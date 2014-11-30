zaharik1404



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На что влияет выбор торгового плеча? кредитное плечо на форекс, довольно интересная тема, которую хочется обсудить, давайте поговорим об этом. Знаю, об этом много сказано, но я хочу кое-что добавить и высказать свое мнение о выборе этого самого плеча. Какие риски таят в себе громадные плечи и нужны ли они, чтобы получать хорошую прибыль. Не секрет, что сейчас плечо 1 к 1000 это почти норма у брокеров, хотя мне сложно даже представить, на что форекс трейдер может использовать такие плечи. Короче, давайте поразмышляем на эту тему, для чего трейдеру может быть большое торговое плечо.









Для работы советника мартингейла.



Как-то, на одном из форумов, человек мне доказывал, что такое большое плечо необходимо для работы таких вот советников форекс, основанных на мартингейле. Ну то есть в чем необходимость, когда советник наращивает позицию, то постепенно, приходит момент, когда уже средств на наращивание позиции не остается. В итоге все позиции закрываются по стоп ауту, короче происходит слив счета. А если взять громадное плечо, то процент средств, для поддержания открытых позиций, нужен меньше. В итоге есть небольшой шанс, что цена успеет развернуться, в вашу сторону, до того, как сработает стоп аут.



Ну, хоть и слабенький, но аргумент, действительно, шанс на то, что вас спасет, таким образом, громадное плечо, есть. Однако он настолько мизерный, что серьезно его воспринимать не стоит. Я не буду тут критиковать саму систему мартингейла, тема у нас не о том. Но если уж вы готовы запустить торгового робота, торгующего с добавлением позиций к убыточным сделкам, имеет смысл взять большое плечо. Однако вы должны понимать, что потери депозита, при такой торговле, будут время от времени происходить.



Психологический тормоз.



Часто встречаю такое мнение, что само по себе торговое плечо ничем не опасно, ну оно же не заставляет нарушать трейдера риск менеджмент. В общем, то логично, действительно, если у меня будет даже самое громадное плечо, это еще не значит, что я буду торговать громадными лотами. Но, с другой стороны, возникает вопрос, а зачем в таком случае тебе такое плечо, если ты его не используешь? Дело в том, что трейдинг это не только логика, но и эмоции, да, если не использовать возможности большого плеча, риски нарушать не будешь. Но давайте признаемся себе честно, всегда ли вам удавалось себя сдерживать в трейдинге. Ну на форумах часто читаешь, что у многих форекс трейдеров проблемы бывают от своих же собственных эмоций, этому посвящено множество тем обсуждений. Значит это важная штука в трейдинге, психология, так зачем давать себе лишнюю возможность для соблазна, ну в виде большого плеча? Мне кажется, что разумней будет наоборот, максимально ограничить все возможности нарушать правила торговли. Выбирая небольшое плечо, трейдер уменьшает себе возможность ошибок.



Возможно ли заработать с небольшим плечом?



Часто встречаю мнение, у меня небольшой форекс депозит, с малым плечом ничего заработать невозможно, потому беру 1 к 1000. Это интересно, конечно, только тут стоит задать вопрос, а разве используя всю маржу, при таком плече, получается только зарабатывать, или все-таки чаще терять? Думаю, стоит посчитать сначала все прибыли форекс и убытки и сравнить. Если при таком плече задействовать всю маржу, достаточно совсем легкого движения цены против вас, чтобы депозита не стало. Вообще, чтобы зарабатывать очень много и при этом нарушать риски, плеча 1 к 100 более чем достаточно. То есть даже такое плечо уже опасно, что говорить о более высоком.



Давайте представим, что мы взяли плечо 1 к 10 при депозите форекс, пусть будет в 500 долларов. По понятиям трейдеров форекс трейдеров это очень маленькое плечо. Но давайте посчитаем, используя всю маржу, мы сможем открывать сделки объемом 0,4 лота. Если у трейдера есть прибыльная торговая система, то за месяц вполне реально, при ее помощи, взять прибыли около 600 пунктов. При таком объеме это сумма порядка 240 долларов. Я считаю грубо, сумма и объем будут зависеть от пары, на которой открываются сделки. Но что показательно, да же при таком низком, как считают многие, плече, есть теоретическая возможность заработать под 50 процентов от депозита в месяц. А что тогда говорить о плече 1 к 100, которое многие уже считают недостаточным? Сколько при помощи его есть возможность заработать?



