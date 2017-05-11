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Проверенный магазин криптооборудования
Доброго времени. Насмотревшись на людей, которые были обмануты недобросовестными продавцами и столкнувшись с ними сам - решил дать ссылку на проверенный магазин на Алиэкспресс. Сам, неоднократно писал на всех возможных форумах, чтоб подсказали, где же МОЖНО купить майнеры. Не получив удовлетворительного ответа - начал искать сам. В итоге нашел. Заказал с9. Пришел в Томск за 17 дней. Сейчас заказал еще два. Там куча отзывов, куча фоток, манибэк и гарантия. Все как полагается на Алиэкспресс. Собственно, вот ссылка: goo.gl/j3Ioxj
Пользуйтесь. И помните - не ведитесь на сомнительные магазины!!!!!!