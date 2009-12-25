Путин подписал указ об устранении анонимности в интернете

10 мая президент РФ Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества до 2030 года, которая призвана устранить анонимность в интернете. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
В стратегии указывается, что для развития интернета и коммуникационной инфраструктуры в России необходимо создать «механизмы партнерства», способствующие формированию «системы доверия», которая исключит анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность «правонарушителей в интернете». Согласно документу, подобная система должна обеспечивать личную безопасность пользователей.
В стратегии говорится, что государство должно отстаивать право на проведение собственной экономической, политической, информационной и технологической политики в сети. Документ должен определить информационную политику России в период с 2017 года по 2030 год.
Основная цель стратегии — формирование «национальной цифровой экономики» и «обеспечение национальных интересов». Как отмечается в стратегии, приоритетом во время пользования информационными и коммуникационными технологиями являются «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и соблюдение норм поведения.
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