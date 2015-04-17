OPLOTT



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Папарацци - занимаясь этим делом некоторые вполне могут заработать на "хлеб с маслом"



Не секрет, что раз многие печатные издания мира готовы платить чуть ли не миллионы долларов США за приватные снимки знаменитостей, значит всегда найдутся те, кто готов сделать эту работу и название им, конечно, папарацци. Профессия эта довольно опасная, но за ценные снимки много платят - народ хочет знать буквально всё про жизнь своих кумиров и папарацци стараются вовсю, чтобы в полней мере удовлетворить это любопытство.







Из недавних новостей, то например, в мае этого года 35-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая в своё время вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II принца Уильяма подала судебный иск к французскому таблоиду Closer, чьи фотографы умудрились снять "королевскую особу" топлес при принятии так сказать водных процедур. Цена иска немалая - 1,5 млн Евро и скоро суд приступит к детальному рассмотрению этого дела. А между тем сами фотографы наверняка уже положили в карман приличные суммы поступившие к ним на счета от редакции этого издания.









Российские СМИ опубликовали рейтинг самых популярных снимков сделанных папарацци в своё время, так вот наиболее "дешевый" из них (был оценен для папарацци в 230 000 долл. США) - это снимок Фредди Меркьюри с музыкантом играющим глэм-рок Гарри Глиттером в одном из ресторанов Лондона. Снимок ценен тем, что Фредди уже тогда страдал от ВИЧ-инфекции и скончался буквально через год, в 1991.











Буквально на 20 тыс. долларов США больше было заплачено американскому фотографу по имени Дэнни Бой за снимок лысой Бритни Спирс. Но тот еще и "наварился" на перепродаже своего авто поцарапанного рукой (вернее даже зонтом) Бритни. За авто "любители творчества Бритни" отвалили Дэнни 40 тыс. долларов вдобавок к тем 250 тысячам, что он уже получил в редакции своего таблоида.











История любви разведенной принцессы Монако Каролины с теннисистом Гильермо Виласом также была не обойдена вниманием папарацци и 1982 году они "сорвали" неплохой куш за свои фотоснимки - около 1 млн 100 тыс. долл. США: - это очень хорошие деньги для того времени.











Ну и самым удачным годом для папарацци оказался 1997 - когда им удалось заснять принцессу Диану в компании миллионера Доди аль-Файеда. Пара отдыхала на яхте в Сен-Тропезе, где их в итоге и "застукали" неуёмные фотографы, которые и разнесли всему миру новость об этой неординарной истории любви. Гонорар за те фото достиг 6 млн долл. США. На хлеб с маслом вполне хватило...



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/591454564cd5b Не секрет, что раз многие печатные издания мира готовы платить чуть ли не миллионы долларов США за приватные снимки знаменитостей, значит всегда найдутся те, кто готов сделать эту работу и название им, конечно, папарацци. Профессия эта довольно опасная, но за ценные снимки много платят - народ хочет знать буквально всё про жизнь своих кумиров и папарацци стараются вовсю, чтобы в полней мере удовлетворить это любопытство.Из недавних новостей, то например, в мае этого года 35-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая в своё время вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II принца Уильяма подала судебный иск к французскому таблоиду Closer, чьи фотографы умудрились снять "королевскую особу" топлес при принятии так сказать водных процедур. Цена иска немалая - 1,5 млн Евро и скоро суд приступит к детальному рассмотрению этого дела. А между тем сами фотографы наверняка уже положили в карман приличные суммы поступившие к ним на счета от редакции этого издания.Российские СМИ опубликовали рейтинг самых популярных снимков сделанных папарацци в своё время, так вот наиболее "дешевый" из них (был оценен для папарацци в 230 000 долл. США) - это снимок Фредди Меркьюри с музыкантом играющим глэм-рок Гарри Глиттером в одном из ресторанов Лондона. Снимок ценен тем, что Фредди уже тогда страдал от ВИЧ-инфекции и скончался буквально через год, в 1991.Буквально на 20 тыс. долларов США больше было заплачено американскому фотографу по имени Дэнни Бой за снимок лысой Бритни Спирс. Но тот еще и "наварился" на перепродаже своего авто поцарапанного рукой (вернее даже зонтом) Бритни. За авто "любители творчества Бритни" отвалили Дэнни 40 тыс. долларов вдобавок к тем 250 тысячам, что он уже получил в редакции своего таблоида.История любви разведенной принцессы Монако Каролины с теннисистом Гильермо Виласом также была не обойдена вниманием папарацци и 1982 году они "сорвали" неплохой куш за свои фотоснимки - около 1 млн 100 тыс. долл. США: - это очень хорошие деньги для того времени.Ну и самым удачным годом для папарацци оказался 1997 - когда им удалось заснять принцессу Диану в компании миллионера Доди аль-Файеда. Пара отдыхала на яхте в Сен-Тропезе, где их в итоге и "застукали" неуёмные фотографы, которые и разнесли всему миру новость об этой неординарной истории любви. Гонорар за те фото достиг 6 млн долл. США. На хлеб с маслом вполне хватило...Специально для mmgp.ru

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