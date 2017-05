adeloo Любитель

Myfreeshares.com - интересный букс



От 1 уровня : 25 %

От 2 уровня : 10 %

От 3 уровня : 5 %

От 4 уровня : 3 %

От 5 уровня : 1 %



Вот ссылка для регистрации :



Для регистрации переходим по ссылке потом нажимаем на JOIN и вводим свою электронную почту и нажимаем на CONTINUE :







и заполняем как на картинке и нажимаем Sign Up :







После можно уже входить на свой аккаунт нажимая LOGIN а для начало просмотра реклам нажимаем на Paid to Click :







ниже будут рекламки до 0.5 центов за рекламу !



Кроме этого на сайте есть ещё просмотр рекламы за акции, набирайте 100 акции ( Shares ) и вам будет капать по 0.5 $ в день, для просмотра рекламы за акции переходим на Share To Click ( то есть просмотр рекламы за акции ) или Share To Signup ( то есть регистрации на сайтах за акции ) :







Вот вывод одного из участников :







и вот мой свежий вывод :



100 % реферальных : https://bitcoinstep.com/ref=bsadel