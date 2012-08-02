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Apple работает над чем-то большим, чем Apple Car

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Apple работает над чем-то большим, чем Apple Car
Компания Apple ведет себя по-настоящему странно относительно мифического Apple Car. После найма 1000 человек для работы над программой «Проект Титан», которая по слухам была связанна с разработкой «Apple Car», было уволено сотни работников. Наблюдатели интерпретировали это как один из экспериментов компании: вначале Apple узнала, что потребуется для создания собственного автомобиля, а потом решила не делать этого. Тем не менее Сэм Шид из Business Insider недавно обнаружил секретный офис Apple в Берлине. И, как сообщается, он посвящен транспортировке. В офисе работают инженеры из автомобильных компаний, причем некоторых из них участвуют в картографических проектах.



Работает ли Apple над машиной или нет?


Аналитик UBS Стивен Милунович недавно провел беседу с Горацием Деди (из Asymco.com) и Нилом Кибартом (AboveAvalon.com). В ходе разговора обсуждалось, над чем может работать яблочная компания в проекте Титан. Они обсудили четыре вопросы:
  • Транспортировка — огромный рынок, превосходящий сферу ИТ и здравоохранение, две отрасли куда уже проникла Apple.
  • С появлением беспилотных автомобилей сократиться количество владельцев машин.
  • Компания развивается в направлениях сенсоров, беспилотного вождения и картографических технологий.
  • Проект Титан будет сочетать в себе все технологии и опыт беспилотного вождения. Это будет не машина, а платформа для пользователей.

Объем рынка транспортировок в $ 5 млрд позволяет Apple работать над новыми технологиями в этой области. Если компания хочет расти, ей нужно выходить на массовые рынки. Apple настолько большая корпорация, что рынки должны оцениваться в несколько миллиардов, в противном случае их завоевание бессмысленное. Например, устройство Apple Watch — самое носимое техническое устройства на планете, и все же это игла в стоге сена во вселенной Apple. Если автомобили будущего будут беспилотными, что мы будем делать в них во время поездки? Нам потребуются приложения для развлечений, общения и повышения производительности, чтобы занять себя. Apple уже имеет такое предложение на других устройствах. А для автомобиля понадобиться удобная навигационная информация, WiFi, качественная связь, и, возможно, собственная операционная система. И над этим работает Apple.

Перевод специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 17:00.
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