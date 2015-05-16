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Стартап Transactionale привлек €330 тыс. инвестиций

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Стартап Transactionale привлек €330 тыс. инвестиций

Итальянский стартап сетевого кросс-маркетинга Transactionale, привлек € 330 тыс. начального финансирования.

Инвестиции были предоставлены Barcamper Ventures в рамках окончания акселерационной программы Barcamper Garageпод управлением dPixel.

Компания собирается направить полученные инвестиции для продвижения своего продукта и маркетинговой технологи в Италии.

Transactionale была создана Марианной Чиллау в 2016 году и разрабатывает ИИ-оешения для сетевого кросс-маркетинга, которая позволяет компаниям электронной коммерции получать новых клиентов, предлагая им услуги с добавленной стоимостью.


Технологическая платформа стартапа позволяет пользователям вводить адресные купоны, связанные с сообщением подтверждения покупки в магазине электронной коммерции. Учитывая это, продавец может увеличить базу пользователей и использовать дополнительные доходы, за счет использования купонов других, не конкурирующих сайтов.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/trans...d-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/59146006da0cc
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