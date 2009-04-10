tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 52 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 6,097 Благодарностей: 3,604 УГ: 8 Записей в FX-блоге: 504 Подписок: 41 подарки награды

Украину заваливают евровалютой — кто и почем Украина, долгие годы делавшая ставку на доллар, стала постепенно переходить на евро. Как сообщил UBR.ua управляющий директор «Кредит Оптима Банк» Игорь Львов, объемы наличных операций в евровалюте уже выросли в 1,5-2 раза.



«Если раньше мы говорили, что 80% наличных валютообменных операций совершается в долларах, 15% приходится на евро и еще 3-5% на остальные валюты. То на сегодня около 25%, а то и все 30% — это уже операции в евро», — констатировал он.



Самая популярная операция в последние месяцы — выкуп банками евровалюты у людей.



«Полтора года назад одно среднестатистическое отделение банка выкупало 1000 евро в день. Сегодня эта сумма доходит до 1500 евро. Чем больше заробитчан едут в Европу, тем большие суммы оттуда приходят в нашу страну», — подчеркнул Львов.



Сказалось изменение географических предпочтений наших гастарбайтеров. Если 2012-2013 гг. до 20% украинцев зарабатывали в России, то уже к концу 2016 г. — лишь 12-13%. Многие решили перебраться в Польшу: число наших трудяг в этой стране выросло в 4 раза, и их доля в общей массе заграничных работников достигла 30%. В прошлом году было поставлен абсолютный рекорд: Польша выдала нашим соотечественникам 1,3 млн. приглашений на трудоустройство.



«Более 90% украинцев в Польше работают легально. 94% работающих довольны условиями, как показал опрос агентства OTTO Work Force. Число желающих работать в Европе растет. Мы в феврале провели свое социсследование, которое показало, что из тех 25%, кто работал в России, повторно готовы вернуться только 6%», — отметил UBR.ua президент Всеукраинской Ассоциации компаний по трудоустройству за рубежом Василий Воскобойников.



Именно географический фактор спровоцировал увеличение денежных переводов в евровалюте. По объемам она уже догнала доллар.



«Объемы перечислений в евро росли плавно, ощутимо это стало в последние полгода. Если раньше в среднем на эквивалент 10 тыс. выплачиваемых долларовых переводов приходилась только 1 тыс. в евро. То сейчас доходит до 6 тыс. евро. А вот рублевые переводы почти пропали. В 2013 году мы выплачивали до 5 млн. в день, уже в 2016-ом — лишь 500 тыс.» — рассказал UBR.ua директор департамента банкнотного банкинга АБ «Экспресс-банк» Андрей Львов.



Средняя сумма европеречисления сейчас составляет 300-400 евро.



Больше доверять европейской валюте стали и нелегальные валютные менялы: за последние полгода ее доля на черном рынке выросла с 10% до 20%.



«Это связано с обслуживанием серых импортеров, у которых также увеличилось количество контрактов в евро. Это рождает спрос на евровалюту. Речь идет о сделках 100 тыс. евро и выше», — отметил UBR.ua бывший директор казначейства Коммерческого индустриального банка Андрей Пономарев.



Пока банкиры в основном скупают евровалюту, но скоро начнут ее продавать. В первую очередь нашим туристам, которые окрыленные безвизовым режимом с ЕС, уже мечтают о активных путешествиях по Старому Свету. А многие это уже делают, потому спрос уже растет.



«Если год-два тому на проданные 100 единиц валюты в долларовом эквиваленте приходилось 15 евро, то сейчас это уже 25-30 евро. Кто-то покупает, выезжая на работу, а кто-то для турпоездок», — объяснил Игорь Львов.



Средний объем покупки — 200 евро на один паспорт: кстати, это вдвое больше показателя 2016 г.



«Динамика интересная. Во время ажиотажа 2014-2015 гг. в среднем один человек покупал в месяц 300 евро. В период штиля 2016 года спрос и покупка евро сравнялись. Сдавали и покупали в среднем по 100 евро. Сейчас, в среднем один человек покупает уже 200 евро», — уточнил Львов.



Что кстати, стимулируется еще и снижением стоимости европейской валюты. За пару лет она подешевела и на мировых рынках (с $1,142/€ до $1,09/€), и в Украине (с 37,37-39,54 грн./€ до 28,30-28,92 грн. /€).



Это, а также увеличение частоты европейских поездок украинцев, будет и дальше стимулировать рост объемов операций в евро. В ближайший год они могут увеличиться еще на 10-15%.



Источник - ubr.ua

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Дополнительные плюшки успешным рефералам



Рейтинг инвестиционных счетов __________________