Понятно, что мои подсчеты теоретические, что будут и убытки, а не только прибыли, но они лишь показывают, что возможность зарабатывать есть даже с небольшими плечами. Причем возможность эта куда выше, чем многим может дать торговая система. Отсюда можно сделать такой вывод, если у вас не получается получать прибыль с небольшим плечом, то вина тут не плеча, а вашей торговых сигналов.



А теперь представим, что мы взяли плечо 1 к 1000, что оно нам дает? На некоторых парах, притом же депозите, в 500 долларов, имеется возможность открыть сделку объемом до пяти стандартных лотов. При таком объеме сделки стоп аут наступит уже при десяти пунктах хода цены против нас. Думаю, вы понимаете, насколько ничтожно такое движение цены. Делаем вывод, что использование всей маржи, при таком плече, это практически гарантированная потеря депозита. Реально, я просто не понимаю где в торговле необходимо использовать такое плечо. Хотя, если депозит в несколько долларов, просто для того, чтобы его практически наверняка потерять, или выхватить большой профит. Проще говоря, если мы будет заниматься не торговлей, а неким подобием ставок в казино, такая маржа нам может пригодиться.



Для чего брокер дает такое плечо?



Встречается мнение, что forex брокеры специально дают такое плечо, чтобы трейдеры быстрее теряли свои деньги. Сложно ответить на этот вопрос, но я думаю, что нет. Скорей всего брокер идет на это с оглядкой на конкуренцию. Простая погоня за клиентом, если брокер не будет давать громадные плечи, многие клиенты уйдут к конкурентам. Кстати, я уже встречал плечи 1 к 2000. И брокер это везде подчеркивал, типа мы круче всех, вот какие плечи можем предоставить своим трейдерам. На мой взгляд, это уже граничит с маразмом, еще немного и трейдеру хватит депозита только на то, чтобы оплатить спрэд форекс.



Вот такие мысли у меня по этому поводу, а какое плечо и при каких депозитах используете вы?



