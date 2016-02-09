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Cisco покупает ИИ стартап MindMeld за $125 млн.

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Старый Сегодня, 19:50
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
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Инвестирую в: Стартапы
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Cisco покупает ИИ стартап MindMeld за $125 млн.
Сегодня утром появилось сообщение о том, что компания Cisco покупает стартап MindMeld за $125 млн. MindMeld основан в 2011 году и помогает предприятиям создавать диалоговые интерфейсы с облачными сервисами.
MindMeld, сначала назывался Expect Labs, был запущен на этапе TechCrunch Disrupt SF 2012. В это время стартап хотел создать приложение для iPad, которое может прослушивать ваши разговоры и предоставить соответствующую контекстную информацию. С тех пор компания расширила свои предложения, включив набор интерфейсов API для синтаксического анализа и генерирования языка.
Например при заказе еды:
MindMeld ранее привлек $15,4 млн. венчурных инвестиций от GM, Greylock Partners, Bessemer Venture Partners и Intel Capital и других. Диалоговый ИИ продолжает оставаться очень актуальной технологией в среде слияний и поглощений. Samsung заплатил около $215 млн. за Viv в прошлом году с для того, чтобы преобразовать его в своего персонального помощника Bixby.
Cisco в последнее время очень активно скупает разные стартапы. Недавно компания приобрела AppDynamics за оглушительную сумму в $3,7 млрд. Все это компания, которой уже 32 года делает для того, чтобы переориентировать свой бизнес на массовый рынок.
[INDENT]«С MindMeld, мы будем расширять свой бизнес, добавляя новые диалоговые интерфейсы для наших продуктов, начиная с Cisco Spark ” - заявил глава компании Cisco по корпоративному развитию Роб Сальвагно. [/INDENT]
Если Cisco серьезно относится к программному обеспечению, ИИ является незаменимой основной для любых будущих продуктов.
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/05/11/ci...r-125-million/

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