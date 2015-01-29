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richgnomes.ru - RICH GNOMES

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 18:40
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,739
Благодарностей: 95
УГ: 6
КП: 0.049
richgnomes.ru - RICH GNOMES

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 10.05.2017




Об игре:

Магазин гномов
В этом магазине Вы можете приобрести различных гномов. Каждый гном приносит руду которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждый гном приносит разное количество руды, чем он дороже тем больше работает. Вы можете покупать любое их количество, гномы не умирают, не исчезают и будут работать всегда.
Перед тем как докупить гномов следует собрать руду на складе!


Склад руды
Собирайте на складе вашу руду, которую добыли гномы. Ваши гномы добывают руду каждые 10 минут. Руда постоянно накапливается, не обязательно собирать каждые 10 мин. достаточно собрать ее раз в месяц. Как вам удобнее.
Продажа руды
Продав руду, Вы получите серебро, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи серебро распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи любых видов руды: 100 руды = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.

Бонусы:


Сразу же после регистрации вы получите 1000 серебра (10 рублей), за которые сможете без вложений приобрести своего первого гнома.


АКЦИЯ: При первом пополнении баланса +20% в подарок!
АКЦИЯ: При пополнении баланса свыше 1000 Руб. +25% в подарок.
АКЦИЯ: При пополнении баланса свыше 5000 Руб. +35% в подарок.
АКЦИЯ: При пополнении баланса свыше 10000 Руб.+50% в подарок.


Реферальная программа:


Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком на вывод.


Платежные системы:


Payeer, Free-Kassa, Yandex Money


Мой вклад:


__________________
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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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