Автор: zaharik1404

Исключительные права на статью принадлежат Итак,, довольно интересная тема, которую хочется обсудить, давайте поговорим об этом. Знаю, об этом много сказано, но я хочу кое-что добавить и высказать свое мнение о выборе этого самого плеча. Какие риски таят в себе громадные плечи и нужны ли они, чтобы получать хорошую прибыль. Не секрет, что сейчас плечо 1 к 1000 это почти норма у брокеров, хотя мне сложно даже представить, на чтоможет использовать такие плечи. Короче, давайте поразмышляем на эту тему, для чего трейдеру может быть большоеКак-то, на одном из форумов, человек мне доказывал, что такое большое плечо необходимо для работы таких вот, основанных на. Ну то есть в чем необходимость, когда советник наращивает позицию, то постепенно, приходит момент, когда уже средств на наращивание позиции не остается. В итоге все позиции закрываются по стоп ауту, короче происходит слив счета. А если взять громадное плечо, то процент средств, для поддержания открытых позиций, нужен меньше. В итоге есть небольшой шанс, что цена успеет развернуться, в вашу сторону, до того, как сработает стоп аут.Ну, хоть и слабенький, но аргумент, действительно, шанс на то, что вас спасет, таким образом, громадное плечо, есть. Однако он настолько мизерный, что серьезно его воспринимать не стоит. Я не буду тут критиковать саму, тема у нас не о том. Но если уж вы готовы запустить, торгующего с добавлением позиций к убыточным сделкам, имеет смысл взять большое плечо. Однако вы должны понимать, что потери депозита, при такой торговле, будут время от времени происходить.Часто встречаю такое мнение, что само по себе торговое плечо ничем не опасно, ну оно же не заставляет нарушать трейдера риск менеджмент. В общем, то логично, действительно, если у меня будет даже самое громадное плечо, это еще не значит, что я буду торговать громадными лотами. Но, с другой стороны, возникает вопрос, а зачем в таком случае тебе такое плечо, если ты его не используешь? Дело в том, что трейдинг это не только логика, но и эмоции, да, если не использовать возможности большого плеча, риски нарушать не будешь. Но давайте признаемся себе честно, всегда ли вам удавалось себя сдерживать в трейдинге. Ну на форумах часто читаешь, что у многихпроблемы бывают от своих же собственных эмоций, этому посвящено множество тем обсуждений. Значит это важная штука в трейдинге, психология, так зачем давать себе лишнюю возможность для соблазна, ну в виде большого плеча? Мне кажется, что разумней будет наоборот, максимально ограничить все возможности нарушать правила торговли. Выбирая небольшое плечо, трейдер уменьшает себе возможность ошибок.Часто встречаю мнение, у меня небольшой, с малым плечом ничего заработать невозможно, потому беру 1 к 1000. Это интересно, конечно, только тут стоит задать вопрос, а разве используя всю маржу, при таком плече, получается только зарабатывать, или все-таки чаще терять? Думаю, стоит посчитать сначала всеи убытки и сравнить. Если при таком плече задействовать всю маржу, достаточно совсем легкого движения цены против вас, чтобы депозита не стало. Вообще, чтобы зарабатывать очень много и при этом нарушать риски, плеча 1 к 100 более чем достаточно. То есть даже такое плечо уже опасно, что говорить о более высоком.Давайте представим, что мы взяли плечо 1 к 10 при, пусть будет в 500 долларов. По понятиям трейдеров форекс трейдеров это очень маленькое плечо. Но давайте посчитаем, используя всю маржу, мы сможем открывать сделки объемом 0,4 лота. Если у трейдера есть прибыльная торговая система, то за месяц вполне реально, при ее помощи, взять прибыли около 600 пунктов. При таком объеме это сумма порядка 240 долларов. Я считаю грубо, сумма и объем будут зависеть от пары, на которой открываются сделки. Но что показательно, даА что тогда говорить о плече 1 к 100, которое многие уже считают недостаточным? Сколько при помощи его есть возможность заработать?Понятно, что мои подсчеты теоретические, что будут и убытки, а не только прибыли, но они лишь показывают, что возможность зарабатывать есть даже с небольшими плечами. Причем возможность эта куда выше, чем многим может дать торговая система. Отсюда можно сделать такой вывод, если у вас не получается получать прибыль с небольшим плечом, то вина тут не плеча, а вашейА теперь представим, что мы взяли плечо 1 к 1000, что оно нам дает? На некоторых парах, притом же депозите, в 500 долларов, имеется возможность открыть сделку объемом до пяти стандартных лотов. При таком объеме сделки стоп аут наступит уже при десяти пунктах хода цены против нас. Думаю, вы понимаете, насколько ничтожно такое движение цены. Делаем вывод, что использование всей маржи, при таком плече, это практически гарантированная потеря депозита. Реально, я просто не понимаю где в торговле необходимо использовать такое плечо. Хотя, если депозит в несколько долларов, просто для того, чтобы его практически наверняка потерять, или выхватить большой профит. Проще говоря, если мы будет заниматься не торговлей, а неким подобием ставок в казино, такая маржа нам может пригодиться.Встречается мнение, чтоспециально дают такое плечо, чтобы трейдеры быстрее теряли свои деньги. Сложно ответить на этот вопрос, но я думаю, что нет. Скорей всего брокер идет на это с оглядкой на конкуренцию. Простая погоня за клиентом, если брокер не будет давать громадные плечи, многие клиенты уйдут к конкурентам. Кстати, я уже встречал плечи 1 к 2000. И брокер это везде подчеркивал, типа мы круче всех, вот какие плечи можем предоставить своим трейдерам. На мой взгляд, это уже граничит с маразмом, еще немного и трейдеру хватит депозита только на то, чтобы оплатитьВот такие мысли у меня по этому поводу, а какое плечо и при каких депозитах используете вы?Автор: zaharik1404Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

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