Стартап Sidecar привлек $ 11 млн







Общий объем финансирования Sidecar в раунде серии С составил $ 26 миллионов. В список партнеров вошли Harbour Growth Partners (HGP), а также предыдущие инвесторы Ascent Venture Partners и Osage Venture Partners. Также в раунде участвовал венчурный фонд выпускников Гарварда — The Yard Ventures. А Silicon Valley Bank предоставил услугу долгового финансирования. Компания использует привлеченные средства для улучшения своих технологий машинного обучения и масштабирования команды разработчиков.



Под руководством основателя и генерального директора Андре Голсорки Sidecar использует передовые технологии машинного обучения и пользовательский опыт, чтобы предоставить SaaS инструмент для электронной коммерции. С помощью платформы розничные торговцы могут проводить кросс-торговые кампании в Google, Facebook и Bing.



Маркетинг в сфере электронной коммерции меняется каждый день. Розничные торговцы должны иметь постоянно развивающиеся технологии, чтобы занимать лидирующие позиции. Вот что делает Sidecar. Компания стремиться постоянно трансформировать экономику маркетинга электронной коммерции в пользу ритейлеров. Формула успеха Sidecar базируется на следующем: данные, машинное обучение и люди.

Список клиентов платформы включает Moosejaw, Vermont Teddy Bear и другие компании.



Перевод специально для mmgp.ru



