Happy-farmer - Happy-farmer.ru

На данном домене уже был проект в 2014, но новая регистрация на этот была в 2017 :
Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 06.05.2017.
◄ Покупка животных (Маркетинг) ►
Цитата:
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1) Покупай животных, возделывай земли и они будут приносить тебе продукцию
2) Продукция будет скапливаться, собирай её
3) Продавай продукцию и получай за неё серебро
4) Обменивай серебро на реальные деньги или покупай больше животных чтобы они приносили тебе прибыль
Курица
Цитата:
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В этом магазине Вы можете приобрести различных животных. Каждое животное приносит особый вид продукции, который можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждое животное дает различное количество продукции, чем она дороже, тем больше приносит. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, наши животные не умирают, и будут нести продукцию всегда!
Плодовитость: 100 в час
Стоимость: 3000 серебра
(Доходность ~24% в месяц)
Овечка
Плодовитость: 415 в час
Стоимость: 10000 серебра
(Доходность ~29% в месяц)
Коза
Плодовитость: 2430 в час
Стоимость: 50000 серебра
(Доходность ~34% в месяц)
Свинка
Плодовитость: 13195 в час
Стоимость: 250000 серебра
(Доходность ~38% в месяц)
Корова
Плодовитость: 69440 в час
Стоимость: 1000000 серебра
(Доходность ~49% в месяц)
Вырученное с продажи серебро полностью (100%) идет на Ваш счёт для вывода.
Курс продажи любой продукции: 100 продукции = 1 серебро
100 серебра = 1 рубль.
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◄ Бонусы ►
3000 серебра в подарок.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, Free-Kassa.
Вывод - Payeer, WebMoney, Qiwi (ручной)
Минимальное пополнение (активация выплат)=50 руб.
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◄ Партнерская программа на вывод►
Вы получите 10% серебра от пополнений рефералов 1-го уровня;
Вы получите 5% серебра от пополнений рефералов 2-го уровня;
Вы получите 4% серебра от пополнений рефералов 3-го уровня;
Вы получите 3% серебра от пополнений рефералов 4-го уровня;
Вы получите 2% серебра от пополнений рефералов 5-го уровня.
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◄ Депозит / Листинг PERSONAL ► + Страховка 2000 руб.
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◄ Выплата ►
Дата операции: 10 Май 2017 16:53
ID операции: 351890362
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 152.00 p
Комментарий: happy-farmer
От: P56452597