Великобритания и Эстония — единственные страны ЕС, где растет безработица

Очень странно, что дела идут хорошо и у Европейского союза, и у Великобритании, которая находится в процессе выхода из союзного блока. Согласно последнему прогнозу Европейской комиссии, опубликованному сегодня, Британия — одна из двух стран ЕС, где ожидается рост уровня безработицы в период между 2017 и 2018 годами. Другая страна — Эстония, где небольшая экономика, в которой люди возвращаются на рынок труда, а заработная плата неуклонно растет, повышая прогноз безработицы. До конца 2018 года безработицы вырастет с 7,7% до 8,6%.
Рост уровня безработицы — действительно плохая новость для Великобритании. Уровень безработицы в стране сейчас составляет 4,7% — это самый низкий показатель за 12 лет. Цифра намного ниже среднего значения в ЕС, где безработных людей – 8%. По прогнозам Европейской комиссии, в среднем уровень безработицы в Британии составит 5% в 2017 году и 5,4% в 2018 году. Однако, в отличие от Эстонии, в Великобритании практически не растет уровень заработной платы, несмотря на ограниченный рынок труда. Управляющий банком Англии Марк Карни предупредил, что в краткосрочной перспективе уровень доходов населения снизится.
Изменение уровня безработицы в странах ЕС:
Последние опубликованные данные по ВВП Великобритании оказались хуже, чем ожидали. В результате экономисты пересмотрели свои экономические прогнозы, опасаясь, что разочарования продолжатся. Сегодня также были опубликованы данные по промышленному производству и торговле, но показатели не оправдали ожидания. Трейдеры отреагировали на неутешительные данные и начали продавать фунт.
Банк Англии принял решение сохранить процентные ставки на рекордно низком уровне, даже если это повысит прогноз ВВП на следующие два года. Представитель банка заявил, что безработица должна оставаться стабильной. Но прогнозы основаны на том, что «брексит пройдет гладко». Но это неточное предположения, если учесть насколько плохо начались переговоры о выходе из союза. Почти через год после того, как жители Великобритании проголосовали за выход из ЕС, начинают проявляться его последствия — прежде всего уровень инфляции. Карни сказал, что это будет «непростое время» для страны.
Перевод специально для mmgp.ru