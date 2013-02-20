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Производитель биткоин-майнеров компания Canaan Creative привлекла $43 млн инвестиций

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Производитель биткоин-майнеров компания Canaan Creative привлекла $43 млн инвестиций

Производитель bitcoin-майнеров компания Canaan Creative привлекла $43.000.000 инвестиционных средств.

Китайский производитель bitcoin-майнеров компания Canaan Creative привлекла 300.000.000 юаней (примерно $43.000.000) в качестве части предложения по диверсификации своего бизнеса.

После инвестиционного раунда серии "А", в котором приняли участие инвестиционные компании Jin Jiang International Group, Baopu Asset Management и Tunlan Investment, компания Canaan Creative оценивается в ¥3.000.000.000 (приблизительно $430.000.000).

Данная сделка по привлечению инвестиционного капитала стала самой крупной в истории на сегодняшний день в индустрии bitcoin-майнинга.

Компания Canaan Creative является производителем микрочипов ASIC, которые используются в устройствах для майнинга криптовалюты.

Для производителя микрочипов Canaan Creative текущее финансирование послужит в качестве средства для облегчения исследования вычислительных микрочипов используемых в области приложений с применением искусственного интеллекта (ИИ), а также в аппаратных решениях для альтернативных криптографических валют, которые требуют различных микрочипов для оптимизации процесса добычи.

Пресс-секретарь компании Стивен Мошер сказал:

"Мы также рассматриваем и другие криптовалюты и другие направления, где мы можем применить привлеченные средства. Мы можем применить их в big data или в искусственном интеллекте, или в IoT".

По словам Мошера, в компании считают, что AI обеспечит наиболее благоприятную почву для расширения Canaan Creative, и он прогнозирует, что отдача может быть такой же хорошей, как и прибыль компании от продажи микрочипов.

Мошер также намекнул на разработку других продуктов ориентированные на альтернативные криптовалюты.

Перевод специально для форума MMGP.

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Метки
bitcoin, blockchain, криптовалюта, криптовалюта майнинг, электронные деньги
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