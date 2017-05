bokun Интересующийся

www.clix4btc.com Биткоин Букс

Требуется регистрация.

Платит за просмотр рекламы.

Заходите в EARN BITCOINS и выбираете сервисы.

Основная реклама находится в разделе Paid to click.

Кликов доступно в разделе Paid to click примерно 25 штук.

Цена от 120 до 30 сатоши.



Чтобы вывести у вас должно быть 10 000 сатоши и 60 кликов в PTCwall Ссылка -

Также есть кран в разделе Faucet раздает каждый час на Ерау.



Выплата

