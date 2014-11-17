Выходит прямоугольная монета, посвященная мультфильму 1932 года "Ревю Микки"

Наряду со "Звездными войнами" Новозеландский монетный двор регулярно погружает в диснеевское прошлое поклонников монет, а сейчас они могут заглянуть в самые ранние дни становления гигантской компании. Классическая серия монет показала себя с самой лучшей стороны, поэтому Новозеландский монетный двор запускает новую серию прямоугольных монет, в которой будут показаны некоторые из лучших плакатов, сопровождавшие дебютные работы аниматоров.
Первой из этой серии будет монета, посвященная мультфильму "Ревю Микки", который еще известен тем, что в нем появился другой культовый диснеевский персонаж - Гуфи. Постер является типичным для того времени, показывая кадр из мультфильма и в то же время прекрасно изображает его сюжет. Скорее всего, эта монета будет популярна у фанов традиционных произведений Диснея и не так популярна на рынке памятных вещей или подарочном рынке. Помимо информации о составе монеты и авторском праве, на реверсе нет посторонних надписей.
На аверсе присутствует традиционное для монет Ниуэ изображение портрета королевы Елизаветы II вместе с надписями, указывающими эмитента, дату и номинал. Упаковка снова превосходна. Рамка с акриловым покрытием - отличный способ показать монету и особенно подходит для прямоугольного формата используемой здесь монеты. Кроме того, есть еще и тематически оформленная коробка и сертификат подлинности.
Монета отчеканена из унции чистого серебра, имеет тираж 10 000 экземпляров и цену 80 долларов США. Она уже доступна к заказу как на сайте производителя, так и на сайтах дилеров компании.
"Ревю Микки" - черно-белый мультфильм студии Диснея, выпущенный 25 мая 1932 года. Главным героем мультфильма является Микии Маус, но он более известен появлением персонажа, которые позже стал известен как Гуфи (здесь он показан как зритель, аплодирующий концерту Микки). Сам сюжет мультика построен на том, что котята помогают Микки Маусу и его подружке организовать музыкальное представление, но Плуто привносит хаос в это действо, начиная гоняться за котятами.
Номинал монеты: 2 доллара Новой Зеландии
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Размеры: 53*36 мм
Качество: пруф
Тираж: 10 000 экземпляров.
Уникальность
Специально для mmgp.ru