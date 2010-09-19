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Стартап Ontruck привлек $10 млн для своей платформы доставки грузов по требованию



Испанская платформа доставки грузов по требованию Ontruck, которая связывает предприятия с автомобильными грузовыми компаниями, привлекла $10 млн. инвестиций в первом раунде финансирования. Текущий раунд был возглавлен британской венчурной компанией Atomico и французской Idinvest, с участием действующих инвесторов Point Nine Capital (Германия), La Famiglia (Германия) и Samaipata Ventures (Испания).



Основанная в Мадриде в 2016 году платформа Ontruck предоставляет любой компании мгновенный доступ к глобальной сети доставки грузов, чтобы осуществлять перевозку грузов любым удобным способом и когда это необходимо. Первоначальное финансирование стартапа составило около $2,2 млн., а текущий раунд примечателен тем, что он привлекает деньги инвесторов с четырех европейских рынков, в том числе от британского венчурного фонда Atomico, который был основан в 2006 году соучредителем Skype Никласом Зеннстремом, и от французской венчурной фирмы VC Idinvest.



Сегодняшние инвестиции поступили через несколько месяцев после того, как Atomico закрыл свой огромный фонд в 765 миллионов долларов, а текущая поддержка Ontruck уже является его второй инвестицией в данный испанский стартап.



По мере того, как грузы длительное время простаивают, посредники получают огромные комиссии, для того чтобы налаживать их доставку, при этом транспорт тратит около 40 процентов своего времени на передвижение вхолостую, без груза. Из-за этого дополнительно увеличиваются выбросы углекислого газа, и снижается общая эффективность перевозок. И здесь вступает в игру стартап Ontruck.



”Ontruck решает эту проблему, предлагая лучшую в своем роде технологию, которая всего за 19 секунд полностью автоматизирует процесс доставки и погрузки груза на нужный транспорт по лучшей стоимости, и в глобальном масштабе она позволяет значительно сократить выбросы углекислого газа“, – объяснила Каролина Брочадо, управляющий партнер Atomico. ”Это очень перспективное направление для бизнеса, которое несет в себе и экологическую пользу, к чему мы всегда стремимся во всех наших инвестициях“.



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Ontruck предлагает мгновенное формирование цены и указание точного места отгрузки, при этом весь процесс можно контролировать в режиме реального времени. Эта схема немного похожа на работу Uber, только предназначена для грузоперевозок и логистики.



Большинство автомобильных грузоперевозок связано с региональными поездками на короткие расстояния, поэтому многие из существующих игроков работают в основном на одном рынке. Среди других игроков из этой индустрии – нью-йоркская Transfix, компания из города Маунтин-Вью Trucker Path, бразильская Cargox и еще большая группа со всего мира, включая европейские компании Convargo (Франция), Chronotruck (Франция) и iCanDeliver (Нидерланды).



До сих пор Ontruck следовал аналогичной модели в плане развертывания своего сервиса на региональном уровне в своей родной Испании, но с более чем $10 млн. нового финансирования компания планирует расширять свою деятельность в Европе. Ключ к ее успешному развитию вполне может находиться у венчурных фирм, которые инвестируют в данный сервис.



”Благодаря передовым технологиям мы хотим полностью устранить простой транспорта и сделать доставку груза недорогой и доступной процедурой для любого европейского бизнеса, независимо от его величины“, – отметил основатель и генеральный директор Ontruck Исиго Жуантеги.



Пока ряд игроков используют новые технологии, чтобы извлечь выгоду из прибыльной отрасли автомобильных грузоперевозок, другие подходят к решению этой задачи под другим углом. Недавно проект Peloton из Маунтин-Вью привлек $60 млн., чтобы повысить безопасность и эффективность грузовых перевозок за счет их автоматизации.



