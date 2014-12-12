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Twiggle привлёк $15 млн для создания интуитивного сервиса поиска в Интернет-коммерции





Стартап Твигл ("



Соответственно, сумма общего финансирования Twiggle на текущий момент приблизилась к 33 млн долл. США. Среди других инвесторов этого стартапа можно назвать таких гигантов как Alibaba, Naspers и Yahoo Japan. Эта компания была основана в 2014 году генеральным директором г-ном Амиром Кенигсбергом (Amir Konigsberg) и техническим директором Ади Авидором (Adi Avidor).



Господин Кенигсберг в своем сообщении по электронной почте рассказал изданию "TechCrunch", что Twiggle будет использовать полученное финансирование для увеличения количества функций своего Semantic API (это готовый набор функций для внешних программных продуктов), что позволит компаниям-клиентам этого стартапа использовать свою технологию, не заменяя существующие у них поисковые системы, а также добавлять новые функции поиска и к тому же руководство компании направить часть этих денег на найм новых сотрудников высшего звена и заодно существенно расширить отдел продаж.



Суть работы платформы Twiggle состоит в том, чтобы постараться воспроизвести перед пользователем опыт посещения обычного магазина и попросить продавца помочь то что вам нужно путем поддержки сложных вопросов от вас. И вместо того, чтобы мучится с подбором ключевых слов, то на этой платформе, например, клиенты могут просто вводить диалоговые предложения, описывающие то, что они хотят заказать.



Компания пока не раскрыла, какие именно веб-сайты электронной коммерции используют данную технологию (Кёнигсберг говорит только, что это "некоторые из крупнейших розничных сетей в Северной Америке, Азии и Европе"), но предположительно они включают платформы, принадлежащие инвесторам Alibaba и Yahoo Japan, а также портфельные компании Naspers (в том числе компании Flipkart, Avenida и OLX).



Сообщается, что "Mizmaa Ventures" (а это инвестиционная компания, которая фокусируется на привлечении технологий от израильских стартапов в Китай и США) и венчурная компания Korea Investment Partners будут помогать планам расширения Twiggle в странах Азии.



"Добавление инвесткомпании MizMaa Ventures укрепит наши связи с китайским розничным рынком, а Korea Investment Partners открывает для нас новые возможности в Южной Корее с ведущими игроками электронной коммерции, такими как, например, компания "Coupang", - говорит Кенигсберг. (Ранее компания Coupang описывалась как южнокорейский Amazon).



Возможность наложить оригинальную технологию поиска Twiggle на существующие поисковые системы является одним из главных преимуществ стартапа в сравнении с Amazon A9, которая также доступна сторонним розничным продавцам.



"Дело в том, что поиск является ключевым для бизнеса наших клиентов и конечно, они хотят иметь возможность контролировать и настраивать поиск на основе собственных потребностей бизнеса. Но они также всегда стремятся использовать новейшие технологии для повышения производительности и получения конкурентного преимущества", - сказал Кенигсберг. "Вот где мы можем действительно помочь".



Сообщается, что в скором времени Twiggle планирует добавить функцию из изображений продукта, в дополнение к текстовому контенту и это будет как описание продуктов так и их обзоры для того, чтобы улучшить результаты поиска и рекомендации продукта. Господин Кенигсберг утверждает, что Twiggle повысил релевантность и рейтинг кликов по результатам поиска на 30 процентов, а коэффициенты конверсии - на 20 процентов.



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Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59147d664ea52 Стартап Твигл (" Twiggle "), штаб-квартира которого находится в Тель-Авиве, работает над тем, чтобы поиск товаров в Интернете стал таким же простым, как разговор с продавцом в магазине и сегодня он объявил о том, что он привлек 15 млн долл. США от инвестиционной компании MizMaa Ventures и венчурной компании Korea Investment Partners.Соответственно, сумма общего финансирования Twiggle на текущий момент приблизилась к 33 млн долл. США. Среди других инвесторов этого стартапа можно назвать таких гигантов как Alibaba, Naspers и Yahoo Japan. Эта компания была основана в 2014 году генеральным директором г-ном Амиром Кенигсбергом (Amir Konigsberg) и техническим директором Ади Авидором (Adi Avidor).Господин Кенигсберг в своем сообщении по электронной почте рассказал изданию "TechCrunch", что Twiggle будет использовать полученное финансирование для увеличения количества функций своего Semantic API (это готовый набор функций для внешних программных продуктов), что позволит компаниям-клиентам этого стартапа использовать свою технологию, не заменяя существующие у них поисковые системы, а также добавлять новые функции поиска и к тому же руководство компании направить часть этих денег на найм новых сотрудников высшего звена и заодно существенно расширить отдел продаж.Суть работы платформы Twiggle состоит в том, чтобы постараться воспроизвести перед пользователем опыт посещения обычного магазина и попросить продавца помочь то что вам нужно путем поддержки сложных вопросов от вас. И вместо того, чтобы мучится с подбором ключевых слов, то на этой платформе, например, клиенты могут просто вводить диалоговые предложения, описывающие то, что они хотят заказать.Компания пока не раскрыла, какие именно веб-сайты электронной коммерции используют данную технологию (Кёнигсберг говорит только, что это "некоторые из крупнейших розничных сетей в Северной Америке, Азии и Европе"), но предположительно они включают платформы, принадлежащие инвесторам Alibaba и Yahoo Japan, а также портфельные компании Naspers (в том числе компании Flipkart, Avenida и OLX).Сообщается, что "Mizmaa Ventures" (а это инвестиционная компания, которая фокусируется на привлечении технологий от израильских стартапов в Китай и США) и венчурная компания Korea Investment Partners будут помогать планам расширения Twiggle в странах Азии."Добавление инвесткомпании MizMaa Ventures укрепит наши связи с китайским розничным рынком, а Korea Investment Partners открывает для нас новые возможности в Южной Корее с ведущими игроками электронной коммерции, такими как, например, компания "Coupang", - говорит Кенигсберг. (Ранее компания Coupang описывалась как южнокорейский Amazon).Возможность наложить оригинальную технологию поиска Twiggle на существующие поисковые системы является одним из главных преимуществ стартапа в сравнении с Amazon A9, которая также доступна сторонним розничным продавцам."Дело в том, что поиск является ключевым для бизнеса наших клиентов и конечно, они хотят иметь возможность контролировать и настраивать поиск на основе собственных потребностей бизнеса. Но они также всегда стремятся использовать новейшие технологии для повышения производительности и получения конкурентного преимущества", - сказал Кенигсберг. "Вот где мы можем действительно помочь".Сообщается, что в скором времени Twiggle планирует добавить функцию из изображений продукта, в дополнение к текстовому контенту и это будет как описание продуктов так и их обзоры для того, чтобы улучшить результаты поиска и рекомендации продукта. Господин Кенигсберг утверждает, что Twiggle повысил релевантность и рейтинг кликов по результатам поиска на 30 процентов, а коэффициенты конверсии - на 20 процентов.Перевод специально для mmgp.ru источник

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