Стартап Transactionale привлек €330 тыс. инвестиций

Итальянский стартап сетевого кросс-маркетинга Transactionale, привлек € 330 тыс. начального финансирования.
Инвестиции были предоставлены Barcamper Ventures в рамках окончания акселерационной программы Barcamper Garageпод управлением dPixel.
Компания собирается направить полученные инвестиции для продвижения своего продукта и маркетинговой технологи в Италии.
Transactionale была создана Марианной Чиллау в 2016 году и разрабатывает ИИ-оешения для сетевого кросс-маркетинга, которая позволяет компаниям электронной коммерции получать новых клиентов, предлагая им услуги с добавленной стоимостью.
Технологическая платформа стартапа позволяет пользователям вводить адресные купоны, связанные с сообщением подтверждения покупки в магазине электронной коммерции. Учитывая это, продавец может увеличить базу пользователей и использовать дополнительные доходы, за счет использования купонов других, не конкурирующих сайтов.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/trans...d-funding.html
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