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BOB COMPANY-bob.company - Рефбек 200%
При регистрации через оф. партнера по реферальной ссылке вы получите ЛУЧШИЙ рефбек из всех которые предлагают. Наш рефбек превышает предложения конкурентов в 2 РАЗА.
Russian 12% от депозита
Snooker 10% от депозита
Pool 8% от депозита
Обзор темы есть на mmgp
Консультации по регистhации в проекте в личке, в фан группе проекта club59060730 или месенджере Telegram - @BOB_COMPANY
Условия предоставления:
Ссылка для регистрации в группе ВК club59060730 или запросить в личке, вк или телеграмме для тех кто не любит чистить куки.
При создании депозита смотрите чтобы ID Вашего пригласителя, то есть меня был 2072 в правом окне , можно просто вписать вручную. если этого не будет вы зарегитесь не под меня и не сможете претендовать на рефбек : ID 2072
После регистрации - отписываемся мне в личке, вк или телеграмме - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Advcash. В течении 7 дней с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Рефбек в 2 РАЗА выше чем у других. Комиссия платежной системы на получателе.
После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!
Всем удачных инвестиций и профита!