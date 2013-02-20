Производитель биткоин-майнеров компания Canaan Creative привлекла $43 млн инвестиций

Производитель bitcoin-майнеров компания Canaan Creative привлекла $43.000.000 инвестиционных средств.
Китайский производитель bitcoin-майнеров компания Canaan Creative привлекла 300.000.000 юаней (примерно $43.000.000) в качестве части предложения по диверсификации своего бизнеса.
После инвестиционного раунда серии "А", в котором приняли участие инвестиционные компании Jin Jiang International Group, Baopu Asset Management и Tunlan Investment, компания Canaan Creative оценивается в ¥3.000.000.000 (приблизительно $430.000.000).
Данная сделка по привлечению инвестиционного капитала стала самой крупной в истории на сегодняшний день в индустрии bitcoin-майнинга.
Компания Canaan Creative является производителем микрочипов ASIC, которые используются в устройствах для майнинга криптовалюты.
Для производителя микрочипов Canaan Creative текущее финансирование послужит в качестве средства для облегчения исследования вычислительных микрочипов используемых в области приложений с применением искусственного интеллекта (ИИ), а также в аппаратных решениях для альтернативных криптографических валют, которые требуют различных микрочипов для оптимизации процесса добычи.
Пресс-секретарь компании Стивен Мошер сказал:
"Мы также рассматриваем и другие криптовалюты и другие направления, где мы можем применить привлеченные средства. Мы можем применить их в big data или в искусственном интеллекте, или в IoT".
По словам Мошера, в компании считают, что AI обеспечит наиболее благоприятную почву для расширения Canaan Creative, и он прогнозирует, что отдача может быть такой же хорошей, как и прибыль компании от продажи микрочипов.
Мошер также намекнул на разработку других продуктов ориентированные на альтернативные криптовалюты.
Перевод специально для форума MMGP
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