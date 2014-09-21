Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BOB COMPANY-bob.company - Рефбек 200%

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Старый Сегодня, 17:17
#1
Интересующийся
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: Екатеринбург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 183
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
BOB COMPANY-bob.company - Рефбек 200%
При регистрации через оф. партнера по реферальной ссылке вы получите ЛУЧШИЙ рефбек из всех которые предлагают. Наш рефбек превышает предложения конкурентов в 2 РАЗА.
Russian 12% от депозита
Snooker 10% от депозита
Pool 8% от депозита

Обзор темы есть на mmgp

Консультации по регистhации в проекте в личке, в фан группе проекта club59060730 или месенджере Telegram - @BOB_COMPANY

Условия предоставления:

Ссылка для регистрации в группе ВК club59060730 или запросить в личке, вк или телеграмме для тех кто не любит чистить куки.

При создании депозита смотрите чтобы ID Вашего пригласителя, то есть меня был 2072 в правом окне , можно просто вписать вручную. если этого не будет вы зарегитесь не под меня и не сможете претендовать на рефбек : ID 2072


После регистрации - отписываемся мне в личке, вк или телеграмме - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Advcash. В течении 7 дней с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Рефбек в 2 РАЗА выше чем у других. Комиссия платежной системы на получателе.

После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!

Всем удачных инвестиций и профита!
__________________
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neb sds на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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