nimbus12 Любитель

Имя: Олег Пол: Мужской Адрес: Омск Инвестирую в: Другое Регистрация: 14.08.2015 Сообщений: 173 Благодарностей: 25 УГ: 0 КП: 0.071

Google выплатила штраф в 438 млн рублей рамках мирового соглашения с ФАС



Google выплатила штраф в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой РФ, говорится в сообщении регулятора.



«9 мая 2017 года корпорация Google Inc. оплатила административный штраф в размере 438 067 400 рублей, назначенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС России)», — говорится в сообщении.

17 апреля Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между ФАС и Google по антимонопольному разбирательству - по итогам кассационного разбирательства. Срок мирового соглашения — 6 лет и 9 месяцев.



«По обоюдной договоренности после утверждения мирового соглашения Google единовременно выплатит все штрафы: и 438 млн руб. и штраф в размере 1 млн руб. ФАС отзывает исковое заявление о понуждении к исполнению предписания, а Google отзовет иски об обжаловании определtний ФАС», — объясняла в апреле заместитель начальника правового управления ФАС Лариса Вовкивская.



По условиям мирового соглашения Google также отказывается от требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах на базе ОС Android в России, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений (в том числе на главном экране по умолчанию), отказывается от стимулирования предустановки поиска Google в качестве единственного общего поискового сервиса, отказывается от применения в дальнейшем положений договоров, противоречащих условиям мирового соглашения, обязуется обеспечить права третьих лиц на включение их поисковых систем в окно выбора.



Для уже активированных в России устройств Google должна разработать «окно выбора» для браузера Chrome, которое при очередном обновлении предоставит пользователям возможность самостоятельно выбрать поисковую систему «по умолчанию». Для новых устройств Google разработает новый виджет Chrome, с помощью которого при первом запуске виджета «окно выбора» можно будет установить в качестве поиска по умолчанию поиск Яндекса, Google или иную поисковую систему разработчиков, с которыми Google заключит соответствующее коммерческое соглашение. Российские поисковики могут обратиться в Google для обсуждения возможных условий включения в окно выбора в 2018 году.



Американская корпорация уже заключила коммерческое соглашение с «Яндексом» и рассматривает заявку Mail.ru Group.



ФАС признала Google Inc. и Google Ireland Limited нарушителями закона о защите конкуренции в части злоупотребления доминирующим положением на рынке предустановленных мобильных приложений в России в сентябре 2015 года по итогам разбирательства, инициированного «Яндексом», который обвинил американскую компанию в том, что в соглашениях с производителями смартфонов Google ограничивала установку приложений и сервисов других разработчиков.



Иточник Google выплатила штраф в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой РФ, говорится в сообщении регулятора.«9 мая 2017 года корпорация Google Inc. оплатила административный штраф в размере 438 067 400 рублей, назначенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС России)», — говорится в сообщении.17 апреля Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между ФАС и Google по антимонопольному разбирательству - по итогам кассационного разбирательства. Срок мирового соглашения — 6 лет и 9 месяцев.«По обоюдной договоренности после утверждения мирового соглашения Google единовременно выплатит все штрафы: и 438 млн руб. и штраф в размере 1 млн руб. ФАС отзывает исковое заявление о понуждении к исполнению предписания, а Google отзовет иски об обжаловании определtний ФАС», — объясняла в апреле заместитель начальника правового управления ФАС Лариса Вовкивская.По условиям мирового соглашения Google также отказывается от требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах на базе ОС Android в России, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений (в том числе на главном экране по умолчанию), отказывается от стимулирования предустановки поиска Google в качестве единственного общего поискового сервиса, отказывается от применения в дальнейшем положений договоров, противоречащих условиям мирового соглашения, обязуется обеспечить права третьих лиц на включение их поисковых систем в окно выбора.Для уже активированных в России устройств Google должна разработать «окно выбора» для браузера Chrome, которое при очередном обновлении предоставит пользователям возможность самостоятельно выбрать поисковую систему «по умолчанию». Для новых устройств Google разработает новый виджет Chrome, с помощью которого при первом запуске виджета «окно выбора» можно будет установить в качестве поиска по умолчанию поиск Яндекса, Google или иную поисковую систему разработчиков, с которыми Google заключит соответствующее коммерческое соглашение. Российские поисковики могут обратиться в Google для обсуждения возможных условий включения в окно выбора в 2018 году.Американская корпорация уже заключила коммерческое соглашение с «Яндексом» и рассматривает заявку Mail.ru Group.ФАС признала Google Inc. и Google Ireland Limited нарушителями закона о защите конкуренции в части злоупотребления доминирующим положением на рынке предустановленных мобильных приложений в России в сентябре 2015 года по итогам разбирательства, инициированного «Яндексом», который обвинил американскую компанию в том, что в соглашениях с производителями смартфонов Google ограничивала установку приложений и сервисов других разработчиков.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Maya Group Стартапы:инвестирование,разработка,продвижение

__________________ Мониторинг обменников