Также стоит отметить, что автомобильные грузоперевозки – не единственная отрасль, которую затронуло развитие передовых технологий. В прошлом году стартап из Сан-Франциско Haven привлек $11 млн. для расширения своей платформы по бронированию океанских суден для перевозки грузов.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/05/11/o...es-10-million/



https://text.ru/antiplagiat/59148483889df Испанская платформа доставки грузов по требованию Ontruck, которая связывает предприятия с автомобильными грузовыми компаниями, привлекла $10 млн. инвестиций в первом раунде финансирования. Текущий раунд был возглавлен британской венчурной компанией Atomico и французской Idinvest, с участием действующих инвесторов Point Nine Capital (Германия), La Famiglia (Германия) и Samaipata Ventures (Испания).Основанная в Мадриде в 2016 году платформа Ontruck предоставляет любой компании мгновенный доступ к глобальной сети доставки грузов, чтобы осуществлять перевозку грузов любым удобным способом и когда это необходимо. Первоначальное финансирование стартапа составило около $2,2 млн., а текущий раунд примечателен тем, что он привлекает деньги инвесторов с четырех европейских рынков, в том числе от британского венчурного фонда Atomico, который был основан в 2006 году соучредителем Skype Никласом Зеннстремом, и от французской венчурной фирмы VC Idinvest.Сегодняшние инвестиции поступили через несколько месяцев после того, как Atomico закрыл свой огромный фонд в 765 миллионов долларов, а текущая поддержка Ontruck уже является его второй инвестицией в данный испанский стартап.По мере того, как грузы длительное время простаивают, посредники получают огромные комиссии, для того чтобы налаживать их доставку, при этом транспорт тратит около 40 процентов своего времени на передвижение вхолостую, без груза. Из-за этого дополнительно увеличиваются выбросы углекислого газа, и снижается общая эффективность перевозок. И здесь вступает в игру стартап Ontruck.”Ontruck решает эту проблему, предлагая лучшую в своем роде технологию, которая всего за 19 секунд полностью автоматизирует процесс доставки и погрузки груза на нужный транспорт по лучшей стоимости, и в глобальном масштабе она позволяет значительно сократить выбросы углекислого газа“, – объяснила Каролина Брочадо, управляющий партнер Atomico. ”Это очень перспективное направление для бизнеса, которое несет в себе и экологическую пользу, к чему мы всегда стремимся во всех наших инвестициях“.Ontruck предлагает мгновенное формирование цены и указание точного места отгрузки, при этом весь процесс можно контролировать в режиме реального времени. Эта схема немного похожа на работу Uber, только предназначена для грузоперевозок и логистики.Большинство автомобильных грузоперевозок связано с региональными поездками на короткие расстояния, поэтому многие из существующих игроков работают в основном на одном рынке. Среди других игроков из этой индустрии – нью-йоркская Transfix, компания из города Маунтин-Вью Trucker Path, бразильская Cargox и еще большая группа со всего мира, включая европейские компании Convargo (Франция), Chronotruck (Франция) и iCanDeliver (Нидерланды).До сих пор Ontruck следовал аналогичной модели в плане развертывания своего сервиса на региональном уровне в своей родной Испании, но с более чем $10 млн. нового финансирования компания планирует расширять свою деятельность в Европе. Ключ к ее успешному развитию вполне может находиться у венчурных фирм, которые инвестируют в данный сервис.”Благодаря передовым технологиям мы хотим полностью устранить простой транспорта и сделать доставку груза недорогой и доступной процедурой для любого европейского бизнеса, независимо от его величины“, – отметил основатель и генеральный директор Ontruck Исиго Жуантеги.Пока ряд игроков используют новые технологии, чтобы извлечь выгоду из прибыльной отрасли автомобильных грузоперевозок, другие подходят к решению этой задачи под другим углом. Недавно проект Peloton из Маунтин-Вью привлек $60 млн., чтобы повысить безопасность и эффективность грузовых перевозок за счет их автоматизации.Также стоит отметить, что автомобильные грузоперевозки – не единственная отрасль, которую затронуло развитие передовых технологий. В прошлом году стартап из Сан-Франциско Haven привлек $11 млн. для расширения своей платформы по бронированию океанских суден для перевозки грузов.

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