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Биткоин будет приниматься российским гигантом Ulmart

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Биткоин будет приниматься российским гигантом Ulmart
С 1 сентября Биткоин будет приниматься в качестве средства платежа российским гигантом электронной коммерции Ulmart
Крупнейший российский интернет-магазин Ulmart заявил, что он намерен принимать Биткоин-платежи «с 1 сентября 2017 года».

В пресс-релизе, опубликованном в среду, Ulmart, который занимается главным образом электронными товарами, заявил, что намерен расширить доступность Биткоина для «более дорогих товаров в первую очередь» и что обсуждения по этому вопросу продолжаются.

По словам Дмитрия Костыгина, председателя и мажоритарного акционера Ulmart, компания давно была зантересована в криптовалюте, еще когда в России только решали, какой законодательный подход принять относительно этой технологии.

Ulmart начал внимательно следить за рынком и нормативной средой для использования криптовалюты в России уже в марте 2014 года», - сказал он.

«Поскольку технология блокчейна задействована в наших операциях по борьбе с поддельными товарами, мы видим, что мистерия, существовавшая вокруг Биткоина три года назад, значительно уменьшилась».

Если посмореть дальше, Ulmart станет самым крупным магазином, принимающим Биткоин в России, где потребительский пейзаж все еще находится в самом начале формирования.

После нескольких лет неуверенности и даже угрозы уголовного наказания за использование криптовалюты, российские законодатели в конце концов заявили в этом году, что запрет не был выполнен и что принятие законодательных норм, скорее всего, произойдет в 2018 году.

«Мы приветствуем готовность российского правительства к рассмотрению технологии Биткоина и надеемся на сотрудничество с ним в этой области», - добавил главный международный сотрудник Ulmart Брайан Кин (Brian Kean).

«Ulmart считает, что такие инициативы, как Биткоин, могут быть частью усилий по развитию смарт экономики и городов, и будут играть важную роль в этом процессе».

Перевод специально для форума MMGP.ru

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