дают "пробники" бесплатно, чтобы вовлечь новичков в наркозависимость. Некоторые даже кидают "пробники" с завернутым в них номером телефона в проезжающие машины, надеясь таким образом найти новых клиентов.Производство фентанила в лаборатории стоит примерно столько же, сколько и производство героина, $3000 или $4000 за килограмм, сообщает пресс-секретарь Управления по борьбе с наркотиками. После его разбавляют и в розницу, килограмм фентанила приносит 1,2 миллиона долларов, более чем в два раза выше, чем кило героина за $500 000.Чтобы изготовить героин, картели должны вырастить мак на полях, которые трудно скрыть. Все, что вам нужно, чтобы сделать фентанил - лаборатория, химикаты и способный химик. Картели часто привозят фентанил из Мексики, хотя его также заказывают по почте из Китая. Так как каналы поставки постоянно перекрываются полицией США, сотрудники полиции начинают беспокоиться, что картели могут начать производство фентанила внутри страны.Смертельная доза фентанила составляет всего 2 мг, это вес нескольких крупинок соли, и наркоманы должны быть очень осторожными при использовании его впервые. Фентанил очень выгоден продавцам: он убивает некоторых клиентов, но те, которые выживают, в конечном итоге остаются с еще с более сильной зависимостью от наркотиков.Картели начали экспериментировать с еще более мощной синтетикой. Среди них слоновий транквилизатор карфентанил, получившей название “носорог” на улице, и еще один мощный синтетик прилетевший из Гонконга, известный как “розовый”. Простое прикосновение к нему может вызвать у кого-то без опиоидной толерантности передозировку, так как он просачивается через кожу.Прошлым летом карфентанил всплыл, и полиция считает, что дилеры Цинциннати были среди первых, кто начал продать его. В городе Цинциннати также было замечена продажа "розового" из Гонконга в начале этого года. Увеличение количества различных синтетических наркотиков увеличивает число погибших. В окрестностях графства Гамильтон зарегистрировано 342 опиоидных смертей, связанных с передозировкой в прошлом году и скорее всего в 2017 году число смертей только увеличится по словам коронера графства.Нет простого решения для ликвидации торговли героином пока она настолько выгодна. Органы местного самоуправления предоставляют сотрудникам правоохранительных органов и даже наркоманам nalaxone, препарат, который помогает при передозировке. Но препарат не имеет дело с базовой зависимостью. Более того, наркоманы, зависимые от какого-нибудь нового сорта опиоидов не реагируют на лечение. Китай запретил производство карфентанил в марте, так что американские власти надеются на сокращение поставок.Президент Трамп пообещал в ходе своей предвыборной кампании, что будет бороться с опиоидной эпидемией, но пока наблюдается только уменьшение финансирования программы медицинской помощи при лечении наркозависимости. Проект бюджета, подписанный Трампом также сокращает на 95% финансирование Управления по национальной политике контроля над наркотиками, которое координирует большую часть стратегии США в сфере наркотиков.Специально для mmgp.ruПереведено по материалам100% уникальный текст.

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