Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,493 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Twiggle привлёк $15 млн для создания интуитивного сервиса поиска в Интернет-коммерции

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:18
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,713
Благодарностей: 875
УГ: 20
КП: 0.160
подарки
Twiggle привлёк $15 млн для создания интуитивного сервиса поиска в Интернет-коммерции



Стартап Твигл ("Twiggle"), штаб-квартира которого находится в Тель-Авиве, работает над тем, чтобы поиск товаров в Интернете стал таким же простым, как разговор с продавцом в магазине и сегодня он объявил о том, что он привлек 15 млн долл. США от инвестиционной компании MizMaa Ventures и венчурной компании Korea Investment Partners.

Соответственно, сумма общего финансирования Twiggle на текущий момент приблизилась к 33 млн долл. США. Среди других инвесторов этого стартапа можно назвать таких гигантов как Alibaba, Naspers и Yahoo Japan. Эта компания была основана в 2014 году генеральным директором г-ном Амиром Кенигсбергом (Amir Konigsberg) и техническим директором Ади Авидором (Adi Avidor).

Господин Кенигсберг в своем сообщении по электронной почте рассказал изданию "TechCrunch", что Twiggle будет использовать полученное финансирование для увеличения количества функций своего Semantic API (это готовый набор функций для внешних программных продуктов), что позволит компаниям-клиентам этого стартапа использовать свою технологию, не заменяя существующие у них поисковые системы, а также добавлять новые функции поиска и к тому же руководство компании направить часть этих денег на найм новых сотрудников высшего звена и заодно существенно расширить отдел продаж.

Суть работы платформы Twiggle состоит в том, чтобы постараться воспроизвести перед пользователем опыт посещения обычного магазина и попросить продавца помочь то что вам нужно путем поддержки сложных вопросов от вас. И вместо того, чтобы мучится с подбором ключевых слов, то на этой платформе, например, клиенты могут просто вводить диалоговые предложения, описывающие то, что они хотят заказать.

Компания пока не раскрыла, какие именно веб-сайты электронной коммерции используют данную технологию (Кёнигсберг говорит только, что это "некоторые из крупнейших розничных сетей в Северной Америке, Азии и Европе"), но предположительно они включают платформы, принадлежащие инвесторам Alibaba и Yahoo Japan, а также портфельные компании Naspers (в том числе компании Flipkart, Avenida и OLX).

Сообщается, что "Mizmaa Ventures" (а это инвестиционная компания, которая фокусируется на привлечении технологий от израильских стартапов в Китай и США) и венчурная компания Korea Investment Partners будут помогать планам расширения Twiggle в странах Азии.

"Добавление инвесткомпании MizMaa Ventures укрепит наши связи с китайским розничным рынком, а Korea Investment Partners открывает для нас новые возможности в Южной Корее с ведущими игроками электронной коммерции, такими как, например, компания "Coupang", - говорит Кенигсберг. (Ранее компания Coupang описывалась как южнокорейский Amazon).

Возможность наложить оригинальную технологию поиска Twiggle на существующие поисковые системы является одним из главных преимуществ стартапа в сравнении с Amazon A9, которая также доступна сторонним розничным продавцам.

"Дело в том, что поиск является ключевым для бизнеса наших клиентов и конечно, они хотят иметь возможность контролировать и настраивать поиск на основе собственных потребностей бизнеса. Но они также всегда стремятся использовать новейшие технологии для повышения производительности и получения конкурентного преимущества", - сказал Кенигсберг. "Вот где мы можем действительно помочь".

Сообщается, что в скором времени Twiggle планирует добавить функцию из изображений продукта, в дополнение к текстовому контенту и это будет как описание продуктов так и их обзоры для того, чтобы улучшить результаты поиска и рекомендации продукта. Господин Кенигсберг утверждает, что Twiggle повысил релевантность и рейтинг кликов по результатам поиска на 30 процентов, а коэффициенты конверсии - на 20 процентов.



Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59147d664ea52
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Territory привлёк $6,7 млн на развитие своего сервиса здорового питания OPLOTT Горячие новости 0 09.05.2017 15:50
Agent.ai привлёк $2.7 млн для создания "умного помощника" для клиентского сервиса OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.02.2017 15:20
Маркетолог Mail.Ru Group привлёк $1 млн для сервиса быстрой торговли акциями chu Новости в мире финансов и инвестиций 3 25.02.2016 09:41
Apple нужны банки для создания сервиса P2P-переводов Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 2 12.11.2015 23:29
Инвестомания (068): Особенности создания веб-сервиса для бизнеса INVEST01 Интервью 1 12.12.2014 00:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Kapitowka
star-fund.com - This Account Has Been Suspended
От Kapitowka в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Honestt
Trend-Solutions - trend-solutions.biz
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pro-Hyip
investtoday - investtoday.org
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mysilver
Инвестирование в домены
От mysilver в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватара нет
Продаю готовые сайты HYIP фонда за 500 рублей.
От Web-master в разделе «Архив»
Аватар siroga.m
FTrust Corp-ftrustcorp.com
От siroga.m в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,493
Тем
469,190
Сообщений
11,588,861

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube