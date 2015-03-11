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Частные инвесторы уходят с силиконовой долины, сократив инвестиции на 42%

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Частные инвесторы уходят с силиконовой долины, сократив инвестиции на 42%
Силиконовая Долина может получить в этом году меньше инвестиций.

Паевые инвестиционные фонды, хедж-фонды и разнообразные частные инвестиционные компании еще совсем недавно находились в поисках частных технологических компаний, в которые можно было вложить деньги, что способствовало росту отрасли. Но в последние месяцы они предпочитают придержать деньги, опасаясь что отток денег из отрасли может препятствовать развитию технологий или сделать инвестиции более высоко-рискованными.

Долгие годы низких процентных банковских ставок и умеренный экономический рост привели к тому, что многие инвесторы стали искать более высокую доходность в частных технологических компаниях. Ситуация перевернулась с ног на голову после того, как они прогорели на частных инвестициях в акции различных американских предприятий.

Частные инвесторы вложили лишь 12 миллиардов долларов в технологические стартапы в первом квартале этого года, что на 42% ниже по сравнению с предшествующим годом, по данным PitchBook Data Inc.

“Если говорить о том из-за чего происходило значительное увеличение финансирования от частных инвесторов в сфере высоких технологий, все зависит от того, как обстоят дела в классических активах для инвестирования,” - скалал Tarhuni, старший аналитик PitchBook в своем интервью. - “Традиционные акции были полностью оценены и опасны для инвестирования”.

Особой популярностью пользовались инвестиции в такие известные стартапы как Zenefits, Snap Inc. and Dropbox Inc.

И если общие объемы привлеченных средств в технологические стартапы могут давать не совсем точную информацию из-за единичных крупных инвесторов, чьи единичные огромные инвестиции могут исказить истинное положение дел в отрасли, то количество заключенных сделок дает наиболее наглядную информацию. А оно в последние кварталы стабильно продолжает сокращаться.

Агентство Bloomberg отмечает стабильное снижение инвестиционной активности в американские стартапы согласно еженедельного индикатора, который отслеживает общее состояние бизнес-среды для частных технологических компаний, базирующихся в США. Полученные данные также показали снижение после пика в 2015 году.

А есть ли выход? Некоторые аналитики сказали, что свободное место займут венчурные фирмы. По данным Goldman Sachs Group Inc, венчурные инвесторы имеют на руках более 120 миллиардов долларов и ждут, куда их вложить с целью получения прибыли, несмотря на озабоченность по поводу завышенной оценки компаний в сфере высоких технологий.

Не смотря на сокращение объемов финансирования, некоторые частные инвесторы, похоже присматриваются к технологическим компаниям. После президентских выборов в США, EquityZen - платформа, выступающая посредником между покупателями и продавцами акций частных компаний, заявила, что активность на площадке возвращается.

“Мы наблюдали замедление инвестиционной активности в четвертом квартале, но она стала постепенно увеличиваться с начала года, особенно в этом месяце,” - сказал в своем интервью генеральный директор Atish Davda. - “Несмотря на геополитическую среду, частные инвесторы были более активны в этом месяце, чем в течение всего года.”

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://www.bloomberg.com/news/artic...-better-sights

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5914741712b64
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