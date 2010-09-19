Украинский ecommerce-стартап SoftCube привлек шестизначную сумму инвестиций

Украинский проект из индустрии электронной коммерции SoftCube получил новое финансирование от венчурного фонда Chernovetskyi Investment Group (аббревиатура CIG). Величину данного инвестиционного раунда стороны не сообщают, однако имеется проверенная информация о том, что это шестизначная сумма, благодаря чему оценочная стоимость стартапа достигла нескольких миллионов долларов.
Проект SoftCube представляет собой аналитический сервис электронной коммерции, который обрабатывает разнообразные сведения о потребителях для дальнейшего удовлетворения их запросов. Компания помогает потребителям выбирать самые оптимальные варианты товаров, а ритейлерам – увеличивать реализацию своей продукции примерно на 7-12%, заявляют стартаперы. Для своей аналитической деятельности сервис применяет большие объемы данных о различных видах продукции и использует потребительскую историю. Основываясь на всей этой информации SoftCube предоставляет полезные советы интернет-потребителям, подаваемые в контексте «С данным товаром часто приобретают», «Пользователи, интересовавшиеся данным товаром, обратили внимание на» и тому подобное.
В числе клиентов стартапа уже присутствуют многие известные фирмы. Кроме того, проект сотрудничает с магазинами в 11 государствах и ежедневно анализирует свыше 500 ГБ информации. ”В одной лишь Украине сервис имеет данные о том, что хотят найти в магазинах свыше 15 миллионов потребителей, при этом сведения о каждом пользователе разделены и применяются лишь для маркетинговых целей“, – комментируют представители проекта. Штаб-квартира компании располагается в Днепре.
Полученное финансирование запланировано использовать для увеличения продаж, маркетинговых целей и для активного покорения рынка Европы. ”Примечательно, что стартап по-прежнему будет оставаться украинским. Для нас это крайне важно, как для инвесторов“, – комментирует руководитель венчурного фонда CIG Владимир Кривко.
”Мы длительное время наблюдали за множеством схожих проектов-конкурентов, включая и зарубежные аналоги. Нам помог принять решение Олег Лесов – генеральный директор Softcube. Он полон идей, очень талантливый, креативный и амбициозный человек, всегда открытый к диалогу и инновационным решениям. Мы поверили в его талант, и в перспективность его стартапа. Убежден, что в скором времени Softcube будет лидером не одного лишь украинского, но и многих иностранных рынков электронной коммерции“, – отметил Владимир.
Как утверждает Олег Лесов, его сервис подбирал инвестора, который не только окажет финансовую поддержку проекту, но и сможет реально ему помочь в дальнейшем продвижении. ”Опытные инвесторы изучают стартап со стороны и при этом задают трудные вопросы, позволяющие «выйти за стандартные рамки» и рассмотреть более детально сам проект“, – комментирует один из учредителей Softcube.
Стоит отметить, что весной прошлого года данный стартап получил финансирование от венчурного фонда Digital Future в сумме 200 тысяч долларов. В том инвестиционном раунде также принимал участие венчурный капиталист Алексей Кузнецов, а суммарный объем сделки тогда был равен 400 тысячам долларов.
По материалам ain.ua
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