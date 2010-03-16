Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,493 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Российский онлайн-ритейлер «Юлмарт» начнет принимать биткоин

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:47
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Западная Украина
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 1,186
Благодарностей: 387
УГ: 0
КП: 0.059
Российский онлайн-ритейлер «Юлмарт» начнет принимать биткоин
Ведущий российский онлайн-ритейлер «Юлмарт» с 1 сентября начнет принимать биткоин в качестве одного из методов оплаты. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Юлмарт» начал внимательно следить за рынком и регулятивной средой вокруг использования криптовалют в России еще в марте 2014 года. По мере того, как технология блокчейн входит в наши операции и помогает бороться с поддельными товарами, мы также видим, что покров таинственности, окружавший биткоин три года назад, значительно уменьшился», — говорится в заявлении председателя правления компании Дмитрий Костыгин.
Компания пока не решила, какие именно товары будут доступны за биткоины, однако предполагается, что речь может в первую очередь о наиболее дорогих позициях. Также опция оплаты криптовалютой может быть включена для б/у автомобилей и квартир, которые скоро также должны стать доступны на маркетплейсе.

«Жизнь постоянно меняется. Биткоин был создан для того, чтобы можно было обезопасить себя от флуктуаций твердых валют. И по мере того, как лежащая в его основе технология незаметно проникает в нашу повседневную жизнь, наступил тот самый момент, когда возник вопрос: «почему бы и нет?» — сказал директор по развитию внешних связей «Юлмарт» Брайан Кин.
По его словам, компания стремится к тому, что всегда быть на лидирующих позициях, и приветствует готовность российских властей изучать криптовалюты и технологии, на которых они базируются.

«Мы в «Юлмарт» верим, что биткоин может быть частью усилий по созданию «умной» экономики и «умных» городов, и будем стремиться к тому, чтобы играть важную роль в этом процессе», — добавил Брайан Кин.
В настоящий момент «Юлмарт» продает около 150 тыс. ассортиментных позиций в формате «первого размещения», а до конца года может добавить еще миллион позиций от третьих сторон. Ожидается, что к тому времени маркетплейс уже будет принимать криптовалюту.

По итогам 2013 года журнал Forbes назвал «Юлмарт» крупнейшим онлайн-магазином России, а еще через год поместил на третью строчку рейтинга крупнейших интернет-компаний страны, после «Яндекса» и Mail.ru. В свое время именно «Юлмарт» научил тысячи россиян, оправлявшихся в тот момент от кризиса 2008 года, покупать товары в интернете.

Примечательно, что заявление о том, что маркетплейс начнет принимать биткоин, прозвучало на фоне бушующих вокруг «Юлмарт» юридических войн. Так, через две недели в Санкт-Петербурге начнется рассмотрение иска о банкротстве «Юлмарт», поданного бывшим совладельцем компании.

Напомним, в апреле о начале приема оплаты в биткоинах сообщила одна из крупнейших в Японии сетей магазинов электронных товаров Bic Camera. Источник - http://forklog.com
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

«PIO GLOBAL» - первый открытый электронный траст. TradeCoinClub - Биткоины на пассиве!-РЕФБЕК 100%
uomo вне форума  
Старый Сегодня, 19:51
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Западная Украина
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 1,186
Благодарностей: 387
УГ: 0
КП: 0.059
Автор темы Re: Российский онлайн-ритейлер «Юлмарт» начнет принимать биткоин
Эх ухнем!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Раша и Биткойн.jpg Просмотров: 3 Размер: 88.2 Кб ID: 186037  
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

«PIO GLOBAL» - первый открытый электронный траст. TradeCoinClub - Биткоины на пассиве!-РЕФБЕК 100%
uomo вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Успешный онлайн ритейлер Etailz продан за $75 млн Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.10.2016 16:19
Криптовалютный кошелек Mycelium начнет принимать токены Dash bizneser Новости криптовалют 0 22.07.2016 13:49
Японский ритейлер Rakuten намерен приобрести биткоин-стартап Bitnet clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.07.2016 22:00
Stripe начнет принимать bitcoin с января 2015 г Wolf123 Новости в мире финансов и инвестиций 3 03.01.2015 00:03
«eBay» начнет принимать к оплате биткойны mark78 Новости в мире финансов и инвестиций 22 12.09.2014 12:41

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Save83
ПАО Московская Биржа тикер MOEX
От Save83 в разделе «Российские эмитенты»
Аватар TheGOLDskull
profitpaying - profitpaying.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lannna
Российский стартап доставки продуктов с рецептами Elementaree привлек $500 тыс
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sepejka125
sbercapital.com - Постоянный рефбэк 100%
От sepejka125 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Naale
CoinMakers - Coinmakers.net
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от pranajama [ Нет выплаты ]+
От pranajama в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
.     
Пользователей
410,493
Тем
469,190
Сообщений
11,588,860

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube