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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 16:26
#1
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,190
Благодарностей: 571
УГ: 5
КП: 0.016
Happy-farmer - Happy-farmer.ru


На данном домене уже был проект в 2014, но новая регистрация на этот была в 2017 :



Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 06.05.2017.

Цитата:
1) Покупай животных, возделывай земли и они будут приносить тебе продукцию
2) Продукция будет скапливаться, собирай её
3) Продавай продукцию и получай за неё серебро
4) Обменивай серебро на реальные деньги или покупай больше животных чтобы они приносили тебе прибыль
◄ Покупка животных (Маркетинг) ►

Цитата:
В этом магазине Вы можете приобрести различных животных. Каждое животное приносит особый вид продукции, который можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждое животное дает различное количество продукции, чем она дороже, тем больше приносит. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, наши животные не умирают, и будут нести продукцию всегда!

Курица
Плодовитость: 100 в час
Стоимость: 3000 серебра
(Доходность ~24% в месяц)

Овечка
Плодовитость: 415 в час
Стоимость: 10000 серебра
(Доходность ~29% в месяц)

Коза
Плодовитость: 2430 в час
Стоимость: 50000 серебра
(Доходность ~34% в месяц)

Свинка
Плодовитость: 13195 в час
Стоимость: 250000 серебра
(Доходность ~38% в месяц)

Корова
Плодовитость: 69440 в час
Стоимость: 1000000 серебра
(Доходность ~49% в месяц)

Вырученное с продажи серебро полностью (100%) идет на Ваш счёт для вывода.

Курс продажи любой продукции: 100 продукции = 1 серебро

100 серебра = 1 рубль.
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◄ Бонусы ►

3000 серебра в подарок.
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Ввод – Payeer, Free-Kassa.
Вывод - Payeer, WebMoney, Qiwi (ручной)
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Вы получите 10% серебра от пополнений рефералов 1-го уровня;
Вы получите 5% серебра от пополнений рефералов 2-го уровня;
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Дата операции: 10 Май 2017 16:53
ID операции: 351890362
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 152.00 p
Комментарий: happy-farmer

От: P56452597

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