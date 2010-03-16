uomo Профессионал

Пол: Мужской Адрес: Западная Украина Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 16.03.2010 Сообщений: 1,186 Благодарностей: 387 УГ: 0 КП: 0.059

Российский онлайн-ритейлер «Юлмарт» начнет принимать биткоин



«Юлмарт» начал внимательно следить за рынком и регулятивной средой вокруг использования криптовалют в России еще в марте 2014 года. По мере того, как технология блокчейн входит в наши операции и помогает бороться с поддельными товарами, мы также видим, что покров таинственности, окружавший биткоин три года назад, значительно уменьшился», — говорится в заявлении председателя правления компании Дмитрий Костыгин.

Компания пока не решила, какие именно товары будут доступны за биткоины, однако предполагается, что речь может в первую очередь о наиболее дорогих позициях. Также опция оплаты криптовалютой может быть включена для б/у автомобилей и квартир, которые скоро также должны стать доступны на маркетплейсе.



«Жизнь постоянно меняется. Биткоин был создан для того, чтобы можно было обезопасить себя от флуктуаций твердых валют. И по мере того, как лежащая в его основе технология незаметно проникает в нашу повседневную жизнь, наступил тот самый момент, когда возник вопрос: «почему бы и нет?» — сказал директор по развитию внешних связей «Юлмарт» Брайан Кин.

По его словам, компания стремится к тому, что всегда быть на лидирующих позициях, и приветствует готовность российских властей изучать криптовалюты и технологии, на которых они базируются.



«Мы в «Юлмарт» верим, что биткоин может быть частью усилий по созданию «умной» экономики и «умных» городов, и будем стремиться к тому, чтобы играть важную роль в этом процессе», — добавил Брайан Кин.

В настоящий момент «Юлмарт» продает около 150 тыс. ассортиментных позиций в формате «первого размещения», а до конца года может добавить еще миллион позиций от третьих сторон. Ожидается, что к тому времени маркетплейс уже будет принимать криптовалюту.



По итогам 2013 года журнал Forbes назвал «Юлмарт» крупнейшим онлайн-магазином России, а еще через год поместил на третью строчку рейтинга крупнейших интернет-компаний страны, после «Яндекса» и Mail.ru. В свое время именно «Юлмарт» научил тысячи россиян, оправлявшихся в тот момент от кризиса 2008 года, покупать товары в интернете.



Примечательно, что заявление о том, что маркетплейс начнет принимать биткоин, прозвучало на фоне бушующих вокруг «Юлмарт» юридических войн. Так, через две недели в Санкт-Петербурге начнется рассмотрение иска о банкротстве «Юлмарт», поданного бывшим совладельцем компании.



Напомним, в апреле о начале приема оплаты в биткоинах сообщила одна из крупнейших в Японии сетей магазинов электронных товаров Bic Camera. Источник - Ведущий российский онлайн-ритейлер «Юлмарт» с 1 сентября начнет принимать биткоин в качестве одного из методов оплаты. Об этом говорится в пресс-релизе компании.«Юлмарт» начал внимательно следить за рынком и регулятивной средой вокруг использования криптовалют в России еще в марте 2014 года. По мере того, как технология блокчейн входит в наши операции и помогает бороться с поддельными товарами, мы также видим, что покров таинственности, окружавший биткоин три года назад, значительно уменьшился», — говорится в заявлении председателя правления компании Дмитрий Костыгин.Компания пока не решила, какие именно товары будут доступны за биткоины, однако предполагается, что речь может в первую очередь о наиболее дорогих позициях. Также опция оплаты криптовалютой может быть включена для б/у автомобилей и квартир, которые скоро также должны стать доступны на маркетплейсе.«Жизнь постоянно меняется. Биткоин был создан для того, чтобы можно было обезопасить себя от флуктуаций твердых валют. И по мере того, как лежащая в его основе технология незаметно проникает в нашу повседневную жизнь, наступил тот самый момент, когда возник вопрос: «почему бы и нет?» — сказал директор по развитию внешних связей «Юлмарт» Брайан Кин.По его словам, компания стремится к тому, что всегда быть на лидирующих позициях, и приветствует готовность российских властей изучать криптовалюты и технологии, на которых они базируются.«Мы в «Юлмарт» верим, что биткоин может быть частью усилий по созданию «умной» экономики и «умных» городов, и будем стремиться к тому, чтобы играть важную роль в этом процессе», — добавил Брайан Кин.В настоящий момент «Юлмарт» продает около 150 тыс. ассортиментных позиций в формате «первого размещения», а до конца года может добавить еще миллион позиций от третьих сторон. Ожидается, что к тому времени маркетплейс уже будет принимать криптовалюту.По итогам 2013 года журнал Forbes назвал «Юлмарт» крупнейшим онлайн-магазином России, а еще через год поместил на третью строчку рейтинга крупнейших интернет-компаний страны, после «Яндекса» и Mail.ru. В свое время именно «Юлмарт» научил тысячи россиян, оправлявшихся в тот момент от кризиса 2008 года, покупать товары в интернете.Примечательно, что заявление о том, что маркетплейс начнет принимать биткоин, прозвучало на фоне бушующих вокруг «Юлмарт» юридических войн. Так, через две недели в Санкт-Петербурге начнется рассмотрение иска о банкротстве «Юлмарт», поданного бывшим совладельцем компании.Напомним, в апреле о начале приема оплаты в биткоинах сообщила одна из крупнейших в Японии сетей магазинов электронных товаров Bic Camera. Источник - http://forklog.com

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